Bakkies, bakkies, bakkies …(2) !

Verlede maand het die span van Ultimate Drive kommentaar gelewer op die Toyota Hilux Legend, die nuwe Ford Ranger Wildtrak en die Ford Ranger Raptor.

Nog so paar woorde oor die Raptor voor ons die veldtoets met Isuzu en Mitsubishi aanpak.

Baja-modus vir veldrenryvermaak

Die Ranger Raptor is toegerus met wat Ford noem ‘n terreinbestuurstelsel (“terrain management system (TMS)” wat verskeie ritmodusse bied om verskillende bestuursomstandighede te pas; “Normaal” en “Sport” vir wanneer daar op die teer gery word, terwyl die opsies vir veldry byvoorbeeld “Gras/Gruis/Sneeu”, asook “Modder/Sand/Klip” en “Baja” insluit.

“Baja”-modus is vernoem na die uitmergelende Baja-woestynren wat in Mexico plaasvind en is myns insiens díe enkele kenmerk wat die Ranger Raptor bo sy bakkiemakkers laat uittroon.

Die modus is spesiaal ontwerp en spesifiek gekalibreer vir hoëspoed-veldry met vinniger reaksies vir die versneller, ratkas en stuurwiel. Verder verslap die stelsel die stabiliteit- en traksiebeheer vir groter bestuurderbeheer. Die stelsel laat toe om teen relatief hoë spoed die Raptor gemaklik en gekontroleerd te laat gly (drift)!.

Die Ford Ranger Raptor word plaaslik gebou in Ford se Silverton-aanleg buite Pretoria en verkoop plaaslik vir R786 400 met die Ranger Wildtrak wat vir R678 200 verkoop.

Blykbaar kry Suid-Afrikaners ’n stewige pryskorting in vergelyking met die prys wat Britte en Australiërs vir hierdie bakkies betaal. Net jy kan besluit of jy die pryspremie vir die Rambo Raptor bo die Kispak Wildtrak wil betaal. Enigeen van die twee sal jou soos ’n wenner laat voel, want albei is briljante bakkies.

Die nuwe Isuzu D-Max AT35 spog met ‘n grondvryhoogte van 268 mm, ‘n nuwe veerstelsel en ‘n stel indrukwekkende tekkies.

Isuzu bou spesiale D-Max AT35

In 2019 het Isuzu Suid-Afrika die regte by Arctic Trucks verkry om ʼn spesiale D-Max by sy Port Elizabeth-aanleg te bou. Die AT35, soos dit bekend staan, is ʼn spesiale weergawe van die gewone D-Max, maar het ʼn troefkaart of drie om dit werklik in uitgelese geselskap te plaas. Wat dadelik opvallend is is dat die bakkie hoër in sy tekkies staan as die gewone D-Max. Die rede hiervoor is dat grondvryhoogte met 48 mm tot 268 mm verhoog is, dat dit nou groter bande onder die wielboë huisves, en met ʼn veerstelsel spog wat by Fox geleen is. Dit alles help om die D-Max AT35 van meet af aan fors en intimiderend te laat lyk.

Die veranderinge wat Isuzu aangebring het is grootliks net van toepassing op die veerstelsel. Die binneruim en aandryfstelsel is onaangeraak, wat dalk vir sommige ʼn kwelpunt kan wees. Sien, die AT35 is ʼn teenvoeter vir die hoogs bevoegde Ford Ranger Raptor. Maar waar die Raptor met ʼn ywerige en lewendige bi-turbo 2,0-liter dieselenjin (157kW/500Nm) oor die weg kom, por die AT35 steeds aan met die eeuoue 3,0-liter turbodieselenjin wat 130 kW en 380 Nm uitskop. Dit is aansienlik minder krag as die Ranger Raptor en ‘n mens voel dit.

Op die oop pad, met daardie bultende bande, sukkel die AT35 om ʼn aanvaarbare ritgehalte op te dis. Stuurgevoel is vaag en die bande skop heelwat geraas op. Dis ietwat onplesierig, tog kan jy dit verskoon as jy dink dat huidige D-Max al amper ʼn dekade lank diens doen.

