BBP-syfers beklemtoon landbousektor as ruggraat van die ekonomie

Die Bruto Binnelandse produk (BBP) -syfers wat vandag deur Statestieke SA vrygestel is dui op ‘n afname van 51% in die tweede kwartaal van 2020. Hierdie vierde agtereenvolgende afname sedert die tweede kwartaal van 2019 het die Suid-Afrikaanse ekonomie in ‘n resessie gedompel.

“Dit is belangrik om te besef dat die Suid-Afrikaanse ekonomie alreeds in ‘n resessie was voordat die regering die inperking aangekondig het. Die inkrimping in die tweede kwartaal van 2020 was nie as gevolg van die Covid-19-pandemie as sodanig nie, maar eerder weens die inperkingregulasies wat deur die regering afgedwing is. Die inperkingregulasies was van die strengste ter wêreld en het ook menige ander bedrywe uiters nadelig geraak,” sê Christo van der Rheede, adjunk uitvoerende direkteur van Agri SA.

Volgens Statestieke SA, het die landbousektor met 15,1% gegroei as gevolg van ‘n toename in akkerbou-, tuinbou- en diereproduksie. Hierdie sektor was die enigste positiewe bydraer tot die BBP, met ‘n bydrae van 0,3 persentasiepunte in die tweede kwartaal van 2020. Volgens Van der Rheede, was die landbousektor gelukkig deurdat dit aangewys is as ‘n noodsaaklike diens. “Ons is baie dankbaar hiervoor. Dit het gehelp om voedselsekerheid in ons land te versterk.”

Die inperkingregulasies het menige belanghebbendes oor verskeie bedrywe heen gedwing om saam te werk om die uiters moeilike omstandighede waarin alle Suid-Afrikaners hul bevind het aan te spreek. Die sektor kon hierin slaag danksy gesamentlike pogings en konstruktiewe skakeling met die regering.

“Wat ons wel tydens die pandemie geleer het is dat ons uitdagings op privaat- en openbare sektor- en selfs plaasvlak, gesamentlik kon aanspreek. Agri SA het ingegryp in verskeie opsigte tot voordeel van die landbou en die handel in noodsaaklike produkte.

Lede kon voortgaan om gebruik te maak van helikopters vir anti-stropery aktiwiteite en kon wildprodukte vervoer. Knelpunte by hawens is ook opgelos deur middel van konstruktiewe skakeling met die Transnet-leierskap. Ons het dit moontlik gemaak vir ons lede om goedere en dienste oor provinsiale en metrogrense heen te lewer.

Boere kon plaasgereedskap bekom vir noodsaaklike instandhouding en toegang verkry tot noodsaaklike roustowwe vir die vervaardiging van landbouprodukte. Ons het ook daarin geslaag om die produksie van verskeie landboukommoditeite onder die inperkingregulasies ingesluit te kry, byvoorbeeld wol, gars, bosbou, volstruis, katoen, ens. Die oes van druiwe, bierproduksie en wynuitvoere is ook heringestel gedurende die inperking.

“Ons bedank graag ons lede en die betrokke belanghebbendes wat saamgewerk het om kritieke tekortkominge in die regulasies spoedig aan te spreek. Almal was gewillig om saam te werk ten opsigte van belangrike aangeleenthede, en dit is iets wat ons met ons saam kan neem in die toekoms.”

Die BBP-syfers het weereens die belangrike rol wat landbou in ons ekonomie speel beklemtoon. Die landbousektor is inherent onderling gekoppel aan en sentraal tot menige ander bedrywe en hul aktiwiteite.

“Die landbousektor is die enigste sektor binne die Suid-Afrikaanse ekonomie wat tydens die inperkingsfase as gevolg van Covid-19 in Suid-Afrika positiewe groeisyfers kon aantoon. Landbou behoort erkenning te kry vir hierdie vermoë om ‘n toleransie te hê ten opsigte van hierdie inperking en het ‘n positiewe bydrae gemaak tot die land se ekonomie. In plaas daarvan dat politici hierdie vermoë van landbou koester word die sektor eerder uitgelewer aan allerhande politieke retoriek wat onsekerhede skep en verdere afbreuk maak ten opsigte van sy vermoë om ekonomies te groei. Beleidsekerheid sal bydrae tot verdere ekonomiese groei en kan landbou se potensiaal verder ontwikkel en die politieke arena sal dit moet besef en toepas,” aldus Nicol Jansen, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie & Handel.

Bron: Agri SA