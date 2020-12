Bakkies, bakkies en nog bakkies: 2020 se Bestes

This post is also available in: English

deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive Wes-Kaap

2020 Ford Ranger Thunder

Ford SA het onlangs die Ranger Thunder-modelreeks bekendgestel. Die Thunder is volgens Ford SA ’n spesiale model, maar is bloot ’n Wildtrak, waarop dit gegrond is, met mooier klere aan. In die Ranger-reeks is die Raptor die vlagskip, waarna die Thunder en dan die Wildtrak volg.

Die Thunder word in Suid-Afrika gebou en in vier bakkleure beskikbaar gestel naamlik, Frozen White, Sea Grey, Moondust Silver en Absolute Black. Van buite bied die nuwe Ranger Thunder LUD-hoofligte, dagryliggies en prominente rooi omlynde luginlate weerskante in die sierrooster. Daar is ook ’n rooi “Thunder”-kenteken laag onder op die voordeure en agter op die agterklap. ’n Rooi band om die blinkswart rolstaaf agter die kap, spesiale swart 18” allooiwiele, ’n verskuifbare laaibakverdeler en sluitbare metaalroldeur om die bak dig en droog te hou, rond die visuele veranderinge af.

Binne vertoon die oorwegend swart afwerking met kontrasterende rooi stiksels van die leerbekleedsel sportief, modern en luuks. Die voorpaneel en multi-funksie stuurwiel is ook met leer oorgetrek. Wat pla is dat die stuurwiel slegs hoogte-verstelbaar is. Op ’n bakkie in hierdie prysklas sou ek graag teleskopiese verstelling vir die stuurwiel wou sien.

Die sitplekke sit gemaklik met die elektries verstelbare voorste sitplekke wat verhit kan word en met spesiale rooi “Thunder” embleme in die kopstutte versier is. Hoë vlakke van standaard toerusting is deel van die Ranger Thunder se aanloklikheid, met Ford se Sync3 inligting- en vemaakstelsel wat verbruikersvriendelike toegang bied op die 8” raakskerm bo middel in die voorpaneel.

Standaardtoerusting op die Ranger Thunder sluit onder meer in SatNav, aanpasbare spoedbeheer, waarskuwings as ’n botsing van voor dreig asook gonsers om te waarsku as jy uit jou baan ry. Ook parkeerhulp wat gonsers, ’n tru-kamera en halfoutomatiese parallelparkering insluit, maak knap parkeerruimtes in beknopte stedelike parkeergarages draagliker.

Ford SA het die Ranger Thunder plaaslik in drie modelle beskikbaar gemaak. Die 3.2 TDCI (147kW/ 470Nm) dubbelkajuit 4×2, ’n 2.0 liter BiTurbo dubbelkajuit 4×2 en die vlagskip 2.0 liter BiTurbo Dubbelkajuit 4×4. Die nuwe generasie 2.0 liter bi-turbo diesel enjin lewer 157 kW en 500 Nm se piekkragte. Terwyl die 2.0 liter Bi-Turbo modelle toegerus is met Ford se jongste 10-spoed outomatiese ratkas, kry die 3.2 TDCI steeds die 6-spoed outokas. ’n Elektroniese agterste ewenaarslot is standaard op al drie modelle met die 4×4 weergawes wat ook met laestrek en heuwel-af beheer toegerus is. Grondvryhoogte by al drie modelle word aangegee as 237mm.

Tydens ons toetsperiode het ons die topmodel Thunder Dubbelkajuit 4×4 behoorlik laat sleep en deur uitdagende veldrytoestande geneem. Die Thunder is inderdaad bogemiddeld bekwaam bevind – op die pad en in die veld. Ons gemiddelde brandstofverbruik gemeet oor meer as 1 200 kilometer was ’n indrukwekkende 8,8 liter per 100 km.

Pryse vir die 2020 Ford Ranger Thunder is:

* 3.2 TDCI Dubbelkajuit 4×2: R711 600

* 2.0 BiT Dubbelkajuit 4×2: R736 000

* 2.0 BiT Dubbelkajuit 4×4: R787 000

2020 Hilux Legend: Die beste nou selfs beter

Toyota het in die derde kwartaal sy 2020 model Hilux Legend-reeks, wat ook plaaslik vervaardig word, bekendgestel. ’n Nuwe vlagskip-spesifikasievlak dubbelkajuitmodel gaan as die Legend-modelreeks verkoop word.

Tot met die nuwe model het Toyota die Legend-naam gereserveer vir spesiale en beperkte modelle van die Hilux soos met die viering van die Hilux se 35ste, 40ste, 45ste en 50ste herdenkings.

Met die opgekikkerde model word die Legend-naam egter aangewend vir die vlagskipmodelle in die reeks. ’n Opsionele RS-pakket vir die Legend is beskikbaar met RS wat na “Roller Shutter” verwys en ‘n gemotoriseerde verskuifbare roldeur insluit wat die bak met spesiale verdigting toemaak. Die RS pakket sluit verder ’n grafietkleurige sportrolstaaf, laaibak met rubbervoering, agterklap met oop- en toemaakhulp asook sentrale sluitwerking in.