Soos ‘n mens kan verwag, het die AT35 kenmerke om dit tog gunstig te beskou. Wanneer dit by modder, sand en klippe kom, staan hierdie Isuzu vir niks terug nie. Hy is bekwaam en altyd reg om deur die moeilikste omstandighede te gaan. Al is die modder hoe dik, die heuwel hoe steil, en die sand hoe los, die Isuzu AT35 sal homself uit ʼn onheilige situasie kan wikkel. Die bakkie is toegerus met Isuzu se bekwame 4×4-stelsel wat met die draai van ʼn knop beheer word.

Wanneer dit by modder, sand en klippe kom, staan Isuzu AT35 vir niks terug nie.

Dié van ons wat in die mark is om ʼn nuwe bakkie aan te skaf, en dan iets soos die AT35 oorweeg, moet van ʼn paar dinge kennis neem. Die AT35 kos R785 000. Dis goedkoper as die Ranger Raptor (R819 400), maar dan moet ook onthou word dat die bakkie, in wese, baie ouer as sy teenstanders is. Die heel nuwe D-Max maak in 2020 sy opwagting. Die ander baie belangrike punt om te onthou, is dat Isuzu Suid-Afrika nét 50 eenhede per jaar gaan bou. Anders as die gewone D-Max’e wat ʼn paar uur neem om aanmekaar gesit te word, vereis die AT35 bykans vyf dae!

Ongeag hoe jy na dié bakkie wil kyk, hier is iets wat sonder twyfel spesiaal is.

Tas die onderstaande QR-kode af om na ‘n vergelykende video tussen die Isuzu AT35, Ford Ranger Raptor, en Toyota Hilux GR Sport te kyk.

Klipklimkoning: Opgeknapte Triton is ‘n bieliebakkie

Deur Dirk Gallowitz

Die opgeknapte Mitsubishi Triton is

՚n klipklimmer van formaat.

Die nuwe Mitsubishi Triton het in wese slegs ‘n verjongingskuur ondergaan (die heel nuwe Triton word in 2021 verwag), tog het die etlike verbeterings en verfynings in die kajuit en onder die bakwerk baie respek en bewondering by vriend en vyand afgedwing sedert die plaaslike bekendstelling.

Voorkoms

Die “Dynamic Shield”-ontwerpfilosofie wat die nuut ontwerpte hoofligte en dagryliggies beklemtoon, sterk lyne, skerp hoeke en ronde kurwes van die uitgeboude wielboë, laat die Triton modern en tog ook aggressief lyk. Ook die nuwe agterligontwerp bring ‘n vars voorkoms.

Die somtotaal is myns insiens tans die mooiste bakkie op plaaslike paaie.

Kajuit

Met die draai van hierdie knop kan jy jou Triton regkry vir ‘n rit deur die woestyn, oor bulte en deur dale of op ‘n netjiese teerpad.

Binnekant in die kajuit is die robuuste en tawwe bakkiebeeld opvallend en tog bied die afwerking en sagte oppervlaktes ‘n algehele ervaring van luukse en moderne gemak.

Die lang lys van standaardtoerusting sluit in leerbekleedsel, ‘n leeroorgetrekte stuurwiel (met skakelaars vir die klank- en spoedbeheerstelsels) wat teleskopies sowel as op-en-af kan verstel, elektriese verstelling vir die vensters, kantspieëls asook die bestuurdersitplek, dubbelsone outomatiese lugversorging as standaard, asook sleutellose toegang en ‘n trukamera om met parkering te help.

Die verbeterde 4WD-stelsel wat nou met elektroniese veldrybystand toegerus is, se ritmodusse word met ‘n draaiknop op die middelkonsole tussen die voorste sitplekke geplaas is verstel. Die skakelaars vir “Heuwel-af”-beheer (Hill Descent Control) asook “Heuwel-hou” is by die draaiknop geplaas wat die bestuurder die opsie gee om te kies tussen 2H (normale paaie), 4H (grond en sandpaaie), 4HLc (Modder, glyerige sneeupaaie en dik sand) en 4LLc (uitdagende viertrekroetes en rotsklim) na gelang van die terrein en padoppervlakte.

