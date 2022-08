Algar maak veehantering kinderspeletjies

Algar Veehanteringstoerusting maak die beste produkte in die mark, dit is top gehalte en los elke veeboer se individuele kraalbehoeftes op.

Algar se fokus is gerig om diere vining en doeltreffend te hanteer en om die werksgebied so veilig as moontlik te maak vir beide boer en dier. Veral nou dat daar meer inligting beskikbaar is oor die newe-effekte van stres op diere probeer die mark om diere so kalm en doeltreffend as moontlik te hanteer. Algar se innoverende produkte help om diere se stresvlakke te verlaag deur hulle vinnig deur die gange te kry. Die het ‘n domino-uitwerking wat veroorsaak dat die dier die hanteerder meer vertrou asook vir rustiger diere wat beter kondisie behou.

Algar kan spog dat al die produkte deur ‘n veeboer ontwerp en getoets is, wat help om die produkte prakties en gemaklik te maak vir gebruik van enige boer.

Ons het drie reekse vir ons beeshanteringstoerusting:

Die Standaard opsie is markverwant en word van 50×2 mm ronde pyp gebou.

Die lae diens-reeks is bietjie sterker en word uit 50x2mm vierkantige pyp gebou, dit het ook ekstra hoogte en pype ingebou.

Die Hoë-diens reeks word uit 50x3mm vierkantige pyp gebou, die produk sal werklik jou ‘n leeftyd hou indien hy versorg word. Die Hoë-diens produkte word aanbeveel vir intensiewe kuddebestuur en voerkrale omdat dit langdurig is.

Algar se kleinveereeks is beskikbaar met 900mm of 1200mm hoogte, vir skape, varke en bokke.

Enig in sy soort is Algar se verstelbare gange, die produkte spog met die vermoë om jou standaard wydte gang vir groot en kleinvee te vernou, jou beesgange van 750mm tot en met 350mm en jou kleinvee gange van 500mm tot en met 200mm. Nou kan mens met gemak mens se jonger diere ook hanteer, sonder dat hulle oponthoud in die gange veroorsaak deur om te draai en opeenhopings te veroorsaak. Net soos ons ander produkte is die patent goed deurdink en getoets om die beste produkte vir jou kraal te voorsien.

Algar weet dat elke kraal sy eie uitsondelike uitdagings het en so verskaf ons altyd doeltrefffende en vooruitstrewende produkte om te verseker dat elke boer vooruit kan gaan en hulle boerdery nou met gemak kan funksioneer.

Algar se produkte verseker dat mens arbeid kan bespaar en meer koste effektief kan werk, dit is hoekom Algar glo dat die toerusting en naverkope dienste vir die boer tyd en geld moet spaar.

Algar se Nek- en Lyfklamp is beskikbaar in die LD en HD reeks. Die krat gee die boer volle toegang tot die dier met 11 toegangshekke, en ‘n nooduitgang indien enigeiets gebeur en die dier dadelik uit die gang uitgehaal moet word. Sien die skakel hieronder om die Nek- en Lyfklamp in aksie te sien : https://www.youtube.com/watch?v=csPczXyRS6U

Die Nek- en Lyfklamp kan volledig met ‘n hek en KI toegangshekke bestel word, die werkings handvatsels kan links of regs geplaas word volgens die boer se voorkeur.

Algar spog ook met pnuematiese stelsels wat op ons produkte toegepas kan word, wat nog meer arbeid bespaar en help om die bewerking van die diere nog veiliger te maak. Die verf wat gebruik word vir die stelsels is UV bestand wat verseker dat die produk lank hou.

Algar verskaf ook Jay Lor voermengers in Suid-Afrika, die produkte word ingevoer van Kanada af waar dit vervaardig word. Een van die produkte wat ons verskaf is die Jay Lor 5050 selfaangedrewe mini voermenger.

Die produkte spog met ‘n gepatenteerde vierkantige auger, waarop lemme gemonteer is om voer effektief te kan kerf, die menger kan tot en met ‘n ton meng. Die menger is ideaal vir groot- en kleinvee boere wat kleiner intensiewe rantsoene wil meng vir spesialiteitgroepe soos stoetvee, voerkrale en ook vir speenkalwers en lammers.

Sien die skakel hier onder om die Jay Lor voermenger in aksie te sien: https://www.youtube.com/watch?v=9dsR_iILrSE

Vir meer inligting besoek Algar se tuisblad by www.algar.co.za

Verkope : Jonathan 082-324-6256

Epos : algar@algar.co.za