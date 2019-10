Bedryf én publiek baat by Agri-Expo Livestock en die Groot Plaasproe

This post is also available in: English

Die sesde jaarlikse Agri-Expo Livestock en die Groot Plaasproe, wat van 10 tot 13 Oktober 2019 op Sandringham buite Stellenbosch aangebied is, het vanjaar byna 15 000 mense gelok. Altesaam 30 verskillende kampioenskappe, kompetisies en aktiwiteite is aangebied.

Besoekers kon boonop topdiere van verskeie rasse sien meeding met nagenoeg 20 telersgenootskappe wat betrokke is.

Volgens Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo, is dit verblydend dat Livestock vanjaar, te midde van die knellende droogte en ‘n trae ekonomie, so ‘n groot impak op soveel lewens kon maak, wat insluit gevestigde en nuwe boere, agriwerkers, entrepreneurs en veral skoolkinders.

“Ons ontvang uitstekende terugvoering van die bedryf én die publiek oor die trefkrag van Livestock se diverse programme. Dit onderstreep ons doelwit om die landbouer en die publiek nader aan mekaar te bring. Die waarde van Livestock lê juis daarin dat dit ‘n unieke geleentheid is waar die publiek die totale waardeketting van verskillende veebedrywe op ‘n toeganklike wyse kan ervaar.”

Hoogtepunte by vanjaar se Livestock het die grootste suiwelskou in Suid-Afrika, die grootste vleisbees-interraskampioenskappe in sy soort, die grootste gestruktureerde landbou-opvoedkundige skoleprogram, asook die grootste konynskou en die enigste melkbokskou in die Wes-Kaap ingesluit.

Duisende skoolkinders ervaar landbou

Meer as 3 000 leerders het ‘n gratis skoleprogram, in vennootskap met die Wes-Kaapse Departement van Landbou, bygewoon. Dié program het oor die afgelope ses jaar aan meer as 16 000 leerders die geleentheid gebied om veral meer oor beroepsgeleenthede in landbou te leer.

Dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van Landbou, het landbou-opvoeding uitgelig as ‘n prioriteit tydens ‘n inligtingsdag, wat in vennootskap met die WKDL by Livestock aangebied is. Volgens Ehlers beklemtoon Meyer se bywoning en ondersteuning van Livestock die belangrikheid van dié geleentheid vir die regering.

Grootste suiwelskou en vleisbees-interraskampioenskappe

‘n Totaal van 15 beesrasse het in die Kaap Agri-Skou-arena meegeding om die twee mees gesogte titels as FNB-Suiwelkoningin en BKB-Vleisbeeskoning/in. Die wenners van dié twee titels stap weg met prysgeld van R10 000 elk.

Livestock is veral gewild vir die FNB-Suiwel-interraskampioenskappe wat deur die grootste drie suiwelrasse, die Holstein-, Ayrshire- en Jersey-telersgenootskappe, ondersteun word. ‘n Hoogtepunt was die deelname van die internasionale beoordelaar Mary Creek van Amerika, wat die deelnemende diere as “uitstekend” beskryf het.

Die 2019 FNB-suiwelkoningin, Puttergill Deann Gardena 034, by Agri-Expo Livestock op Sandringham buite Stellenbosch. Van links na regs: Brett Puttergill (CS Puttergill & Sons), Neil van Rensburg (beoordelaar), Demi Puttergill (CS Puttergill & Sons), Johan Ehlers (Agri-Expo HUB), Mary Creek (beoordelaar), Arno Cloete (Streekshoof Wes- en Oos-Kaap FNB Landbou) en Guy Bird (beoordelaar).



Holstein as FNB-suiwelkoningin gekroon

Die Holstein-koei Puttergill Deann Gardena 034 van CS Puttergill & Sons van Thornhill in die Oos-Kaap is as die 2019 FNB-Suiwelkoningin gekroon. Dit is die vierde keer dat die Puttergills in die kampioenskappe seëvier. Puttergill Gardena is 10 jaar oud en gee 55 l melk per dag, met 65 l die meeste wat sy al per dag kon gee.

Brett Puttergill sê Livestock is ‘n wêreldklasgeleentheid wat uitstekend vergelyk met internasionale skoue wat standaard en uitleg betref. “Om mee te ding met die beste telers in elke ras, asook die uitsonderlike blootstelling wat ons by Livestock ontvang, maak dit vir ons werklik die moeite werd,” sê Puttergill.

Moses Smith, ‘n hanteerder by Puttergill Farming, is aangewys as die kampioen in die derde jaarlikse Landbouweekblad-uitdaging vir versorgers en hanteerders. “Dit is vir ons ‘n groot eer om Livestock te besoek. Die personeel geniet dit omdat daar goed na hulle omgesien word asook na die diere op wie hulle geweldig trots is,” sê Puttergill.

Rooi Angus dra kroon as BKB-Rooivleiskoningin

In die vleisbees-interraskampioenskappe het 12 rasse in ses verskillende klasse meegeding, met die Angus-, Limousins-, Hereford- en Brahman-rasse wat die beste presteer het. Die titel BKB-Rooivleiskoningin is aan die Rooi Angus-koei Windmeul Red Anny 1403-et, van Theuns Bruwer en Pierre Veldhoen van Windmeul Angus-stoet van Agter-Paarl, toegeken. Die vyf jaar oue Red Anny is dragtig met ‘n tweeling, terwyl sy reeds ‘n tweeling het, iets wat Bruwer as “uiters seldsaam” beskryf.

Bruwer is die jongste teler ooit om die interras-kampioenskappe te wen. Hy beskryf Livestock as die beste skou in die land met fasiliteite wat perfek ingerig is. “Livestock is die ideale platform om die bedryf se beeld na buite uit te dra en ‘n wonderlike geleentheid vir die publiek om in nouer aanraking met landbou te kom.”

Suiwelbedryfwenners aangekondig

Tydens die Melkprodusente-organisasie (MPO) se nasionale gala-dinee is Sandra Berning van Springvale Farm in KwaZulu-Natal aangewys as die wenner van die MPO Nedbank Rentmeesterskaptoekenning. Dr Koos Coetzee het ‘n MPO-toekenning vir lewenslange bydrae tot die suiwelbedryf ontvang en Fair Cape Dairies Solar Switchover is as die wenner van die The Dairy Mail (TDM) Innovation Awardsaangewys.

Frances en Allen Webster van Foundation Jersey Farm in Kwazulu-Natal is as die Landbounavorsingsraad (LNR) se Nasionale Meestersuiwelboer van die Jaar gekroon, terwyl Jan Zim van die Vrystaat as die Kleinskaal Meestersuiwelboer van die Jaar aangewys is. Gordon Robertson van Robertson Broers was die wenner van die Kudde met die Beste Somatiese Seltelling.

Agri-Expo Livestock en die Groot Plaasproe vind volgende jaar van Donderdag 1 tot Sondag 4 Oktober 2020 plaas. Vir meer inligting, besoek www.livestock.org.za of www.diegrootplaasproe.co.za of kontak Agri-Expo by 021-975 4440 of admin@agriexpo.co.za.

Bron: Agri-Expo