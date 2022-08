Agrico put meer uit water vir Karsten-druiweboer

Meer doeltreffend, meer effektief, meer lonend. Dit is die vereistes wat Karsten Boerdery vir die herontwerp van hulle waterstelsel gestel het, en dit is hoekom hulle opregte watermeesters ingeroep het om hulle met besproeiing te help. Hulle verhoogde opbrengs en waterbesparing getuig daarvan dat om vir Agrico te nader, die regte besluit was.

Piet Karsten het Karsten Boerdery in die Noord-Kaap langs die Oranjerivier begin deur rosyntjiedruiwe te kweek. Vandag is die boerdery een van SuidAfrika se grootste uitvoerders van tafeldruiwe en vars vrugte. Hulle het ook plase in die Wes-Kaap wat druiwe en appels produseer.

Dit is op Karsten Boerdery se plaas in Rawsonville in die Wes-Kaap waar ՚n behoefte aan optimale en doeltreffende watergebruik ontstaan het. Dus het hulle Agrico genader om die besproeiingstelsel op te gradeer.

“Ons het dubbeldrupbesproeiing en dien mikrobesproeiing op 163 000 druiwestokke toe,” vertel Anton Bothma, produksiebestuurder van Karsten Boerdery.

“Die besproeiingstelsel was baie ingewikkeld. Dit is nou eenvoudiger en meer doeltreffend,” vertel Henry Horn, areabestuurder van die boerdery. “Daar was aanvanklik sewe pompkamers, maar ons het nou net vier. In die somer werk die pompe soms 24 uur per dag.”

Anton Bothma, produksiebestuurder, in Karsten Boerdery se wenblok. Die druiwe is egalig in grootte – soos ՚n wenner moet lyk!

Te danke aan die nuwe stelsel kan hulle fyn bepaal hoeveel water benodig word. “Besproeiing uit die damme is nie moontlik nie, omdat die 25 000 liter water wat die damme hou net-net genoeg water gee vir een dag” sê Anton. Gewone watergebruik is tussen 700 000 en 800 000 kubieke meter per seisoen, maar dit kan wissel tot 900 000 kubieke meter, afhangende van die kultivar wat geplant is en of dit ՚n droë jaar is.

Die gedeelte van hulle waterbenodigdhede wat hulle nie van die Breederivier-waterskema ontvang nie, moet hulle self uit ՚n boorgat kry om die 104 hektaar te besproei.

“Ons moes ook sleutelpersoneel identifiseer om die stelsel te bestuur,” vertel hy.

Meer as net ՚n besproeiingstelsel

Die nuwe stelsel stel hulle in staat om vloeibare kunsmis toe te dien. “Ons kan noukeurig die kunsmistoediening bestuur saam met die watergebruik,”

verklaar Anton.

Elke week word die waterskedule bepaal rondom die plante se behoeftes, asook die weerstoestande. “Jy moenie water gee omdat jy bemes nie; jy bemes omdat jy water gee,” voeg Henry by.

Hexriviervallei-tafeldruifvereniging se Gevestigdeblokwenners 2022

Aan die begin van 2022 is die boerdery in Rawsonville aangekondig as die wenner van die jaar se blokkompetisie. Dit word jaarliks aangebied deur die Hexriviervallei- tafeldruifvereninging (HTV) en bestaan uit twee kategorieë: Jongblok en Gevestigde blok, waarvan die span met laasgenoemde toekenning weggedraf het.

“Jy mag net een keer inskryf en die blok moet reeds minstens vier jaar gevestig wees,” vertel Anton.

Voorbereiding vir die kompetisie begin reeds aan die einde van die vorige seisoen wanneer dit snoeityd is en die regte lote vir dratyd gekies word.

Daar is vyf beoordelaars op die paneel. Hulle kyk onder meer na die balans tussen die reproduktiewe groei en die oes, loofbeheer – die blare – en die bemestingsprogram. Die kompetisie vereis ook ՚n profielgat sodat hulle die wortelontwikkeling kan sien.

“Ek het die ekstra myl gestap en sommer ook my daaglikse waterverbruik uitgewerk,” sê Anton.

Vir Anton stel die wenposisie ՚n standaard vir die res van die plaas. “Ek het nie gedink ons gaan wen nie. Mens is baie krities teenoor jouself,” sê hy. “Maar die blokkompetisie wys jy kan teen hoë volumes boer. Die gehalte in jou prieel is reg.”

Tog was dit nie ’n eenmanoorwinning nie. “Ons is ՚n hele span wat saamgewerk het aan hierdie blok; ek het maar net die prys gaan optel.” Met die prysgeld is hemde gedruk wat die hele span as wenspan identifiseer, en dit het ook vir ՚n lekker ete gesorg.

Die span by Karsten Boerdery beplan om volgende jaar ՚n jongblok sowel as ՚n gevestigde blok in te skryf.

Agrico aan die sy van die Gevestigdeblokwenner

Oor hulle verhouding met Agrico vertel Anton dat dit belangrik is om die regte mense aan jou sy te hê. “Hulle moet verstaan wat die behoefte van die boer en die plaas is. Die span moet uit die boks dink, maar ook die boer se visie vertrou,” sê hy. “Jy moet saam met jou diensverskaffer kan werk.”

Oor sy Agrico-verteenwoordiger verklaar hy. “Ek kon altyd vir Jacques Cronjé bel en dan is hy beskikbaar. Enige ou op die grond kan hom bel en raad of hulp vra – en hy gee altyd die

regte raad of hulp.”