Die nuwe Legend spog met nuwe spesiaalontwerpte wiele wat met 265/60 R18-bande toegerus is. Die topmodel 4×4 Legend bied bykomende en doelgemaakte ekstras in die kajuit. Geperforeerde leerbekleedsel op die sitplekke, blou deurbeligting en swart dakvoering maak hierdie legende spesiaal. Sleutelose toegang met ’n aansitknoppie en ’n baie goeie JBL-klankstelsel met nege luidsprekers is ook standaard in die topmodel.

Toyota het egter ook die 2,8 GD- 6-enjin in die 2020 Legend verbeter om 150 kW se piekverrigting te lewer wat beskikbaar is tussen 3 000 en 3 400 opm. Maksimum wringkrag is ook met 50 Nm verhoog tot 500 Nm by outomatiese weergawes en is beskikbaar tussen 1 600 en 2 800 opm.

Veiligheid het nie agterweë gebly nie en Toyota se Safety Sense-stelsel is vir die eerste keer in die Hilux beskikbaar en as standaardtoerusting by die Legend 4×4-modelle. Die stelsel sluit onder meer waarskuwings in om botsings te vermy, asook wanneer daar van bane verwissel word sonder om flikkerligte te gebruik. Aanpasbare spoedbeheer, lugsakke, ISOFIX-hegpunte op die agtersitplekke, ABS-remme met noodremhulp, elektroniese remkragverspreiding, stabiliteitsbeheer anti-swaaibeheer wanneer daar gesleep word asook afdraandremhulp vir die 4×4-modelle, is deel van veiligheid by die nuwe model.

Eienaars kan ook nou WiFi-toegang in die voertuig geniet met Toyota Connect, wat 15 GB gratis data insluit. Sodra klante hul profiel op die bakkie se stelsel gekoppel het, kan hulle die voertuig deur middel van die My Toyota-toepassing beheer en ook diensbesprekings, voertuiginfo asook data-opsporing doen. Daar is selfs ook die moontlikheid om die voertuig se lisensie aanlyn te hernu. Die nuwe Legend is jou wrintiewaar ’n groter legende as ooit!

Prys:

Toyota Hilux Dubbelkajuit Legend 2.8 GD-6 4×4 Handrat R733 500

Toyota Hilux Dubbelkajuit Legend 2.8 GD-6 4×4 Outomaties R765 600

Isuzu brei D-Max X-Rider reeks uit in 2020

Isuzu Suid-Afrika het begin 2020 sy D-MAX bakkiereeks uitgebrei deur vyf modelle van die 250 turbodiesel weergawes met 5-gang outomatiese ratkaste toe te rus.

Die nuwe 5-spoed outomatiese ratkas is ontwikkel en aangepas om spesifiek die D-Max 250 se 2,5 liter tussenverkoelde turbodiesel enjin se verrigting en kraguitsette te pas. Die bewese 2,5 diesel turbo-enjin lewer maksimum 100 kW by 3 400 opm en 320 Nm piek wringkrag tussen 1 800 en 2 800 opm. Amptelike brandstofverbruik vir die outomatiese modelle word aangegee as 8,1 liter per 100 km gegrond op ‛n gemengde siklus van stads- en ooppadry. Soos met die D-Max 250 handrat modelle kan die outomatiese weergawes ook ’n maksimum van 2 100 kg sleep met ’n sleepwa wat self kan rem, terwyl die laaibak 1 000 kg se vrag kan dra.

’n X-Rider dubbelkajuit 250TD 4×4 Outomaties is ook in 2020 bekendgestel. Later in die jaar is ook die X-Rider dubbelkajuit 3.0TD 4×2 Outomaties bekendgestel wat die eerste van die gewilde X-Rider modelle is om met Isuzu se bewese 3.0 liter turbo-enjin toegerus te word. Maksimum kraglewering is steeds 130 kW wat teen ’n lae 3 600 opm beskikbaar is. Wringkrag van 380 Nm piek steeds tussen 1 800 en 2 800 opm. Die model is slegs beskikbaar met ’n 6-spoed outokas en kan ’n maksimum van 3 500 kg sleep.

Topmodelle kom goed toegerus in terme van bestuurder- en passasiersgerief. Dit sluit in klimaatbeheer, klank en kommunikasiestelsels wat ook met Bluetooth kan koppel en via ’n 8” raakskerm beheer word, USB koppelpunte en vele mere. Sleutelose toegang en aan/af skakel is ook standaard asook ’n ultrasoniese alarmstelsel en spoedbeheer.

Vir passasierveiligheid is ABS remme met elektroniese remkrag en verspreiding, remhulp, elektroniese stabiliteitsbeheer met traksiebeheer, heuwel wegtrek en heuwel-af beheer deel van die standardtoerusting wat ook lugsakke voor vir beide bestuurder en passasier insluit.

