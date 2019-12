Akkurate spilpuntbestuur: Bespaar tyd en geld met Agrico se beheerstelsels

This post is also available in: English

Met vandag se tegnologie hoef ՚n boer nie meer middernag in sy bakkie te klim en self sy pompe te gaan aan- of afskakel nie. Hy kan dit vanuit die veiligheid en gerief van sy eie huis deur Agrico se Advanced Rain-beheerstelsels doen.

“Dit is die goedkoopste spilpuntvoorman wat ek nog ooit gehad het,” sê Attie Scholtz, boer van die plaas Vaallus, Douglas, oor Agrico se beheerstelsels. Hy boer met koring, mielies, gars, lusern, pekanneute en wild.

Attie het net twee Agrico 4-toring spilpunte, maar hy het vir al 19 van sy spilpunte Agrico se beheerstelsels geïnstalleer.

“Agrico se beheerstelsels werk vir enige spilpunt, maak nie saak of die spanning 110 volt of 220 volt is nie,” sê Jaco Nolte, veldbemarker vir Agrico.

Attie sê hy het die beheerstelsel eers op sy twee Agrico-spilpunte getoets. Dit het so goed gewerk dat hy na twee weke besluit het om al sy spilpunte daarmee toe te rus.

Attie Scholtz van Douglas is ingenome met die Agrico Advanced Rain-beheerkaste wat al sy spilpunte foutloos beheer.

“Ek het altyd twee spilpuntbakkies en twee motorfietse gehad wat rondgery het – dus vier werkers – net om te kyk of my spilpunte almal werk, want as Eskom se krag onderbreek is, moes elke spilpunt weer aangeskakel word. Dit het baie tyd vermors.

Nou doen ek dit met my selfoon van enige plek in die land af en as die krag afgaan, kan ek dit outomaties laat aanskakel.

“Die Agrico-tuisskerm is op my selfoon geïnstalleer, maar ek kan dit ook op die Agrico-webbeheer op my rekenaar oopmaak,” sê Attie.

Attie Scholtz se een voorman, Siva Nganda, beheer ook die spilpunte met ՚n selfoon. “Dit is baie minder moeite en makliker,” sê Siva.

Agrico lei boere op om met die toep te werk en daarna is dit so maklik soos melktert eet. “Agrico se opleiding en diens is baie goed,” sê Attie. “As ek ՚n probleem het, stryk Jaco dit dadelik uit, al is dit 12-uur in die nag. Agrico het ook ՚n ondersteuningsgroep op WhatsApp, so as ek Jaco nie in die hande kry nie, is daar altyd ՚n tegnikus gereed om my te help.”

Jaco noem dat die boer volle beheer oor sy stelsel het, soos om ՚n selfoonnommer by te voeg of te verwyder.

“Hy kan ook ՚n gebeurelys trek om te kyk wat alles op ՚n sekere dag met die spilpunt gebeur het.”

Agrico het ook ՚n hulplyn vir internetbeheer, waarheen klante enige tyd kan skakel sodat foute so spoedig moontlik reggestel word. Agrico kan soms selfs probleme via die internet oplos of dit minstens identifiseer en dan spoedig ՚n tegnikus met die nodige onderdele stuur om herstelwerk te verrig en staantyd te beperk.

Beheer via die selfoon bespaar ook tyd en moeite, sê Attie, soos om die spilpunt uit die pad te skuif vir bewerkings soos ploeg, sny of baal.

Hoe die toep op die boer se foon lyk.

Wat kan die Agrico-beheerstelsel vir jou doen?

• Die stelsel word deurlopend gemoniteer.

• Dit maak alarm deur middel van ‘n teksboodskap na jou selfoon as daar ‘n fouttoestand is, soos kabels wat gesteel word of as die masjien uit lyn uit loop.

• Die watertoediening is deurloped beheerbaar en sigbaar.

• Die spoed is beheerbaar en ’n mens kan sien hoe lank die spilpunt gaan neem om die omwenteling te voltooi.

• Gee vir jou die gerief om jou stelsel van enige plek af te moniteer en te beheer oor die internet of per teksboodskap.

• Die boer kry ՚n teksboodskap wanneer die spilpunt aan- of afgeskakel word of enige toestand verander.

• Die internetbeheerstelsel sluit ook die waarneming en potensiële drukbeheer van die spilpunt in.

• ՚n GPS-toestel op die punt van die spilpunt bied die bykomende voordeel dat die boer te alle tye bewus kan wees van die posisie van die spilpunt op die land.

• Deur Agrico se internetbeheer- stelsel te kombineer met Agrico se wisselspoedaandrywing-pompbeheerstelsel (VSD = variable speed drive), kry die boer maksimum doeltreffendheid en optimale energiebenutting uit sy besproeiingstelsel.

• Die interaktiewe beheerstelsel het die vermoë om in ՚n stelsel met veelvuldige spilpunte slegs die foutiewe spilpunt af te skakel en dan die druk aan te pas by die oorblywende spilpunte. Dit voorkom skade en bespaar elektrisiteit en water.

Om tyd en krag op jou plaas te bespaar en jou besproeiingstelsel beter te beheer, kontak vir Alfred Andrag by 082-824-1214, 021-950-4111 of stuur vir hom ՚n e-pos na: alfred.andrag@agrico.co.za.