BBP stewiger in die tweede kwartaal – Landbou herstel danksy seisoenale faktore

Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) het Dinsdag, 7 September 2021, die BBP-syfers vir die tweede kwartaal van 2021 bekendgemaak. Hiervolgens het die ekonomie met 1,2% op ’n kwartaallikse basis versnel ná ’n toename van 1,0% in die eerste kwartaal van 2021.

Ses bedrywe het positiewe groei aangeteken, met vervoer, berging en kommunikasie as die grootste bydraers (6,9% op ’n kwartaallikse basis), gevolg deur landbou.

Wat die landbousektor betref, het landbou-BBP gestyg met 6,2%, wat ’n bydrae van 0,2% tot die groei in BBP verteenwoordig. “Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan ’n toename in akkerbou-, tuinbou- en diereproduksie en was te verwagte aangesien daar gewoonlik ’n toename in landboubedrywighede gedurende die tweede kwartaal van die jaar is,” sê Kulani Siweya, hoof van Agri SA se ekonomie-afdeling.

“’n Groot deel van die landbou-BBP is gekonsentreer in akkerbou. Wat somergewasse betref, skop die oesseisoen gewoonlik in Mei af (April in die geval van vroeë oeste). Hierna volg aanplanting ná afloop van die eerste reëns van die seisoen, normaalweg vanaf Oktober (van die vorige jaar) tot Januarie die volgende jaar.”

Aanplanting word hoofsaaklik geskied in die tweede kwartaal van die jaar. Hoewel die oes nie besonder groot is in vergelyking met die someroes nie, word wintergewasse gewoonlik in die derde en vierde kwartaal van die jaar geoes. Hierdie syfers sal later vanjaar bekend gemaak word.

“Hierdie seisoenale faktore is onderliggend aan die toename in BBP vir die sektor,” verseker Nicol Jansen, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie.

“Die syfers vir die tweede kwartaal kan veral toegeskryf word aan die positiewe oesskattings vir die jaar. Diereproduksie, wat negatief geraak is hoofsaaklik weens droogtetoestande in sommige dele van die land en siektes in ander dele, het begin herstel namate kuddes herbou word. Indien gunstige weerspatrone en die afwesigheid van siektes voortduur, kan ’n positiewe uitkoms in die komende kwartale verwag word.”

Bron: Agri SA