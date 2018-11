Begin goeie groei met vesel en bas

This post is also available in: English

Elke saadjie het die potensiaal om tot volle wasdom te ontwikkel, maar net as hy behoorlik uit die wegspringblokke kan kom. Groenteboere, saailingkwekers en huistuinmakers hoef nie verder te soek as die Bonnie Brook-groep om die regte groeimedium vir ontluikende saadjies te vind nie.

Bonnie Brook Vervoer het in 1990 in die bosbou-omgewing van Amsterdam op die Oostelike Hoëveld vanuit die saagmeulebedryf ontstaan.

Gedurende 1994 is hande gevat met Bark and Fibre Enterprises van Brits en ’n steeds groeiende vennootskap het ontstaan waardeur ’n afvalproduk, naamlik dennebas, suksesvol organies gekomposteer word om as grondslag van ’n gehalte groeimedium gebruik te word. Geen kortpaaie word in die vervaardigingsproses gevolg nie en die nuutste tegnologie word deurgaans ingespan.

Fibregro Organics het in 2008 by die groep aangesluit en besonderse waarde tot ’n reeds bekende handelsmerk toegevoeg. Gespesialiseerde groeimediummengsels word sorgvuldig aangepas om elke kliënt se unieke behoeftes te bevredig. Wetenskaplike metodes en volgehoue gehaltebeheer sorg dat Bonnie Brook uitstaande gebalanseerde groeimediums vervaardig.

Fibregro-produkte bestaan uit saailingmengsels waarin kokosneutvesel suksesvol gebruik word om sterk saailinge met uitstekende wortelontwikkeling te produseer in ’n medium wat goed deurlug en gedreineer is.

Saam met die groeimediums voorsien die groep aan ’n wye verskeidenheid eindgebruikers alle vorme van gekomposteerde dennebas en kompos vir groentetuine, deklae vir tuine, asook bolaag vir grasperke en gholfbane.

Jaap Naudé van Bonnie Brook sê: “Ons streef daarna om met ons unieke produkte aan die geesdriftige kweker en tuinier, sowel as groot kommersiële kwekerye, ’n groeimedium te verskaf wat konstant van die hoogste gehalte is en wat optimale groei en wortelontwikkeling sal verseker.”

Skakel gerus die volgende nommers vir enige navrae: Trevor by 082-551-3710, Jaap by 082-789-4510 of e-pos u navrae aan bark@bonnieb.co.za.