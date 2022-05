ALZU BEEFMASTER BULLE

BETER SPEENGEWIGTE EN GROTER WINS

Dit is nie moeilik om ‘n bul te koop nie. Die geheim lê daarin om ‘n bul te koop wat werklike waarde tot u besigheid kan byvoeg. Waardetoevoeging is inderdaad waarop Alzu Beefmasters fokus.

Ons neem die raaiwerk uit die koop van ‘n bul en bied ‘n prestasiegetoetse, kommersiëel georiënteerde Beefmaster bul, propvol van die gewenste genetika. Hierdie bul kan u besigeid na ‘n ander vlak neem.

VERBETER JOU SPEENGEWIGTE

Volgens die manne by Alzu is die belangrikste eienskappe in hul seleksie ‘n hoë speengewig tesame met ‘n lae geboortegewig. Die Alzu kudde se gemiddelde geboortegewig is 35kg en die gemiddelde speengewig, vir beide verse en bulle, is 270kg.

AANBOD OP DIE ALZU VEILING

Op hul veiling wat vir 19 Julie 2022 geskeduleer is, bied Alzu Beefmasters bulle, dragtige koeie en oop verse aan. Daar is 40 driejarige bulle beskikbaar, almal SPof aanhangsel C-bulle. Drie van die bulle is vierjaaroue kuddevaars. Daar sal ook 20 dragtige koeie en 20 dragtige verse aangebied word.

DIE IDEALE ALZU BEEFMASTER

Die ideale Alzu Beefmaster bul is vroegryp met goeie bespiering, het ‘n los, gladde vel en medium skede. Die bul moet sterk kan loop en lewendigheid toon. Dit is ‘n goeie aanduiding van ‘n hoë libido. Wat die tipe betref, verkies ons ‘n bul wat meer geneig is tot Indicus, met ‘n gladde vel, maar aangevul deur die bespiering van die Taurus. Ons het ‘n bul vir elke smaak, met sommige bulle meer geneig tot Indicus en ander met Taurus.

Kontak J.P. ZAAYMAN by 082-388-3338, 013-249-8900 of besoek hul web www.alzu.co.za of Facebookblad: ALZU Beefmasters