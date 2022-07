Alpha Damme bied sterk, bekostigbare oplossings

Sonder water kan ‘n boer nie volhoubaar boer nie. Die vee is dors, die landerye droog en die taak van boerdery onbegonne sonder water. Daarom is dit belangrik om ‘n goeie opgaarplek soos ‘n dam te hê sodat jy altyd aan elke dier en plant genoegsame lafenis kan bied.

Dit weet die mense van Alpha Damme goed. Buiten sinkdamme het hulle ook ander wateroplossings vir boere soos watertenks, gronddam- en sinkdamvoerings, brandbestrydingstenks, asook spilpunte. Hulle sinkdamme word deur hulle vervaardig en opgerig om aan jou die beste diens te gee. Bo en behalwe dit kan hulle ook help met pompe, sonpompe, besproeiing en boorgate.

“Wat my damme besonder sterk maak is dat dit twee golwinge het wat oorvleul in plaas van die gewone een en ‘n half,” verduidelik Armand Bronkhorst, mede-eienaar en aandeelhouer van Alpha Damme. “Die dienstydperk van elke dam kan verleng word deur ‘n dak by te sit. Dit gee ons damme ‘n leeftyd van ongeveer 15 jaar waar ander soortgelyke produkte tussen 10 en 12 jaar hou.”

Sinkdamme en -voerings word volgens elke boer se vereiste gebou. “Die uitdaging is om ‘n produk te vervaardig wat die natuur se felheid kan weerstaan,” voeg Johann Swartz, werkswinkelbestuurder en -koördineerder by. “Vir die boere teen die kus waar vog en sout ‘n algemene probleem is, het ons vlekvryestaalboute.”

“Ons topverkoper is die 116 000-liter dam, dit is ‘n 8 by 2,3-m sinkdam. Dit is kostedoeltreffend en bekostigbaar,” sê Johann.

Om ‘n onderneming in die middel van die pandemie te begin, was nie maklik nie. Daar was baie uitdagings, soos die invoer van staal en ander maatskappye wat toe was. Armand en sy span het egter deurgedruk en nou staan hulle sterk.

Alpha Damme voorsien damme aan die hele Afrika.

Om meer uit te vind oor hulle produkte en dienste, besoek hulle webtuiste by https://alphadamme.co.za/.