Die Triton se nuwe agterligontwerp sluit aan by die bakkie se sterk, hoekige voorkoms.

Veiligheid

Die 2019 Mitsubishi Triton se slagspreuk van “Engineered Beyond Tough” is nie bloot net ‘n bemarkingsterm nie. Die nuweling behou die bestaande model se uiters sterk en hoogs betroubare leerraam-tipe onderstel wat sorg dat die Triton se kajuitstruktuur uiters veilig is tydens botsing.

Enjin en werkverrigting

Die 2019 Triton gebruik steeds die uitgaande Mitsubishi se beproefde 2.4L MIVEC Turbo Diesel drukbuisenjin met direkte inspuiting wat gekoppel is aan ‘n heel nuwe 6-spoed outomatiese ratkas. Die enjin lewer 133 kW @ 3 500 opm piekkrag en 430 Nm wringkrag wat reeds by 2 500 opm beskikbaar is. Brandstofverbruik vir die outomatiese Triton word amptelik aangegee as 7,6ℓ/100 km in ‘n gekombineerde siklus van stad- en ooppadry. ‘n 6-spoed handratkasopsie is wel beskikbaar met ‘n amptelike brandstofverbruik van 7,5ℓ/100km.

Die nuwe ratkas spog met “intelligente skakelbeheer (“Intelligent Shift Control”), wat sorg dat enjinkrag, brandstofverbruik en gladde versnelling gebalanseer word ten einde die bes moontlike rygerief en minste kajuitgeraas te verseker. Die 2019-Triton kan 3 100 kg sleep.

Wanneer die nuutste generasie Super Select II 4WD-stelsel in “Off-road”-modus ingeskakel is, beheer die stelsel die hoeveelheid enjinkrag, kies die korrekte rat vir die terrein en reguleer terselfdertyd ook die remkrag ten einde die minste moontlike wieltol te verseker. Uiteraard word dit alles gedoen om die nuwe Triton die bes moontlike werkverrigting te gee wanneer daar oor uitdagende terrein beweeg word.

Met ‘n draaisirkel van 5,9 m, 220 mm grondvryhoogte, 28º intreehoek, 23º vertrekhoek en ‘n oorklimhoek van 25º, het ons die 4X4-roete maklik baasgeraak.

Ons was veral beïndruk met die 2019 Triton se elektroniese “Heuwel-af”-stelsel wat die bestuurder toelaat om te versnel of te rem na gelang van omstandighede sonder dat die stelsel, soos by ander voertuie met ‘n soortgelyke funksie, uitskakel. Verder sorg die bykomende “Rock”-opsie in 4LLc dat die 2019 Triton bykans enige terrein kan baasraak.

Opsomming

Gegewe Mitsubishi se geskiedenis in Suid Afrika van taai, robuuste en betroubare Triton- (eers Colt) -bakkies is dit moeilik om te glo dat die verkoopsyfers van die Triton plaaslik teleurstel. Die nuwe Triton is myns insiens die beste bakkie tans in SA beskikbaar. Met ‘n uiters stil kajuit, veel beter paddinamika as die meeste (veel) duurder en meer bekende bakkies in SA beskikbaar en ‘n veldryvermoë wat veelgeroemde veldryers skaam in hulle uitlaatgasse sal laat stik, is die nuwe Triton nie net veel mooier as die huidige mededingers nie, maar ook beduidend ligter op brandstof en op die beursie.

Prys

2019 Triton 2.4L DI-DC 4×4 Outomaties – R589 995

Ingesluit by die prys van die 2019 Mitsubishi Triton is Mitsubishi se 3-jaar/100 000-km vervaardigerswaarborg, ‘n 5-jaar/90 000-km diensplan en ‘n 5-jaar/ onbeperkte kilometer padbystanddiens. Dienste moet elke 10 000 km gedoen word.