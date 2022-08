Die Tiger Wheel & Tyre SA 4×4 & Outdoor Show vind weer na 2 jaar plaas van 2 tot 4 September en hierdie keer by die Voortrekker Monument in Pretoria.

Kom bekyk die heel nuutste in 4×4-, buitelewe- en kampeer produkte wat beskikbaar is in SA, met uitstallers soos Tiger Wheel & Tyre, Conqueror, Pretoria Karavane, Wildog SA, 4×4 Megaworld, Sensation Boats & Caravans, Big John Clothing en Opposite Lock om maar net ‘n paar te noem.

Andre de Villiers van Andre 4×4 sal daar wees met sy VW Amarok om almal te ontmoet en sy ervarings te deel, soos net hy kan.

Vir die dames is daar ‘n kykNET Kuns- en Suffel mark, waar daar net gekeurde produkte toegelaat word en soos gewoonlik word daar ook ‘n speelpark aangebied vir die kinders.

Heerlike feeskos is beskikbaar by die gekeurde kosverskaffers op terrein gedurende die naweek en beslis iets vir almal om aan te smul. Daarmee saam is daar ‘n Ketelkraal kroeg en biertuin wat die dors beslis sal les met ‘n groot verskeidenheid van die relevante versnaperinge beskikbaar. Maak ook ‘n draai by die Van Loveren Wyntuin en kom ontspan met die lekkerste wyne vanuit die Kaap.

GT Camper bied ook ‘n baie opwindende potjiekos kompetisie aan Saterdag vanaf 12h00, wat beloof om baie pret te wees

Kom maak ook ‘n draai en ontspan by die Hankook verhoog, waar die Hankook kunstenaars – Tian Nienaber, Skemer, Liza Bronner, Nicholis Louw, Arno Jordaan, Muller Brandt, Charné Grabie en Pieter Smith gaan optree.

Vir diegene wat nie lus het om te stap vanaf die parkering na die ingang toe en terug nie, of van die bokant na die onderkant van die terrein en terug nie, bied JEEP Centurion ‘n gerieflike gratis pendeldiens aan vir almal se gemak.

Dagbesoekers kaartjies in aanlyn beskikbaar deur Ticketpro by www.4x4outdoorshow.co.za en ook by die hekke tydens die geleentheid. Kinders onder 12 kom gratis in en ander pryse wissel van R40 tot R140 afhangende van wie koop en waar dit gekoop word vir watter dag.

Besoek asb ons webwerf soos hierbo genoem vir meer of skakel vir Tersia met enige uitstallers navrae by 072 487 0000 of epos haar by admin@4x4outdoorshow.co.za.