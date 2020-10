Agri’s Got Talent: Roshdene styg uit tot heel bo

This post is also available in: English

Met haar vertolking van Andra Day se R & B-treffer “Rise Up”, het die 22-jarige algemene landbouwerker, Roshdene Sampson van Sandhoek, De Doorns, beoordelaars en aanhangers met haar stem betower, en dra sy vanjaar die kroon in Agri’s Got Talent (AGT) 2020.

Wat haar verhaal meer spesiaal maak, is dat die jong Roshdene nie self vir die kompetisie ingeskryf het nie. Haar ma, Maria, het namens haar dogter die stemnota ingestuur, want sy het geglo in haar goue stem. Toe die Agri’s Got Talent-span haar bel om haar geluk te wens en meedeel dat sy deel uitmaak van die Top Tien, was Roshdene verslae.

Die AGT-span het Roshdene op Sandhoek ingewag en via ‘n direkte Facebook-uitsending aangekondig dat sy die wenner is. ‘n Oorstelpte Roshdene het gesê dat sy baie trots was op haarself, veral omdat sy nog nooit vantevore ‘n kompetisie gewen het nie.

“Ek wil net baie dankie sê vir die AGT-span, en vir alles wat hulle vir ons beteken het. Ek het as sangeres en mens die afgelope paar weke geweldig gegroei en sien uit na wat vorentoe gaan gebeur.”

Jenny Maarman van Diemerskraal, Wellington, was in die tweede plek en die indrukwekkende rymkletser Bradwin Jonas, van Rietfontein, buite Ceres, derde.

Die eindronde is onlangs by Goudini Spa, Worcester, opgeneem en daarna met die beoordelaarspaneel en die AGT Facebook-aanhangers gedeel. Die beoordelaars was vanjaar beïndruk met die deelnemers se outentieke vertonings. Die Crowd Favourite, vir wie die publiek via WhatsApp of sms stem, was Sivenathi Ndzakayi van CRI, Citrus Foundation Block, Uitenhage. Sivenathi, het vroeër gesê dat die kompetisie sy lewe verander het.

“Ek sal vir ewig dankbaar wees vir hierdie geleentheid! Ek weet nou dat ek soveel meer met lewe kan maak.” Agri’s Got Talent is vanjaar vir die sewende keer aangebied en die doel is om werkers in onderskeidelik die sitrus-, sagtevrugte-, tafedruiwe- en wynbedryf die kans te gee om hul sangtalente ten toon te stel! Inskrywings het in Maart vanjaar geopen.

Met die daaropvolgende uitbreking van die COVID-pandemie, is die kompetisie byna gekanselleer. Die AGT-span ondersteun deur die verskillende bedryfsborge het egter besluit om deur te druk en die kompetisie vanjaar digitaal aan te bied. Deelnemers is deels via selfone afgerig, terwyl die AGT-span hulle op die plaas besoek en die opleiding só verder voltooi het.

“Logisties was dit soms ‘n nagmerrie, maar ons is geweldig trots op vanjaar se deelnemers,” het Thea van Zyl, AGT se koördineerder gesê.

“Weens COVID het ons nie ‘n gala-aand gehad nie. Dit het baie druk op die deelnemers geplaas, wat net voor ‘n kamera, sonder ‘n gehoor se ondersteuning, moes optree.

“Ons wil Hortgro, SATI, VinPro-stigting, Sitrusprodusentevereniging en die Wes-Kaapse Departement van Landbou bedank vir hulle ondersteuning om hierdie projek in 2020 te verwesenlik – ‘n jaar waarin almal ‘n bietjie AGT-paljas nodig het,” het Van Zyl gesê.

Bron: Hortgro