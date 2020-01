AWA: Aanlyn Lewende Hawe- Veilings

This post is also available in: English

Ons almal in die bedryf is bewus van die impak wat bek-en-klouseer tans op die bedryf het. AWA het die laaste paar jaar tegnologie ontwikkel wat spesifiek geoormerk is om gedurende sulke tye, te help om boere se vee en wild te bemark. Ons aanlyn tegnologie het al vir verskeie boere ‘n oplossing en alternatief gebied vir die huidige probleme in die bemarking van wild en vee.

Skakel ons vandag om te bespreek hoe ons jou, as die boer, kan help onder die swaar en moelike tye met die uitbreek van die epidemie met die verkoop en bemarking van alle wild en lewende hawe..

African Wildlife Auctions (AWA) is in 2014 gestig deur middel van ‘n gesamentlike onderneming tussen twee groot spelers in die Suid-Afrikaanse veilingbedryf. AWA aanlyntegnologie sake-eenheid Wildlife Auctions het die afgelope twee jaar een van die dominante spelers geword in beide aanlynverkope en agentbemarking van wild en lewende hawe in Suider-Afrika.

AWA se innovasie in die aanlynveilingsbedryf deur die ontwikkeling van ‘n internetportaal www.wildlifeauctions.co.za en nou ook www.livestockauctions.co.za, laat kopers deelneem aan lewendige aanlynveilings (live webcast en timed veilings).

Die aanlynportale het deur ‘n streng ontwikkelings- en toetsperiode van twee jaar gegaan om te verseker dat dit ten volle versoenbaar is met die realiteite wat Suid-Afrika in die gesig staar in terme van breëbandtoegang en -gehalte. Dit het die maatskappy in staat gestel om talle tegnologiese uitdagings te oorkom en ‘n platform te bied waardeur alle gebruikers maklik met mekaar kan kommunikeer, of hulle tegnies vaardig is of nie.

In die afgelope jaar van handeldryf het AWA uitstekende groei in die gebruik van die twee platforms gesien, met 40% van alle lotte op veiling wat deur die aanlyn-platform verkoop word. Daar word verwag dat hierdie unieke aanbod binne die volgende jaar tot 50% sal groei, en met geen ander soortgelyke aanbiedings op die horison is AWA goed geplaas om sy markoorheersing in die toekoms verder te versterk.

AWA se fenomenale groei in die aanlyn “live webcast” en “Timed/Silent” veilings in die wildbedryf het die geleentheid geskep om hierdie aanlyn tegnologie in die Lewendehawe-bedryf uit te brei deur middel van sy portaal www.livestockauctions.co.za.

Die nuwe tegnologie sal verdere geleenthede skep vir die veebedryf om die voordeel van hierdie aanlyntegnologie aan te wend tot voordeel van die bedryf asook ‘n platform te gee vir die boere om hulle lewende hawe te verkoop en te bemark.

Die webwerf van Livestockauctions.co.za is die eerste in sy soort in Suid- Afrika. Dit is ontwikkel om transaksies tussen veehandelaars, veeboere/ verkopers en lewendehawe en kopers te fasiliteer. Die webwerf fasiliteer die koop en verkoop van lewende hawe aanlyn deur middel van verskeie veilingmediums en prosesse.

Die webwerf www.livestockauctions.co.za is spesifiek ontwerp om die veebedryf in alternatiewe mediums te help om vee op ‘n internetplatform te verkoop. Die webwerf bied ook die middele vir veeboer om hul vee te verkoop sonder die betrokkenheid van ‘n middelman of agent.

Die volgende opsies is beskikbaar vir die wild en veebedryf:

Direkte bemarking van wild en lewende hawe

“Tender Auctions” van wild en lewende hawe

Aanlyn interaktiewe veilings (Online and Silent/Timed)

Lewendige aan strook veilings gesametlik met verkoops agentskappe

Besoek die webwerf www.wildlifeauctions.co.za en www.livestockauctions.co.za om te registreer vir ons volgende aanlynveilings. Die besonderhede van hoe die veilings werk kan gesien word op die “About Us’ bladsy van die twee webtuistes.

