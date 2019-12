Akkurate oesskatting: Meet beter en weet beter

This post is also available in: English

Die nuutste tegnologie vir akkurate sitrusoesskattings is nou in Suid-Afrika beskikbaar. Dit kom nadat die Aerobotics Oesskattingsproduk tydens die 2019-seisoen ’n suksesvolle proeflopie onder die top sitrusboere van die VSA gehad het.

Aerobotics haal die raaiwerk uit die oesskattingsproses en gee aan sitrusboere, -pakhuise en -uitvoerders die geleentheid om reeds vroeg in die seisoen akkurate syfers te kan insamel.

Die Aerobotics Oesskattingstegnologie gebruik die heel nuutste kuberkennis om boere ’n mededingende voorsprong in die wêreldmark te gee. Dit lewer vooruitskattings op die komende oes met tot 95% akkuraatheid. Dit stel die boere in staat om ingeligte besluite oor die bestuur van hulle boorde te neem.

Die voordele:

• Verhoogde akkuraatheid vroeg in die seisoen beteken dat jy geld kan bespaar en inkomste kan verhoog.

• Jy kan die mark bepaal en ingeligte geldelike besluite neem.

• Jy kan die hulpbronne van jou boerdery optimaal benut.

• Dit verlaag risiko en koste en verhoog winsgewendheid.

Hoe verbeter hierdie produk jou plaas se wins?

• Met produksiesyfers wat reeds vroeg in die seisoen beskikbaar is, weet die boer wat hy gaan oes, en kan hy sy verkope en bemarking daarvolgens aanpas. Dit verbeter die verkope- en bemarkingstrategie.

• Dit bevorder doelgerigte plaasbestuur.

• Met toegang tot hierdie inligting weet die boer hoe om te snoei, te bemes en waar daar aandag nodig is.

• Behou ’n goeie beeld in die mark.

• Dit help die boer om onnodige onkoste en swak lewering te vermy.

Hoe werk dit?

’n Hommeltuig vlieg oor ’n voorafbepaalde deel van die boord en neem dan ’n kort video van die individuele bome. Die Aerobotics-kunsmatige-intelligensietegnologie identifi seer die soort vrugte en neem die grootte en kleur van die vrugte waar. Om hierdie inligting bruikbaar te maak vir die boer, het Aerobotics se eie span landboukundiges ’n reeks groeikurwes vir die verskillende sitruskultivars uitgewerk.

Die tegnologie gebruik dan die grootte en kleur van die vrugte, asook die geskiedkundige statistieke van vorige oeste, om die huidige stand van sake te bepaal. Dit sluit in die geskatte oes wat gelewer sal word, watter deel van die boord beter sal vaar as die res en dies meer.

Indien die hommeltuie gereeld oor die boord ingespan word, kan die boer die groei van die sitrusvrugte beter dophou en hierdie inligting weer aan pakhuise, uitvoerders en bemarkers aanstuur. Die boer kan ook beter besluit wanneer, waar en hoeveel bemesting nodig sal wees.

Nader aan oestyd kan die boer ook beter besluite neem oor wanneer daar geoes moet word deur na die grootte en kleur van die vrugte te kyk.

Projekoorsig: Hoe het Aerobotics te werk gegaan om hierdie tegnologie aan die boer te lewer? Oor die afgelope ses maande het Aerobotics ’n aantal proeflopies in Suid-Afrika en die Verenigde State van Amerika onderneem. Die doel daarvan was om die boere, pakhuise en bemarkers te help om beter besluite te neem op grond van meer akkurate inligting.

Algemene probleme wat met huidige oesskattings ervaar word, is dat dit hoë risiko’s inhou vir almal in sitrusproduksie. Indien oeskattings nie akkuraat is nie, kan boere nie deeglik beplan vir die komende seisoen nie.

Wie is Aerobotics en wat doen hulle?

Aerobotics is ’n nuwe agri-tegnologiemaatskappy van Kaapstad. Hulle help die boordboere om hulle oeste te verhoog en risiko van peste en siektes uit te skakel. Aerobotics kan enige probleme in die boord reeds op ’n vroeë stadium identifiseer en stel die boer dan in staat om op te tree voordat die probleem kan versprei. Hulle tegnologie gebruik kunsmatige intelligensie en hoëresolusie-lugfotografie om die boer in staat te stel om sy boord, boom-vir-boom, te kan bestuur.

Vir meer inligting, kontak Victor van den Berg by vic@aerobotics.com of bel 076-625-9273 om deel te neem aan die Aerobotics-oesskattings vir die komende seisoen.