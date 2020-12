Balerresies: Valtra en Kuhn is bobaasbaalbielies!

This post is also available in: English

“Koringstrooi baal nie soos gewone hooi nie. Dit is anders,” sê Devin Dedwith van Valtrac. Hy sê die strooi verander deur die dag en soos dit droër word, word dit ook gladder.

Dit het Devin nie gekeer om die Farmspace-balerresies se afdeling vir veranderlikekamerbalers teen Formule 1-spoed te wen nie! Sy flink baalspan was ՚n Valtra T194 en ՚n Kuhn VB3160 wat in 70 sekondes twee perfekte bale met ՚n gesamentlike gewig van 664 kg uitgespoeg het!

Die Balerresies is in Januarie 2019 vir die eerste keer en weer in Januarie 2020, met Valtrac se ondersteuning, naby Parys gehou, maar vir afwisseling en ՚n nuwe uitdaging is besluit om die bulbalers in Desember in die Swartland teen mekaar te laat meeding. Meerhofwynplaas het die terrein verskaf en Optimal Agri het gehelp met die reëlings. Die helfte van die dag se baalopbrengs is vir droogtehulp geskenk.

In die afdeling vir veranderlikekamerbalers het Kuhn die stryd aangepak teen CLAAS (2de), Krone (3de) en Massey Ferguson (4de). In die vastekamer-afdeling het Krone Comprima (1ste), Massey Ferguson (2de), Krone Fortima (3de) en CLAAS (4de) deelgeneem.

Die balers ding mee in terme van spoed, baaldigtheid en baalgewig, wat gebruik word om volgens ՚n formule ՚n puntetal uit te werk. Devin sê die groot voordeel van die KUHN VB 3160 is dat die baler aanpasbaar is by omstandighede. Die baler is nie so sensitief vir veranderings dat vanoggend se verstellings nie meer vanmiddag kan werk nie.

Die meganisme wat gebruik word om die baaltou vas te draai werk ook eenvoudig en hoe eenvoudiger iets werk, hoe minder is die kans dat dinge verkeerd kan gaan. Die baler spog met ’n ingeboude rotorvoerstelsel reg agter die opteller. Die verkorte afstand tussen die rotoren die opteller is een van die baler se groot voordele om beter en vinniger te kan baal.

AGCO was goed verteenwoordig by

die kompetisie met ՚n hele span Massey

Ferguson-trekkers en balers wat

almal deel van die AGCO-groep is.

Die balervloer kan vanuit die trekker se kajuit laat sak word om enige moontlike verstopping blitsig uit te skop. Die grootte van die baal, 0,8 m tot 1,6 m, word ook vanuit die kajuit verstel. Verder kan die digtheid en grootte van die baalkern, asook die drukverskil van die kern teenoor die buitekant van die baal, ook vanuit die kajuit aangepas word.

“Daar is geen breekboute aan die baler nie,” sê Devin. “Die kragaftakker en die opteller het albei nokkoppellaars wat die baler beskerm.” Onderhoud aan die KUHN VB 3160 is net so moeitevry soos sy baalmakery, danksy die gesentraliseerde ghriespunt. Dit het ook ’n outomatiese oliestelsel wat die werkende dele soos die kettings deurgaans van olie voorsien vir gladde, aanhoudende werk.

Die Valtra T194 Active was die beste moontlike spanmaat vir die balerresies. Devin sê dié trekker se ratkas is gebore vir baalmaak! Valtra se Powershift is die gladste kragoordrag wat jy kan kry. Die operateur gebruik die koppelaarpedaal net wanneer die enjin aan die gang gesit word. Daarna neem die Active Powershift outomatiese koppelaar oor en kies deurgaans vir jou die regte, mees ekonomiese ratverhouding volgens die las en die werkspoed.

Devin sê hy sal dit nie in die ry aanbeveel nie, maar as jy regtig mooi wil kyk wat gebeur met die balery, kan jy eenvoudig jou sitplek omdraai in die T194 TwinTrac.

Die Auto Neutral-stelsel laat die koppelaar outomaties inskop as jy rem trap, wat veral nuttig is wanneer jy werktuie gebruik wat kort-kort moet stop, soos balers. Powershift verander vanself ratte wanneer die versnellerpedaal getrap word en dit laat die operateur se hande vry om die trekker en werktuig te beheer.

Die vyfgang-Active Powershiftratkas het vier strekke en twee kruipstrekke. Dit beteken dertig vorentoe- en dertig truratte! Die T194 se Sigma Power stuur ook ՚n bykomende 17 kW krag na die kragaftakker wanneer dit benodig word.

Jy sit op ՚n wolk in die trekker met sy ligte veerstelsel en luggeveerde sitplek, sê Devin. Alles is net reg vir ՚n lang dag se baalwerk. As dit van Devin afhang, sal die baalwerk egter redelik blitsig verby wees! Hy het ՚n spesiale toekenning as die Spoedvraat van die kompetisie ontvang; ՚n bottel heerlike wyn van Meerhof.

“Met die vorige baalresies het ek in albei kategorieë tweede gekom, ek het net besluit: Ons kom nie weer tweede nie!”

R.A.T. Brahmane het die baler vir die kompetisie beskikbaar gestel met die voorwaarde dat Devin Dedwith moet sorg dat hy wen! By Devin is Johan Steyn, Valtrac se streeksverteenwoordiger in die Oos-Kaap.

Word deel van die wenspan. Praat met Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-7308, of stuur ՚n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook www.valtrac.co.za vir meer inligting oor al Valtrac se wentrekkers, wenwerktuie en wendiens.