AgriWes-Kaap nooi jong boere: Kom neem deel

Boere jonger as 40 jaar word genooi om nou vir vanjaar se Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar-wedstryd in te skryf.

Mans en vroue kan inskryf en die grootte van die plaas en boerdery-onderneming is nie so belangrik as die boer se bestuursfilosofie en die tegniese vaardigheid waarmee hy dit in die boerdery toepas nie. Die Wes-Kaapse Jongboer vir 2022, Ian Cunningham (38), moedig sy medeboere aan om deel te neem. Ian boer met sagtevrugte en wyndruiwe by Elgin en Villiersdorp.

“Die kompetisie dien as goeie maatstaf om jou werk en boerdery te meet. Om jou daaglikse insette op skrif te sien bied goeie perspektief van die werk wat al gedoen is,” sê hy.

Kort nadat hy as die Wes-Kaap se Jongboer van die jaar vir 2022 aangewys is, het hy aan ProAgri gesê: “Ek is positief oor landbou. Die ganse wêreld is van landbou afhanklik omdat almal kos nodig het. Net soos ander sektore het landbou ook uitdagings, maar ՚n mens moet vindingryk wees. Ons geslag wil onmiddellike bevrediging hê, en met soveel inligting tot ons beskikking is ons nie skaam om vrae te vra nie. Ons hoef nie soos ons pa’s en oupas te boer nie: tegnologie wys nou die regte rigting aan.”

Die beoordelaars besoek Ian Cunningham se plaas tydens die

2022-wedstryd. (Foto: Dewald Kirsten, Lucentlands)

Volgens PF Theron, die voorsitter van die Wes-Kaap Jongboerkomitee, is die wedstryd ՚n goeie leerskool omdat ՚n paneel van kenners waardevolle terugvoering gee wat die jong boere op hulle plase kan toepas. Dit is ook ՚n gulde geleentheid vir die jong boere om hulle boerdery-ondernemings te bemark. Die vereistes is dat die jong boer op die dag wanneer inskrywings op 28 April sluit, 40 jaar of jonger moet wees.

As ՚n wedstryd vir georganiseerde landbou wat deur Agri SA gedryf word, is dit belangrik dat die boer minstens ՚n jaar lank ՚n opbetaalde lid van ՚n landbouvereniging moet wees. Benewens die eer om die posisie te beklee en die provinsie op nasionale vlak te verteenwoordig, sluit die prys ook R20 000 kontant, twee binnelandse vliegkaartjies van Link Airlines, ՚n wegbreeknaweek vir twee by Gondwana Private Game Reserve, wyn van La Motte en ՚n bemarkingsvideo deur Lucentlands in. Die wenner sal die Wes-Kaap verteenwoordig wanneer die nasionale wenner van die Toyota SA / Agri SA Jongboer van die Jaar-kompetisie aangewys word.

Vereistes:

• Die kandidaat moet 40 jaar of jonger wees op die dag waarop die inskrywings vir die kompetisie sluit. Die sluitingsdatum is 28 April 2023.

• Die kandidaat moet ook op die sluitingsdatum vir minstens een jaar lank reeds ՚n opbetaalde lid van ‘n landbouvereniging wees.

Inskrywingsvorms en die beoordelingskriteria is op Agri Wes-Kaap se webtuiste, awk.co.za, en by plaaslike landbouverenigings beskikbaar, of kontak Agri Wes-Kaap by 021-860-3801. Kontak Adéle Changuion by adele@awk.co.za of 071-170-3744 vir meer besonderhede.