Alle Isuzu D-MAX modelle word verkoop met Isuzu Complete Care wat standaard insluit ’n 5 jaar/120 000 km buffer-tot-buffer waarborg, Isuzu padbystanddiens, ’n 5 jaar/onbeperkte kilometer anti-roes waarborg asook ’n 5 jaar/90 000 km diensplan. Ekstra dekking kan aangekoop word vir padbystanddiens, diensplan asook die onderhoudsplan.

Pryse (BTW uitgesluit):

D-Max 250 TD Dubbel kajuit X-Rider 4×2 Outo R421 043,48

D-Max 250 TD Dubbel kajuit X-Rider 4×4 Outo R451 478,26

D-Max 3,0 TD Dubbel kajuit X-Rider. 4×2 Outo R479 217,39

2020 Mahindra Pik Up S11- Dubbelkajuit 4×4: Outomaties beïndruk

Mahindra het vroeg in 2020 hul Pik Up S11 met outomatiese ratkas in Suid-Afrika bekendgestel – die eerste land in die wêreld om dit te doen.

Na aanleiding van groeiende belangstelling in outomatiese weergawes gaan aanvanklik slegs die Pik Up dubbelkajuitmodelle daarmee toegerus word. Die vlagskipmodel in die reeks, die “KAROO” is ook opgekikker en is slegs as 4×4 outomaties beskikbaar. Met spesiale sierwiele, voorste bosbreker asook ’n rolstaaf agter die kap, vertoon die KAROO visueel indrukwekkend en behoort belangstelling onder kopers te lok. Die Mahindra S11 Pik Up word aangedryf deur die groep se mHawk turbodiesel 2,2 liter enjin. Die 4-silinder lewer 103 kW piek verrigting teen 3 750 opm en 320 Nm maksimum wringkrag in ’n plat kurwe tussen 1 500 en 2 800 opm. Amptelike brandstofverbruik word aangedui as 7,9 liters vir elke 100 km gery in ’n kombinasie van stad en ooppadry.

Aandrywing na die pad gaan via die agterwiele of na al vier die wiele (by 4×4 model) deur middel van ’n nuwe 6-spoed outomatiese ratkas wat in die S11 Pik Up debuteer en tans nog net vir die S11 dubbelkajuit bedoel is. Die ratkas kom met ’n selfwissel-opsie wat in die 4×4 model ook oor ’n heuwel-af beheer funksie beskik wat, in samewerking met die voertuig se traksiebeheerstelsel, spoedbeheerkontrole asook enjinremming en rembeheer gebruik om die voertuig veilig en stadig teen steil afdraendes gedurende uitdagende veldrytoestande te laat ry.

Die S11 Pik Up dubbelkajuitbakkie is heel bekwaam in die veld danksy ’n 210 mm grondvryhoogte en ’n meganiese ewenaarslot (MLB) wat in samewerking met Eaton ontwikkel is. Met ’n intreehoek van 34˚, ’n vertrekhoek van 15˚ en ’n oorklimhoek van slegs 18˚ kon die S11 gemaklik klaarspeel met uitdagende veldrywerk danksy die hulp van die swaardiens Cushion-veerstelsel wat in die S11 diens doen. Die Mahindra Pik Up-dubbelkajuitreeks is gesertifiseer om ’n sleepwa met eie remme plus vrag met ’n maksimum totale gewig van 2 500 kg te sleep.

Binnekant het die S11 se kajuit ook onder die poeierkwas deurgeloop met veral die voorpaneel wat ’n nuwe 7” volkleur raakskerm insluit. Hierdie infotainmentstelsel vertoon die kamerabeelde van die nuwe tru-kamerastelsel asook die satellietnavigasiestelsel. Klank en telefoonskakeling kan nou ook via Bluetooth gedoen word in die S11 of met die USB-koppelpunt in die voorpaneel. Verder is die S11 standaard toegerus met onder meer twee voorste lugsakke, outomatiese klimaatbeheer, spoedbeheer, elektriese vensters en kantspieëls asook ’n verstelbare stuurwiel met beheerskakelaars vir die telefoon, klankstelsel en spoedbeheer. Die Karoo kry ook kantskorte ekstra, asook ’n sluitbare roldeksel vir die laaibak. Alle modelle kom standaard met rubbervoering vir die laaibak.

Prys:

Mahindra Pik Up S11 4×4 Dubbelkajuit Outomaties: R414 999

Mahindra Pik Up S11 4×4 Dubbelkajuit Karoo Outomaties: R429 999

Mahindra SA verkoop die Pik Up met ’n 4 jaar / 120 000 km tegniese waarborg en ’n 5 jaar/100 000 km diensplan. ’n Gratis padbystanddiens is ook ingesluit. Die eerste oliediens is op 10 000 km met 20 000 km diensintervalle daarna.