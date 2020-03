Amazone ZA-M: Suid-Afrika se mees geliefde kunsmisstrooiers

This post is also available in: English

՚n Goeie kunsmisstrooier is van kardinale belang op die meeste plase. Daarom is daar ՚n wye verskeidenheid strooiers van verskillende maatskappye met verskeie tegniese verskille. Deesdae word strooiers gekenmerk deur dubbelskywe as gevolg van die aanvraag na groter werktuie met hoër verrigting en groter horisontale verspreiding.

Die AMAZONE ZA-M-reeks is een van die gewildste van hierdie soort strooiers. Elke jaar sorg hierdie strooiers vir meer as die helfte van die strooierverkope in die land. Die ZA-M-reeks is die vlagskipreeks wat spruit uit die ZA (Zentrifugalstreuer Anbaumaschine)-kunsmisstrooierreeks wat in 1958 die eerste strooiers in die wêreld was wat met twee skywe toegerus is. ZA-kunsmisstrooiers is nou beskikbaar in vier verskillende reekse.

Die ZA-X (Eco-line), ZA-M (Classic-line), ZA-V (New-line) en die reeks wat spog met die beste tegnologie, ZA-TS (High-line). Die ZA-M-reeks is die markleier in kunsmisstrooitegnologie. In 1989 was dit die eerste strooier ter wêreld wat kon spog met ՚n doeltreffende strooiwydte van 36 meter en ՚n drakapasiteit van 3 000 liter, wat ongekende standaarde in die bedryf gestel het. In 1995 was dit ook die eerste strooier wat met satelliettegnologie beheer kon word.

In 2005 het die ZA-M Profi s Hydroreeks die Suid-Afrikaanse mark bekend gestel aan nuwe vlakke van outomatisering en presisiestrooiery.

Dié reeks kon:

• homself verstel deur die nuutste weegseltegnologie,

• veranderlike toedieningsbeheer toepas,

• toedieningsbeheer volgens spoed aanpas,

• en het Suid-Afrika bekend gestel aan seksiebeheer.

Die strooier kan baie maklik gekalibreer word.

Dit het nie net AMAZONE bo-aan die lys van kunsmisstrooiers in Suid-Afrika geplaas nie, maar ook die pad gelyk gemaak vir die toename in ISOBUS-tegnologie wat ons vandag op plase sien.

Ruben van der Merwe, verteenwoordiger van AMAZONE in Suider-Afrika, is net so geesdriftig as wat hy ingelig is oor die AMAZONE-produkte. “Die gemak waarmee die strooiers werk, hulle ongekende presisietoediening, en die betroubaarheid dat die strooier jaar na jaar perfek sal werk,” was die drie redes wat Ruben verskaf het oor die sukses van AMAZONE in Suider-Afrika.

“In sommige gevalle erf die seun die pa se AMAZONE,” sê Ruben oor die langlewendheid van die produk. Die ZA-M-reeks bly die markleier in presisiestrooiers. Vandat hulle op die mark is, kan hulle wêreldwye sukses toegeskryf word aan bekostigbaarheid, betroubaarheid en veiligheid.

Die mees gesogte kenmerke is die groot bakkapasiteit wat nog verder vergroot kan word, die gemak waarmee die strooiwydte en toediening gestel kan word en die veiligheid waarmee die strooiers gebruik kan word. Die stadige beweging van die roerder binne-in die kunsmisbak en die lae spoed waarteen die skywe draai, verseker ՚n egalige toediening sonder om die kunsmiskorrels in die strooiproses te breek.

Volgens Falcon Agricultural Equipment, wat hierdie strooiers na Suid-Afrika invoer, is die AMAZONE ZA-M 1501-dubbelskyfstrooier die beste verkoper. Hierdie model is verantwoordelik vir meer as 30% van die totale kunsmisstrooierverkope. Kort op die ZA-M 1501 se hakke is die AMAZONE ZA-M 1001 Special. Hierdie model is meer geskik vir kleiner-skaal boere. Dit word as standaard toegerus met ՚n 1 000 liter kunsmisbak wat vergroot kan word tot 1 500 liter.

Die belangrikste kenmerk van hierdie strooier is die gemak waarmee dit verstel kan word: “Jy sal nie ՚n makliker meganisme kry om jou strooier te verstel as daardie geel, ronde skyfkaart met die formuleblad op die agterkant nie. Ek kan ՚n boer binne vyf minute oor die foon help om sy strooier te verstel,” verklaar Ruben.

Nog ՚n belangrike kenmerk is die vlekvryestaal waarvan die hele strooistelsel gemaak is om la-a-a-ank te hou. Die strooier se versiening is ook maklik en goedkoop vanweë die ratte in die ratkas wat permanent in olie loop en nooit versiening nodig het nie.

Die sagte manier waarop die korrels hanteer word, bevorder die doeltreffendheid; en die grootte van die kunsmisbak maak die strooier meer ekonomies. Dan is daar boonop ook die beskostigbare prys wat die strooiers gewild maak onder boere.

Kry jou Amazone-oplossing by jou naaste Falcon-handelaar of skakel 033-330-5787 vir meer inligting. Besoek ook www.falconequipment.co.za om na hulle ander werktuie vir die boer te kyk.