BBEnergy help die boer om water te bespaar

In vandag se lewe moet boere elke druppel water bespaar wat hulle kan, want Suid-Afrika is ՚n waterskaars land en sonder water kan boere nie boer nie. BBEnergy maak dit vir die boer moontlik om water en energie op ՚n kostedoeltreffende manier te bespaar.

Hulle bespaar ook tyd vir die boer, want dit is nie meer nodig om na elke waterpunt in elke kamp te ry om te sien of al die damme vol water is nie; jy kan dit sommer nou op jou selfoon sien. Chris Nell, besturende direkteur van BBEnergy, sê dit gaan daaroor om minder energie en water per hektaar te gebruik, maar ՚n hoër opbrengs te lewer. “Ons wil ook die gehalte van water verbeter, dus toets ons ook water en haal die oortollige minerale uit wat nie in die water moet wees nie.”

Hoe hulle te werk gaan:

BBEnergy se demonstrasie by NAMPO Kaap wys hoe ՚n boer vanaf sy foon sy damme se watervlak kan beheer.

Hulle verkry van ՚n maand tot ՚n jaar se data van ՚n boer oor hoeveel water hy gebruik, dan kyk hulle waar is geleenthede om water beter te benut of water te bespaar en gee die oplossings aan die boer deur.

“Ons stel ons toerusting vir meet en bestuur op die boer se plaas op. Dan moet die boer net WiFi hê waarmee ons kan konnekteer; dit gebruik min data. Die boer laai dan ons toep, Wabbit, op sy foon af en kry al sy data daarop,” sê Chris.

Michelle Harding van BBEnergy glo as jy nie meet nie, sal jy nie weet nie. “Ons wil dit goedkoper vir die boer maak, want water en elektrisiteit is duur.”

BBEnergy was vanjaar vir die eerste keer by NAMPO in die Kaap en het talle boere, veral jongboere, se aandag getrek met hulle aktiewe demonstrasie wat hulle van ՚n plaas opgestel het om vir boere te wys hoe dit werk.

“Die boer kan vanaf sy selfoon sy damme se watervlak beheer, die huis se ligte aan- en afskakel en die hek oop- en toemaak. Dis nou vir die kere wat jy nie kon onthou of jy die hek toegemaak het nie,” sê Jannes Bester, sake-ontwikkelaar vir BBEnergy.

Een boer het het die pittige opmerking gemaak: “So, lyk my ek kan nou op die strand lê en sorg dat my krippe water in het.”

BBEnergy kan boere selfs help om te sien presies hoe diep die water in ՚n boorgat lê.

Om ook op jou plaas water spaarsamig te gebruik, kontak Chris Nell by 082-574-3548 of stuur vir hom ՚n e-pos na cnell@bbenergy.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.bbenergy.co.za.