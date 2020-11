AUDI A7 SPORTBACK 55TFSI: Statig, Stylvol en Subliem

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Uit die Duitse drie is Audi meestal die skaam slim kind. Histories altyd in die skadu van Mercedes se status as weelde ikoon, en tweede viool teen die paddinamika van BMW.

Die een waaroor die minste bohaai gemaak word, maar tog die een wat vanuit die agtergrond die meeste beïndruk. Dis ook die storie van die nuwe A7 Sportback. Die kompetisie in hierdie segment is formidabel met name wat in helderblink ligte getooi word. Dink maar aan Mercedes se CLS of BMW se 6-reeks Gran Coupe.

Ons het Audi se tweede generasie A7 Sportback 55 TFSI quattro S-tronic in sportiewe S-Line afwerking getooi, onlangs bestuur en was omtrent stomstil verras.

Ontwerp

Luukse vierdeur koepees is al sedert vroeg 2000 met ons, so daar is niks nuuts of revolusionêr aan die ontwerp nie. Dit is egter wat ons betref seker die mees praktiese keuse wanneer dit met 2-deur koepees en 4-deur sedans vergelyk word. Veral die groot “fastback” agterklap maak die bagasiebak net soveel meer toeganklik. Dan weer is die koepee-agtige daklyn wat na agter swiep mooi op die oog en met goeie ontwerp en verpakking binne soos wat die A7 bied, slegs minimaal inhiberend vir die agterste insittendes wat nie langer as 1.8 meter is nie. Danksy die 2926 mm lange wielbasis is agterste beenspasie uitsonderlik goed.

Buite agter vorm die 2020 A7 Sportback se skerp hoekige LED ligte ‘n aandagtrekkende kontras met die sterk aksentlyne van die agterklap. Voor is die neus laag, breed, plat en intimiderend sportief met die skrefies ontwerp van die LED/laser ligte wat die vooraansig modern en vars laat vertoon.

Die vernuwende agterste lighulse wat oor die breedte van die agterklap verbind is, bied ‘n skouspelagtige “vertoning” elke keer wanneer die ligte aan of af geskakel word.

Van die kant betrag is die lang lyf wat op die VW groep se skitterende effe gerekte MLB-platform gebou is, sjiek-soepel en baie laag gehurk oor pragtige antrasiet swart 21 duim allooiwiele (R21 000 ekstra). Die sportiewe S-line pakket kom met breë 255 mm Turanza rubber van 35-profiel.

Kajuit en toerusting

Binne in die leerbeklede kajuit is die ontwerp en ergonomie modern, luuks en gesofistikeerd. Ons is van mening dat die jongste generasie Audi’s die toon aangee wat betref kajuitontwerp en instrumentasie-uitleg.

Ons toetsmotor was ook toegerus met die opsionele “S-sport” voorste sitplekke teen R30 000. Hierdie sitplekke was uiters gemaklik en het hoë vlakke van rugsteun gebied.

Twee groot nuutontwerpte MMI kleurskerms oorheers die voorpaneel. Een agter die stuurwiel wat grootliks die instrumentasie vir rit-, enjin- en motorinfo bied, maar ook sateliet navigasie op ‘n innoverende wyse inkorporeer. Die skerm middel bo in die voorpaneel bied toegang tot alle kommunikasie en klank info. Ook SatNav en die parkeerhulp se hoëdefinisie kamerabeelde.

Daar is ook ‘n derde skerm wat laer middel onder in die voorpaneel geplaas is om die klimaat, lugversorging en sitplekverwarming te beheer. Dit die nook as ‘n “skryfblad” om instruksies na die SatNav stelsel te stuur.

Die raakskerms kan ook met behulp van ‘n groot draaiknop middel tussen die sitplekke die funksies beheer. Die peperduur en uiters gesofistikeerde Bang& Oelofssen klankstelsel dra by tot die luukse ambiaans in die kajuit. Night Vision Assist was ook ‘n opsionele ekstra teen R40 000 waar die kamera met infrarooi beelde opstruksies, diere en mense in die pad kan “sien” wanner dit digte mis of donker is.

Agterste passasiers kry ook ‘n skerm tussen die twee voorste sitplekke vir die dubbelsone-klimaatbeheer asook twee USB koppelpunte. Android Auto en Apple Carplay integreer seepglad en intuitief met die stelsel. Daar is ook ‘n laaiblad waar selfone koordloos herlaai kan word.

Enjin en Verrigting

Die A7 Sportback is slegs beskikbaar met een enjin opsie. Die turbo aangejaagde 3.0L V6 kragbron is ‘n juweel wat 250kW en 500Nm se piekragte lewer om die bykans 2ton se gewig in gesofistikeerde bykans geluidlose stilte onder 6 sekondes van 0-100kpu te laat versnel, danksy seepglade en vinnige oorskakelings van die sewe-spoed dubbelkoppelaar S-tronic ratkas wat krag na al vier die wiele stuur.

Brandstofverbruik word aangegee as 7,1L/100 km in ‘n gekombineerde siklus. Die enjin word bygestaan deur ‘n 48Volt mikrohibriedstelsel wat ondermeer die litium-ioon battery tydens remwerk met 12kW laai om die enjin te deaktiveer ten einde “vry te loop” tussen 55kpu en 160kpu.

Rit en paddinamika

Ons toetsmotor was toegerus met die opsionele aanpasbare lugvering teen ‘n bykomende koste van R36 000 wat nie minder nie as vyf hoogteverstellings toelaat. Die stelsel sorg vir ‘n uiters gemaklike en sublieme rit ten spite van die baie lae 35-profiel bande en in weerwil van uitdagende padoppervlaktes.

Die elektries ondersteunde kragstuur is ons insiens perfek gelaai en dra by tot ‘n uiters aangename en genotvolle ritervaring. Die A7 Sportback is in wese ‘n heerlike luukse toermotor wat matelose bestuursgenot bied op die ooppad waar lang swiepe die onderstel en veerstelsel soos ‘n handskoen pas. Die opsionele agterwielstuurstelsel (R34 000) dra by tot heerlike hantering deur die draaie en help ook om die groot wa te parkeer. Ook die uiters effektiewe remstelsel het beïndruk.

Gevolgtrekking

Die 2020 Audi A7 55TFSI quattro is bedoel vir ‘n nismark van fynproewers wat stylvolle luuksheid hoog aanslaan.

In ‘n wereld waar SUV’s koning kraai, is die A7 Sportback 55TFSI die koningin met ongeëwenaarde sjiek en styl in hierdie segment en as ek moet kies tussen die A7 Sportback en die kompetisie uit Duitsland, wen die A7 Sportback gemaklik.

Prys: R1 298 000 (R1,6-miljoen soos getoets)

Enjin: 3.0-litre turbopetrol V6

Krag: 250 kW

Wringkrag: 500 Nm

0 -100 kpu: 5,7 sekondes

Ratkas: 7-spoed S-tronic Outomaties

Brandstofverbruik: 7,1 L/100 km (amptelik)

