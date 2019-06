Algar maak veewerk lekker

This post is also available in: English

Van ver af sien jy die oranje en grys veehanteringstoerusting uitstaan by NAMPO. Algar is ՚n bekende naam in die veebedryf vir staatmaker, bekostigbare, sterk en doeltreffende toerusting. Dit is ook veilig vir jou diere. Met hierdie toerusting bespaar jy waardevolle tyd en duur arbeid.

Algar se standplaas op NAMPO was propvol belangstellendes vanjaar en mense ken al vir Hannes en Carin Nortjé persoonlik.

Hulle is die eienaars van Algar en doen al die navorsing en ontwerp van Algar se toerusting self. Hannes is self ’n bees- en saaiboer en hy gebruik al die ondervinding van eie ervaring in veehantering om die produkte uniek en oorspronklik te ontwerp, presies om die boer en sy diere te pas. Hulle toets eers die toerusting op hulle eie plaas om volledige inligting vir boere te kan gee oor presies hoe om dit te gebruik.

Hulle produkte word van vierkant- en reghoekpyp met ’n wanddikte van 3 mm vervaardig.

Van die rits Algar-toerusting wat by NAMPO uitgestaan het om die boer se werk makliker te maak, is die volgende:

Hannes en Carin Nortjé, die vriendelike eienaars van Algar-veehanteringstoerusting, by NAMPO.

Skaap weeg-aftas-klamp-klashok

Die naam sê dit alles – die toerusting kan alles doen. Die skape loop in die hok in en word dan vasgedruk. Die boer kan die hekkie oopmaak en die ooi aftas om te kyk of sy dragtig is, of die skape kan geweeg en geklas word.

Drierigting sorteer- of klashek vir skape

Hierdie sorteer- of klashek kan aan die boer se drukgang gelas word. Die skape loop daarin en word dan na verskillende kante toe afgekeer.

Tweerigting beessorteerhek met behandelingshekke

Hierdie sorteerhek word aan die drukgang gemonteer. Die sorteerhek het ’n gemaklike gly-aksiebeweging met ’n voorhek wat die gang afsper/sluit. Hierdie model het ook toegangshekke wat toegang tot die bees verleen terwyl hy in die kopklamp/nekklamp vasgedruk word. Die beeste word gesorteer en kan reguit, links of regs gaan.

Met hierdie vernuftige stuk toerusting kan beeste in drie rigtings gesorteer word en daar is ook toegangshekke waardeur beeste behandel kan word.

Skaaplaaibank met loopkant

Hierdie is ՚n statiese laaibank vir ՚n vragmotor wat skaap by die boer moet op- of aflaai. Hy het spesiale verstelbare hekkies bo en onder.

Algar se skaaplaaibank met loopkant.

Om ook jou werk op die plaas lekker, maklik en vinnig te maak, kontak Carin Nortjé by 082-324-6256 of stuur vir haar ‛n e-pos na carin@algar.co.za. Jy kan ook hulle webblad en Facebookblad vir meer inligting besoek by www.algar.co.za of FACEBOOK/AlgarVeetoerusting/.