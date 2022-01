Angus-veilingskalender

This post is also available in: English

Datum Veiling Plek Kontakpersoon Kontaknr E-pos 16-17 Feb 2022 Angus Kursus Hertzogville Danie Dames 0823069358 5-6 May 2022 National Championship Show Bloemfontein Basie Bezuidenhout 0823338903 basie@vredenheim.co.za 26-May-22 Pioniers Angus Veiling Melkbosstrand Seymour Currie 0833279186 jdfarms@mweb.co.za 02-Jun-22 Wes- en Suid-Kaap Veiling Moorreesburg Hoffie van Blerk 0834551151 hofmeyrvb@telkomsa.net;spansaam@gmail.com 09-Jun-22 Rheeboksplaat Veiling Ceres Gielie Geldenhuys 0824606327 merinogtg@breede.co.za 23-Jun-22 Transgariep Veiling Trompsburg Ian McLachlan 0828958188 kate@hillsidefarm.co.za;ian@hillsidefarm.co.za 13-Jul-22 Maluti Veiling Clarens Andre Breytenbach 0827746804 andre@maluti-angus.co.za 16-Jul-22 De Panne / Spoor / Boschendal Veiling Moorreesburg Leon van Rooyen 0823353094 applegrove@vodamial.co.za 21-Jul-22 Hide-A-Way’s Sale Migdol Piet Delport 0825507847 pietdelport47@gmail.com 21-Jul-22 East Cape Angus Sale Alexandria Anton Vermaak 0823268509 avermaak@r63.co.za 27-Jul-22 Midlands Elite Angus Sale Nottingham Road Russel Watson 0827404419 rwatson@futurenet.co.za 12-Aug-22 Angus Alliance Sale Kroon Boma Kroonstad JM Steyn 0724085699 vansia@mics.co.za 16-Aug-22 Astro Veiling Hendrina Anton Pelser 828041796 astro2@megaweb.co.za 16-Aug-22 EG Bull Sale Cedarville David Louwrens 0832777933 dmlouwrens.24acc@gmail.com 18-Aug-22 Aucdeen Sale Molteno Hannes Aucamp 0827725323 hannes@aucdeen.co.za 24-Aug-22 Makojalo Angus Veiling Potchefstroom Kobus Delport 0836278131 kobus@bkdo.co.za 01-Sep-22 Syferpan Sale Queenstown Lawrence Moorcroft 0724022028 syferpan@isat.co.za 06-Sep-22 Kroon Angus Veiling Viljoenskroon Johannes Botha 0832726338 bodeel.botha@outlook.com 07-Sep-22 Sid Knott Sale Kei Road Donald Knott 0823210673 knottfarming@gmail.com 14-Sep-22 VJ Sale Cathcart Chris Purdon 0828792744 chris@vjangus.co.za 17-Sep-22 Vrystaat Angusklub Veiling Bloemfontein Rudi Claassen 0827828483 rudiclaassen1@gmail.com 20-Sep-22 Dunedin Sale Dordrecht Carl Miles 0733305579 dunedinangus@gmail.com;carl.miles@hotmail.com 28-Sep-22 Malherbe & Roberts Veiling Hertzogville RC Malherbe 0848518262 malherberc8@gmail.com;gert@graslaagte.co.za 06 Okt 2022 AGM 2022 AJV Bloemfontein Angus Kantoor 0514479849 info@angus.org.za 19 Okt 2022 Milagro Angus Sale Humansdorp Andrew Masterson 0823211462 andrew@milagro.co.za 03-Nov-22 Molopo Angus Veiling Vryburg Showgrounds Basie Blignaut 0823388441 jambejdb@gmail.com