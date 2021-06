Agrico omskep water in wins

This post is also available in: English

Een goue sleutel sluit die pad na sukses oop in enige boerdery. Dit maak nie saak waarmee jy boer nie; of dit nou mielies of koring, Jerseys of Friese is, elke boer wil sy insetkoste beperk en sy opbrengs verhoog om meer wins te maak. Sonder water kan dit nie gedoen word nie.

Daarom gebruik baie boere besproeiingstelsels op hulle plase, want gewasse wat dors ly kan nie presteer nie en as gewasse nie presteer nie is daar ook nie voer vir die diere nie. ՚n Besproeiingstelsel is egter nie ՚n kitsoplossing om produksie op te stoot nie. Buiten die aanvanklike kapitaal wat uitgelê moet word om ՚n spilpunt op te rig, is daar ook die bedryfskoste wat in ag geneem moet word.

Oor ՚n spilpunt se leeftyd kan die bedryfskoste veel meer wees as wat die oorspronklike koopprys was. Fyn beplanning en goeie ontwerp is nodig om te sorg dat die spilpunt ՚n goeie belegging is. Agrico is deeglik bewus van hierdie feit en bied dus vir die boer die beste waarde vir geld t.o.v. die kosprys en die lopende koste.





Dit was een van die belangrikste redes waarom Shaun Griffin van Glenury en Sharrow Farms net buite Mooirivier op Agrico as sy besproeiingsvenoot

besluit het. Shaun boer met ՚n melkkudde wat uit sowat 1 250 Jerseys en Frieskoeie bestaan. Daar is altesaam agt Agrico-spilpunte op die plase, waarmee hy die nodige voer vir sy beeste produseer. Shaun plant graan en raaigras om te verseker dat die melkkudde reg deur die jaar genoeg voer het om ՚n goeie stalgemiddeld te handhaaf.

“Ons kon 1,5 keer meer kuilvoer produseer deur mielies onder spilpunte aan te plant,” vertel Shaun. Agrico-spilpunte word plaaslik vervaardig, wat die aankoopprys kompeterend maak. Verder sorg Agrico ook dat die bedryfskoste so laag as moontlik gehou deur water en energie so ekonomies moontlik aan te wend.

Shaun se spilpunte is toegerus met Nelson spuitpakkette wat water doeltreffend toedien en boonop min versiening vereis. Vir die nuutste Agrico masjien het Shaun die Windsaver opsie gekies. Hierdie model het ՚n breër wielbasis om beter stabiliteit teen sterk winde te bied. Dit het ՚n 4 jaar waarborg teen omwaai. Verder het Shaun ook besluit op Agrico se Cablesaver wat die kragkabel binne-in die pyp wegsteek om kabeldiefstal te beperk.

Volgens Shaun is die versieningswerk aan die spilpunte nie duur of tydrowend nie. “Daar is maar enkele goed om na te kyk. Solank die banddruk reg is en daar nie verstoppings in die sproeiers is nie, werk die stelsel sonder enige probleme. Die ratkaste se olie word jaarliks vervang, bewegende dele word gediens en veiligheidskomponente word nagegaan. Dis omtrent al wat gedoen moet word,” verduidelik Shaun.

Marius du Randt, van Agrico (links) Shaun Griffin (regs)

Agrico se mense in Winterton, sorg dat Shaun goeie diens geniet. Hulle staan die boer by met die hele proses van uitleg en ontwerp tot die uiteindelike oprigting en naverkopediens. Daarmee word gesorg dat die boer, sy gewasse en sy diere maksimum voordeel uit die spilpunt put.

“Ek het nog nooit nodig gehad om lank vir Agrico te wag nie. As ek iets benodig, bel ek vir Marius en alles is sommer gou-gou uitgesorteer,” sê Shaun.

