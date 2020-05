Beesvleisinvoere daal

This post is also available in: English

Altesaam 334 ton beesvleis is in Februarie 2020 ingevoer. Dit verteenwoordig ‘n daling van 34,5% vergeleke met Februarie 2019, volgens Agri Inspect.

Die vry aan boord prys vir Februarie 2020 was R44,36 p/kg in vergelyking met R36,08 p/kg in Februaie 2019. Dit verteenwoordig ‘n styging van 18,66% in die prys per kilogram. Die meeste invoere was van Botswana (54 ton), terwyl daar lae verklarings van Australië en Nieu-Seeland gevind is.

Altesaam 38 327 eenhede lewendige slagskape is in Februarie 2020 ingevoer. Dit is 49% meer as wat die geval was in Februarie 2019. Die prys was R6 419,33 per eenheid, wat 10% laer is as die 2019-prys.

Skaapvleisinvoere het in Februarie 2020 altesaam 116 ton beloop. Dit is 2% meer as wat in Februarie 2019 ingevoer is. Die vry aan boord prys was R35,23, wat 2% hoër is as die Februarie 2019-prys. Die meeste invoere was van Namibië (51 ton).

Wat lewendige skaapinvoere betref, is 11 668 eenhede in Februarie 2020 ingevoer, wat 80% meer is as in Februarie 2019. Die prys was R869,06. Daar is nie ‘n werklike prysverskil tussen die prys en die Februarie 2019-prys nie. Namibië was die grootste invoere met 11 550 eenhede.

Bron: RPO