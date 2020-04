Agri’s Got Talent 2020: Hoop in ‘n donker tyd

This post is also available in: English

Met die wêreldwye donkerwolke van ‘n pandemie wat ook oor Suid-Afrika hang, is ‘n silwer randjie van hoop nou meer nodig as ooit. Die randjie is Agri’s Got Talent.

Ons onderskeie bedryfsverteenwoordigers werk hard om die landboubedrywe en die mense wat daarby betrokke is teen die Covid-19 pandemie, asook die finansiële onsekerheid wat daarmee gepaard gaan, te beskerm.

Agri’s Got Talent 2020 het vanjaar ‘n geleentheid om soveel meer as ‘n sangkompetisie en vaardigheidsontwikkelingsprogram te wees. Die projek is ‘n instrument van motivering, opheffing en vreugde. Dit is ‘n platform waardeur sang agri-gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika verenig. Saam kan ons sing oor hoop vir die toekoms!

Caroline Poole, van die Vinpro-stigting, sê: “Ons glo in die boodskap: ‘Omdat mense van belang is’. Daarom ondersteun ons Agri’s Got Talent en die verandering wat dit in die lewens van die deelnemers, hul gesinne en hul gemeenskappe, meebring.”

Ons moedig (kwalifiserende) landbouwerkers aan om ‘n kans te vat en in te skryf vir Agri’s Got Talent 2020. Wie weet, jy is miskien die musikale inspirasie wat help om Ubuntu in ons harte te laat brand!

SKRYF SO IN:

WhatsApp ’n klankgreep van ongeveer 3 minute na 082-372-1557 of e-pos: agrisgottalent@gmail.com

VOEG BY:

 Naam en van

 Geboortedatum

 Selfoonnommer

 Naam van plaas / pakhuis / kelder

 Posbeskrywing

 Hoe lank jy al op die plaas, in die pakhuis of kelder werk

 Naaste dorp

Sluit aan by ons AGT-familie en vind meer inligting op ons Facebookblad www.facebook.com/agrisgottalent of besoek ons webwerf by www.agrisgottalent.com.

WIL JY NOG IETS WEET?

Kontak Thea van Zyl – thea@hortgro.co.za of 021-870-2900 vir enige navrae.

Agri’s Got Talent is ‘n sosiale-opheffingsprojek vir landbouwerkers en word geborg deur HORTGRO, die Sitrus Produsente Verenging, die Vinpro Foundation, die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf en die WesKaapse Departement van Landbou.

Bron: Hortgro