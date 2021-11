Algar-veehanteringstoerusting: Ontwerp deur die boer vir die boer

This post is also available in: English

Niemand weet beter as die boer wat die boer se behoeftes en omstandighede is nie. Daarom is daar niemand beter as die boer om vir die boer oplossings te vind nie – ook ten opsigte van veehantering.

Dit is hoekom boere so ingenome is met Algar se veehanteringstoerusting – dit is deur die boer vir die boer ontwerp en vervaardig en voldoen aan al die boer se vereistes.

By vanjaar se KragDag-landbou-ekspo het boere na die Algar-uitstallng gestroom om die nommerpas veehanteringstoerusting te bewonder, te begeer en te bestel.

Die maatskappy se vernuwende toerusting is van die hoogste gehalte en slim uitgedink om in elke veeboer se unieke behoeftes te voorsien. Algar se toerusting word sterk gebou om deurgaans doeltreffend te werk en baie jare te hou Jonathan Toxopeus, verkoopsverteenwoordiger van Algar, sê:

“Vinnige en doeltreffende hantering van diere is waarop ons produkte gemik is, met die klem op die veiligheid van die diere en die boer. Behalwe vir die feit dat die toerusting veilig is, bespaar dit tyd, arbeid en dus geld.”

Algar se eienaars, Hannes en Carin Nortjé, is trots op hulle toerusting en ontwerp dit self op grond van deeglike navorsing. Hulle toets eers die produkte op hulle eie plaas om doodseker te maak dit werk perfek voordat hulle dit aan ander boere bekendstel.

“Ons streef daarna om altyd produkte wat doeltreffend is aan die boer te bied,” sê Jonathan.

Algar se verskeidenheid veehanteringstoerusting sluit in weegkratte, verstelbare kratte, verstelbare gange, skaapklampe en -kantelaars, drukgange, nekklampe en weegkratte, lyfklampe, skuifhekke, skuifbare skaap- en beesfuike, gangbrieke en lyfklampe vir KI.

Met Algar se veehanteringstoerusting hanteer ՚n boer sy vee kalm, gemaklik en rustig, ongeag die ras of grootte van die dier. Spesiaal om elke boer se sak te pas, bied Algar drie kategorieë beestoerusting aan vir standaard-, lae en hoë diens.

Boere se grootste toeloop by KragDag was na die hoëdiensnek- en -lyf-klamp en die skaapkantelaar.

Die skaap hibriede krat hanteer skape van alle groottes en werk ook baie goed vir bokke.

Nek- en lyfklamp

Die hoëdiensnek- en -lyfklamp is hoofsaaklik bedoel vir intensiewe kuddebestuur en absolute beheer. Hy stel die hanteerder in staat om enige deel van die bees se lyf sonder versperring te bereik want hy het elf toegangshekke van die sykante af. Bereik ՚n bees se pote, maag, rug, voorkwart, nek, boud, spene en stert met gemak. Daar is selfs ՚n middelbalk wat verwyder kan word, om op net die regte plek ՚n brandmerk aan te bring.

Algar dink aan alles om veeboerdery gemaklik, so gerieflik en so veilig as moontlik vir mens en dier te maak.

Verstelbare drukgang

Die verstelbare drukgang se gange is spesifiek ontwerp vir tydbesparing en om die werk met jong diere te vergemaklik. Die drukgang het ՚n standaard wydte, maar kan ook verstel word tot 350 mm vir kleiner beeste en 200 mm vir kleinvee.

Skaapkantelaar

Die skaapkantelaar is verskuifbaar, gebalanseerd en verminder jou arbeid en koste, want hy maak dit vir die boer moontlik om sonder hulp met sy skape te werk. Die skaap kan van enige kant af oploop deur die opgang te skuif, dan word die skaap vasgeknyp en heeltemal onderstebo gekantel. Nou het die boer volle beheer oor die skaap. Net een persoon kan die kantelaar hanteer, en die dier hoef nie op ՚n presiese plek te staan nie – daar waar jy hom vasknyp, daar sal hy kan omdop.

Dit maak die proses makliker om jou skaap se kloue te knip, dragtigheidondersoeke te doen of hom te mikskeer. As die boer klaar is, word die skaap teruggedraai en op sy pote neergesit sodat hy rustig en kalm aan die ander kant van die kantelaar af en by die hekkie uit kan stap.

Jonathan Toxopeus, verkoopsverteenwoordiger van Algar-veehanteringstoerusting, wys hoe maklik dit is om met die nek- en lyfklamp te werk.

Voordele van Algar veehanteringstoerusting:

•Arbeidsbesparing

•Tydsbesparing

•Duursaam en sterk

•Nuutste tegnologie

•Veiling vir die boer en die dier

•Doeltreffende werkverrigting

•Laer spanning op die diere

Om dit nog makliker vir die boer te maak, kom lewer Algar jou veehanteringstoerusting op jou plaas af.

Vir meer inligting, besoek Algar se webblad op www.algar.co.za, kontak Jonathan Toxopeus by 082-324-6256 of stuur ՚n e-pos aan algar@algar.co.za. Kyk ook na Algar se toerusting op agri4all.com.