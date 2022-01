Beefmaster Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

DATUM VEILING PLEK KONTAKPERSOON KONTAKNR E-POS FEBRUARIE 2022 25/02/2022 Adolph Naude Makwassie Adolph Naude 083 655 1534 info@naudebeef.co.za APRIL 2022 13/04/2022 Van Dev & Janzel Beefmaster Veiling Lichtenburg Pieter van Deventer (018) 632 6061 pieterv@jonkerv.co.za Jan du Toit 083 627 4402 janzelbeefmaster@gmail.com 21/04/2022 Majesto Beefmaster Koster / Derby Theo Coetzee 082 6008 374 voerkraal@truenw.co.za 27/04/2022 Bos Blanco Vroulike dier veiling Kroonstad Dennis Staal 082 828 1082 dennis@bosblanco.co.za Danie Rohland 082 828 6892 danier@bosblanco.co.za MEI 2021 Royal Show KZN Dave Armitage 082 457 0260 JULIE 2022 2022/07/06 Algemene Jaarvergadering & Dinee Beefmaster SA Parys Beefmaster Kantoor Bloemfontein 051 410 0935 / 083 417 7047 magdab@stemma.co.za 07/07/2022 Nasionale Veiling Parys Beefmaster Kantoor Bloemfontein 051 410 0935 / 083 417 7047 magdab@stemma.co.za 12/07/2022 Nooitverwag Beefmaster Ermelo Kerneels v Rensburg 082 651 2783 nooitverwagbm@gmail.com 19/07/2022 Noordwes Klub veiling Lichtenburg Jan du Toit 083 627 4402 janzelbeefmaster@gmail.com 19/07/2022 Alzu Beefmaster Middelburg Leon du Toit 082 388 3323 leon@alzu.co.za 20/07/2022 Budler Beefmaster Tarkastad Hal Budler 082 971 7366 falconridge@nokwi.co.za 20/07/2022 ALS Beefmaster Ingogo Cas Joubert 082 800 2457 casj@alsgroup.co.za Gerrit Joubert 072 877 5635 gerritj@alsgroup.co.za Makiti Veldbul Veiling Frankfort Talita 076 770 4777 21/07/2022 Quardsen Beefmaster Senekal Riana De Beer 082 770 2757 rianag73@gmail.com 22/07/2022 Midlands Beefmaster (Dave Armitage) Mooi River Sale yard KZN Dave Armitage 082 457 0260 admin@fclfarming.co.za Tony Enlish 082 663 5035 english@futurenet.co.za Guy English 082 663 5035 english@futurenet.co.za 22/07/2022 Dream World Beefmaster Vryheid / Ermelo Erhard Prinsloo 082 780 0027 erhard@pwglaw.co.za;arethavisser13@gmail.com 26/07/2022 Milestone Beefmaster Morgenzon Johan Pretorius 083 441 5506 admin@mylpaalboer.co.za 28/07/2022 Janmarck Bethlehem Bismarck du Plessis 082 848 7070 bismarckdup@gmail.com Tubbie du Plessis 079 5994 995 tabbiedup12@gmail.com AUGUSTUS 2022 02/08/2022 Schyff Beefmaster Veiling Bultfontein Wilhelmus vd Schyff 083 951 2196 wd@schyff.co.za 03/08/2022 Sizana Beefmaster Veiling Amersfoort Ignus van Niekerk 082 935 0926 ignusvanniekerk@yahoo.com 04/08/2022 Super Beef & Vova Underberg C P Dwen 082 652 1217 beef@superfarm.co.za 04/08/2022 Petana Beefmaster Veiling Wolmaransstad Peet Koekemoer 082 773 7389 petana@nwet.co.za;anelk@nwet.co.za 05/08/2022 Osterloh & Trollope Komga E Osterloh 082 927 7886 ost@telkomsa.net 09/08/2022 Open Range Beefmasters Devon / Delmas Jan van Heerden 082 772 2836 janvanheerden@lantic.net 10/08/2022 Ottershaw Beefmaster Veiling Tweespruit Arthur Gilbert 082 578 0801 otfarms@ripplesoft.co.za 11/08/2022 Southern Natal Beefmaster auction Swartberg Sale Yards Clark Rattray 072 185 4571 clarkrattray@gmail.com Dawie du Plessis 083 566 7186 djduplessis@futurenet.co.za;mrsmduplessis1@gmail.com Peter Muir 082 770 8002 