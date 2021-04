Agrico se HSD 630: Eg jou lande reg

This post is also available in: English

Grondbewerking op Doornwacht gaan nooit weer dieselfde wees vandat Agrico se HSD 630 sy skottels daar neergesit het nie.

“Ek het selfs nuwe grond, waar die tamboekiegras kophoogte gestaan het, makgemaak met die eg,” vertel Ertjies Kleinhans, wat saam met sy pa, Dries, tussen Stoffberg en Belfast boer. “Ek is twee keer met die werktuig deur die land, toe kon ek plant in ՚n fantastiese, egalige saadbed.”

Ertjies het die 3,2-meter wye Agrico hoëspoedskotteleg (HSD) gekoop om by sy bestaande trekkerkrag te pas. Die HSD benodig 25 kW trekkrag per meter. Hy het ՚n 74 kW- en 110 kWtrekker voor die eg gebruik en met albei kon hy die werk doen, hoewel die kleiner trekker bietjie gesukkel het om die werktuig met die driepunt te lig. Hy sê hy moes eintlik kies tussen ՚n nuwe trekker of ՚n nuwe werktuig koop. Hy het besluit om die trekkers nog ՚n rukkie aan die loop te hou en eerder sy lewe makliker te maak met ՚n werktuig wat al die werk kan doen en sy produktiwiteit kan opstoot.

Ertjies boer nou vyf jaar saam met sy pa nadat hy eers “op ՚n ander ou se rekening” sy skoolgeld gaan betaal het by ՚n groot landboumaatskappy. Hy weet dus goed wat alles in die mark beskikbaar is en kon die regte keuse maak oor wat op hulle plaas vir Doornwacht-boerdery se 300 hektaar mielie- en sojaboonlande sal werk.

Hy was op soek na ՚n werktuig wat slim ontwerp is, sterk gebou is en sonder sukkel werk. “Jy kan sommer sien die HSD is deur Suid-Afrikaners ontwikkel en gebou. Agrico gebruik gevorderde materiale en goeie vakmanskap. Die werktuig is robuust en eenvoudig om in te stel en te gebruik.”

Die skotteleg word hoofsaaklik gebruik om op ou lande, sodra die vee klaar daardeur is, die materiaal te sny en in te werk sodat die organiese materiaal kan afbreek. Net voor planttyd word die HSD dan weer gebruik om die saadbed voor te berei. Die diepteverstelling word met penne agter op die roller gedoen en Ertjies sê as jy die eg ingestel het en hy bly agter die trekker, kan jy die volgende dag net voortgaan met die werk.

Nog voordele is dat elke skottel en die laers beskerm word deur rubberhersetmeganismes. Die onderhoudsvrye, dubbelry koeëllaers het kassetseëls om hulle teen stof te beskerm. Hoe vinniger die eg loop, hoe beter werk hy, want dit is waarvoor hy ontwerp is, maar Ertjies sê hy het

Agrico se HSD vergelyk met ander plaaslike en ingevoerde masjiene en,anders as die ander, “as jy in ՚n bepaalde opset nie 16 km per uur kan werk nie, maar net 10 km per uur, dan doen hy steeds die werk wat hy moet doen”. Dit is te danke aan die geoptimeerde skottelkonfigurasie wat Agrico perfek reggekry het.

Op dele van die plaas is daar tot 43% kleigrond en hulle het nie probleme gehad met aanpak of met bladvorming nie. “Die plante se wortels lyk goed,” sê hy.

Ertjies waardeer dit ook dat hy met Agrico se mense self kan werk. Bertie van die Westhuizen van Nigel is sy Agrico-man en hy raak saam met hom opgewonde oor sy lekkerwerkmasjien.

Vyf modelle is beskikbaar:

Sy plan vorentoe is nie net om nog ՚n HSD te koop nie, maar ook om met ՚n lugdruksaai-eenheid op die eg sy winterweiding te vestig.

“Ek is baie tevrede met die hoëspoedeg en ek het nou al ՚n hele paar boere in die omgewing genooi om te kom kyk hoe goed dit werk,” sê Ertjies.

Eg jou lande reg met Agrico se ondersteuning. Kontak Alfred Andrag by 082-824-1214, 021-950-4111 of Alfred.andrag@agrico.co.za.