Algar Veehanteringstoerusting is jou veehanterings-oplossing

Algar Veehanterings Toerusting se top kwaliteit produkte is op die voorpunt van die mark. Met produkte wat deurlopende innoveerende oplossing bied, is Algar trots daarop om die voorkeur handelsnaam van veeprodusente landswyd te wees.

Dit is belangrik vir Algar dat beide die boer en die bees veilig is terwyl werk plaasvind. Algar se produkte help ook om die spanningsvlakke van die diere te verlaag omdat hulle vinniger deur die gange kan beweeg en hanteer kan word. Studies het bewys dat vinniger en gemakliker hantering tot gesonder diere lei met verbeterde kondisie.

Die tegnologie wat Algar bied is gemaak vir harde werk en duursaamheid. Die Nek- en lyfklamp is ‘n uitmuntende produkte wat uit 3 mm staalpyp vervaardig is. Die Nekklamp se hekke maak die volle brete van die gang oop om te verseker ‘n bees van enige grootte, klein of dragtig, pas gemaklik deur die opening. Die sluitmeganisme is ook net so ‘n wonder. Die meganisme skop vas op enige plek waar jy besluit om die hek te sluit. Die produk spog ook met 11 toegangshekke waarvan een ‘n nooduitgang is vir wanneer jy jou bees vining uit die drukgang moet kry — Hierdie is ook die enigste Nek- en Lyfklamp op die mark wat hierdie nooduitgang het.





‘n Ander handige produk wat Algar vervaardig is die skaap kantelaar. Dit is sy gewig in goud werd! Enige skaapprodusent kan lag-lag klaarspeel met skaapwerk omdat hierdie produk alles so vining en maklik laat gebeur. Die kantelaar dop ‘n skaap heeltemal op sy rug, sodat die hoewe maklik bereik kan word. Die werker of boer kan dan om vining aan die dier se hoewe te werk voordat hulle weer teruggaan kraal toe.

Algar is ook die trotse verskaffer van Jaylor TMR voermengers en kerwers. Hierdie produkte word ingevoer van Kanada af. Dit wys sy staal in die voerkraal, maar is ook geskik vir melkerye. Daar is verskillende opsies op die voermengers: van ‘n enkelwa wat jy kan haak, tot ‘n dubbel selfaangedrewe-voermenger. Die mengers het ‘n lem op die awegaar wat die voer kerf volgens die lengtes wat jy nodig. Die mengers het ook ‘n ingeboude skaal sodat die regte voerrantsoene gemeng kan word. Die mengers ingeboude motor maak die menger maklik om te gebruik en te bestuur tot waar jou diere gevoer word sonder om ook nog ‘n trekker in te span nie.

Vir meer inligting oor Algar se Dierehanteringstoerusting, kontak Carin Nortjé by (+27)82-324-6256 of stuur ‘n e-pos na algar@algar.co.za. Besoek hul webwerf by www.algar.co.za.