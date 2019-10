Agrico se HSD betaal homself in een seisoen

This post is also available in: English

Sien is glo en toe Alwyn Rautenbach van die plaas Rooipoortjie in die Lichtenburg-distrik eendag gaan kyk het hoekom ’n werktuig so vinnig deur sy buurman se lande gly, het sy boerdery dramaties verbeter.

Alwyn sê: “Ek het eendag oor die draad gestaan en kyk hoe werk ’n groen werktuig teen ’n reuse spoed hier langsaan. Ek kon nie verstaan wat aangaan nie en het deur die draad geklim om te gaan kyk. Toe ek die hoëspoedskotteleg (HSD – High Speed Disc of Hoëspoeddis) van Agrico sien, het ek dadelik vir my ook een gaan koop, en binne twee maande nog een …”

Alwyn sê hy het lankal ’n goeie verbintenis met Agrico met hulle spilpunte en dus was die HSD ’n maklike kopie, veral met sy buurman se voorbeeld. Hy het hulle verlede jaar in Augustus en September aangeskaf.

Alwyn plant koring in die winter en saadmielies of suikerbone in die somer – alles onder spilpunte. Sy grondvoorbereidingstydperk is dus kort en vir die sensitiewe saadmielies boonop moeilik ook, want hy kan nie regtig onkruiddoder spuit nie. In plaas daarvan moet hy die lande drie keer bewerk. Die eerste keer werk hy die orige reste van die vorige seisoen in en maak die grond lekker los. Daarna maak hy die grond nat om die onkruid so vinnig as moontlik te laat opkom en werk dit dan weg. ’n Ruk later werk hy die tweede sarsie onkruid onder die grond in.

Alwyn Rautenbach het kort na mekaar twee van Agrico se 4-meter HSD’s gekoop toe hy sien hoe doeltreffend en vinnig dit werk.

Tans is hy besig om vir die eerste keer die twee HSD’s vir die saadmielies in te span en dit gaan baie vinniger as voorheen. Die saadbed is ook aansienlik mooier en die lande gelyker. Sy grond bestaan uit tussen 25 en 30% klei en hy werk 15 cm diep teen 14 km/u sodat hy nou ’n spilpuntland van 30 hektaar in een dag kafdraf. aar die groot rede waarvoor hy die HSD’s gekoop het, was vir sy koring. Hy strooi sy saad uit en het vroeër met ’n eg agterna gekom om dit te bedek. Die eg se tande maak egter slootjies en baie van die saad wat tussen die slootjies lê word dan nie bedek nie sodat dit kort na ontkieming vrek.

“Ek het toe ’n vergelykende proef met die eg en ’n HSD gedoen en die verskil was dramaties. Met die HSD was daar amper geen saad bo-op die grond nie en die saadbed was gelyker,” sê Alwyn.

Die HSD se werksdiepte word maklik verstel vir hierdie bewerking, sodat die skottels die grond baie vlak bewerk. Die rollers maak die saad dan eweredig toe. Hy het die HSD’s in Junie op die proef gestel en die opkoms was meer gelyk en die stand aansienlik beter.

Die manne wat sorg dat Agrico se HSD se gewildheid net toeneem, is Paul Burger, meganiese ingenieur Agrico; Shadrack Tswala, trekkeroperateur, Alwyn Rautenbach, boer; Abraham Dinake, trekkeroperateur en Jan-Hendrik Strydom, werktuigproduksie-ingenieur van Agrico.

“Dit lyk of ek minstens 10% meer gaan oes met dieselfde insette as voorheen. Dit beteken dat ek lag-lag altwee die HSD’s na hierdie koringseisoen gaan betaal,” sê hy.

“Ek dink die groot geheim van die HSD se sukses is die aggressiewe hoek waarteen die skottels werk en die rubbervere waaraan die skottels vas is. Ek het hier en daar klippe in my lande en as hy ’n klip vang gee die meganismes maklik mee sodat die skottels wegbreek en die masjien nie kraak nie. Die roller agter waarmee jy die werkdiepte stel, rond die saadbed pragtig af en breek kluite tot beheerbare groottes.”

Met die bystand van Agrico en hulle HSD’s glo Alwyn hy gaan vanjaar 10% meer koring oes.

“Dit sal baie interessant wees om die resultaat op die saadmielies te sien. Ek glo daar gaan ook ’n dramatiese verskil wees,” sê Alwyn. Die twee HSD’s het sedert September verlede jaar al drie keer 650 ha kafgedraf en hulle loop steeds sonder probleme. Agrico is ook flink om vir Alwyn by te staan, selfs met klein probleempies.

Belê in ’n doeltreffende, Suid-Afrikaans-vervaardigde werktuig. Kontak vir Alfred Andrag by 082-824-1214, 021-950-4111 of alfred.andrag@agrico.co.za.