pgmuir@telkomsa.net 11/08/2022 Ivukile Beefmaster Aliwal Noord De Klerks 087 550 0589 sanart@nokwi.co.za 11/08/2022 Sizana Beefmaster Veiling Vryburg Ignus van Niekerk 082 935 0926 ignusvanniekerk@yahoo.com 12/08/2022 Kandys Beefmaster Theunissen Johan Prinsloo 083 285 2432 wernerjharmse@gmail.com Werner Harmse 071 384 3631 wernerjharmse@gmail.com 12/08/2022 Bailey; Rushmere & Amberdene Komga Patrick Rushmere 083 227 5806 farmroslyn@gmail.com Pat Bailey 082 327 2486 dbailey@lantic.net Pierre Hart 083 652 5190 amberdene@hazeldean.co.za 13/08/2020 Rensgrow Beefmaster Komga Guy Rensburg 083 942 2643 koksley@gmail.com 16/08/2022 Rockvalley Beefmaster Potchefstroom MJV Lourens 083 279 1206 rockvalleybeef@gmail.com 16/08/2022 Sanspruit & Amakosi Beefmaster Veiling Ladysmitn Charles Campher 083 631 3790 ansiac@gmail.com Gert Campher 083 632 4392 macampher@gmail.com 17/08/2022 Bos Blanco Beefmaster bul veiling Kroonstad Dennis Staal 082 828 1082 dennis@bosblanco.co.za Danie Rohland 082 828 6892 danier@bosblanco.co.za 18/08/2022 Steyl Beefmaster & N5 Beefmaster Veiling Windburg Marnus Steyl 071 603 9669 manmarie@lantic.net Manie van Biljon 083 254 2881 manmarie@lantic.net 19/08/2022 Eastern Cape Bulls “On” Grass (Daybreaker) Queenstown L Maclean 083 668 8952 mac.fordyce@eci.co.za 23/08/2022 W O Beefmaster Vrede Frans Odendaal 072 214 6300 janine@zippnorth.co.za Cloete Odendaal 082 348 9555 Martie Campher 083 631 3791 25/08/2022 Corbett Beefmaster Sherwood Queenstown Marius Corbette 083 566 7681 mgcorbett@nokwi.co.za 25/08/2022 Oos Vrystaat Veldbulklub veiling Vrede Dirco Swart 082 228 8625 dirco.swart@fnb.co.za 30/08/2022 Benchmark sale Grahamstad Mark Ford 082 577 0817 mark@fordproperties.co.za 30/08/2022 Rhenostervallei Beefmaster Bela Bela Hendrik Meyer 082 947 6607 hrmeyer@vodamail.co.za 31/08/2022 Van Pletzen Beefmaster Jamestown Niel van Pletzen 072 569 3539 niel@nokwi.co.za SEPTEMBER 2022 07/09/2022 Molopo Beefmaster Vryburg Charles Olivier 082 524 9091 elsabeolivier73@gmail.com Rudi Olivier 082 524 9094 Ria Steyn 083 399 0334 agenlandgoed@gmail.com Frieda de Jager 082 775 2020 frieda.dejager@gmail.com Benchmark (Coldstream Sale) Sterkstroom Jeff Stretton 079 502 4435 jeff@nokwi.co.za 13/09/2022 Excel & Majesto Beefmaster Lichtenburg Hans Coetzee 083 259 2503 hans.coetzee@webmail.co.za;voerkraal@truenw.co.za 14/09/2022 Viking Beefmaster (Martin de Waal – Riverglen) Middelburg/Mpumalanga Martin de Waal 082 551 8410 mdewaal@vikingmed.co.za 22/09/2022 Reabow Beefmaster Kilmun / Elliot Anton Reabow 082 329 3346 reabow.beef@gmail.com Marwimlu Beefmaster Vredefort Martin Louw 082 654 6006 martinronellouw@gmail.com Wimpie Louw 076 983 0364 Barkly Beefmaster ( CW Hardie) Barkly Oos CW Hardie 083 320 6005 OKTOBER 2022 07/10/2022 Kalahari Beefmaster Veiling Vryburg Skougronde Jan Schoeman 082 458 4158 janhschoeman@gmail.com Paul van Vuuren 083 230 3595 kaingo@sastud.co.za; andrekocklimpopo@sastud.co.za; office.andrekocklimpopo@gmail.com NOVEMBER 2022 11/11/2022 Limpopo Telers veiling Bela Bela Hardus Steenkamp 083 653 5610 hardus@phumba.co.za Willow Beefmaster (Thys Verster) Standerton (Mpumalanga) Thys Verster 082 452 5543 willowbeefmasters@standerton.net