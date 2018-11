As koring kon kies: Vitamech se MacDon FD1-bandstropertafel

This post is also available in: English

Dit is enige fatsoenlike koringoes se strewe om met ’n MacDon FD1-bandstropertafel gestroop te word. Die MacDon FD1 Flexdraper volg immers die grondglooiinge getrou na om al die halms netjies af te sny en in gelid, almal met die koppe na dieselfde kant, op die band te plaas wat hulle sagkens en sorgsaam na die stroper se bek begelei.

Op dié manier gaan die minste korrels verlore en die stroper stroop beter en hou langer omdat hy egalig en gelykmatig, sonder rukke en stote, gevoer word.

Die FD1-reeks het ’n 20% beter werkskapasiteit as vorige modelle, verstellings en versienings is maklik en hy pas aan enige ordentlike stroper.

Die modelreeks se name is gegrond op die wydte van die toerusting in voet: FD130 (9,1 m), FD135 (10,6 m), FD140 (12,2 m) en FD145 (13,7 m). Die hoofraam word die FM100 (Float Mo-dule) genoem.

Die hidrouliese tenk hou 75 liter en drie pompe verrig al die hidrouliese take flink en voortreflik.

Die trommel met sy terugtrekbare tande, “Retractable Tine Drum (RTD)”, en met sy FeedMacX-voertegnologie kan verstel word om presies by die stroper se bek en werkspoed aan te pas. Awegaarvane kan op verskillende plekke aan die trommel vasgebout word om in enige toestande en omstandighede die beste vloei van materiaal na die stroper se ingewande te verseker. Die tande op die trommel staan bekend as DrumSaver Tines en hulle is hol buisies wat vinniger in en uit beweeg om voer te verbeter. Indien daar ’n groot versperring is, kan die pypies afbreek om die trommel te beskerm en skade aan die stroper se binnekant te verhoed.

Aan die optel- en snykant van die tafel is daar drie drywende seksies wat die grondkontoere knus volg, selfs met die yslike 13,7 m-tafel.

Die middelste gedeelte bly ewe groot in al die modelle; dit is die flanke se lengtes wat verskil. Die flanke se hoeke kan maklik meganies verstel word indien dit nodig sou wees. Jy kan ook die tafel met ’n hefboompie van “Flex” na “Rigid” oorskakel indien jy nie die buigsaamheidsfunksie wil benut nie.

’n Slim, wakker sensor volg die hoogte van die snystaaf bo die grond en hou dit outomaties op jou gekose hoogte van 1 tot 5.

Snywerk bly perfek omdat die tol aan die snystaaf gemonteer is om ’n volgehoue kritieke klein afstand tussen die tolvingers en die snyerstaaf te handhaaf.

Vitamech, die vertroude en betroubare verskaffer van landbouoplossings, is die verspreiders van MacDon in Suid-Afrika. Kontak hulle by 021-907-8000, Louis van der Merwe: 072-626-8409, Jurie Swart: 083-375-8840, jurie@vitamech.co.za of besoek www.vitamech.co.za.