Agrico makro-besproeiing verbeter waterbestuur vir pekanneute

Om te voorsien in die waterbehoeftes van pekanneutbome vir produksie in Suid-Afrika, is reënval is nie voldoende nie. Daarom word slim besproeiingsoplossings benodig tydens die kritieke groeiefases om optimale opbrengs en gehalte te verseker.

Heinrich Weideman boer sedert 1994 in die Perdeberg-distrik naby Kimberley met pekanneute. Sy boerdery, Patrysvlei Pecans, is een van die oudste pekanneutboorde in die Noord Kaap.

“Voordat ons pekanneute begin kweek het, was daar reeds ՚n verhouding met Agrico,” vertel hy.

Heinrich was ՚n groente- en graangewasseboer voor hy in pekanneute belê het. Dit was in daardie jare wat sy pad met Agrico gekruis het.

“In 1988, het ons spilpunte opgerig. Ek was beïndruk met Agrico se produkte, kundigheid en diens. Daarom was dit vanselfsprekend om Agrico vir ՚n die volgende besproeiingsoplossing te nader.”

Die perfekte area vir pekanneutverbouiing

Hulle het oorgeskakel na neute omdat dit as ՚n uitvoerproduk bemark kan word en die proses gemeganiseer kan word. Patrysvlei Pecans se neute word hoofsaaklik gekweek vir die uitvoermark, spesifiek China, wat deur SA Pecans moontlik gemaak word.

“Aan die begin was daar min inligting beskikbaar. Ons het prof Holzhausen by die LNR (Landbou Navorsingsraad) gaan sien. Hy het Suid-Afrika gekarteer en geklassifiseer in gebiede A, B en C, ten opsigte van die geskiktheid vir pekanneutverbouing. Ons het gesien dat ons in ՚n A+ kategorie val.”

Dit beteken daar is hoë hitte-eenhede in die somer en koue winters wat ՚n rustydperk vir die boom bied. Sonder genoeg rus, verlaag die gehalte en die opbrengs. Daar is ook laer humiditeit wat die risiko vir siektes verlaag.

Om die regte kultivars op te spoor, het Heinrich by Amerika se vierde-geslag pekanneutboere gaan aanklop. Hy het aanvanklik verskeie kultivars geplant, maar Wichita en Western Schley het bewys hulle vaar die beste in die Noord-Kaap.

Sedert 1994 loop Agrico se Kimberley-span reeds ‘n pad met Patrysvlei Pecans. Die manne wat so tevrede glimlag is (van links na regs) Freddie Craigie en Joe Coetzee van Agrico, by Heinrich Weideman, boer van Patrysvlei Pecans, en sy skoonseun, Dirkie Calitz, wat ook op die plaas werk.

Vanaf vloedbesproeiing na makro-besproeiing saam met Agrico

Aanvanklik het Heinrich die bome met vloedbesproeiing natgelei. Dit was egter moeilik om die toediening, verdamping en skedulering te bestuur.

Freddie Craigie, besproeiingsbemarker by Agrico, is sedert 2003 deel van die Kimberley-span. Vanaf 2010 behartig hy besproeiing vir boere in dié distrik. Hy was verantwoordelik vir omskakeling van Heinrich se besproeiingstelsel na makro-besproeiing.

Waar gewasse soos pekanneutbome meer water benodig as wat mikro-besproeiing kan lewer, maar ander stelsels te veel water toedien, is makrostelsels ideaal. Met makro-besproeiing word die hele oppervlakte natgespuit en dit gebruik aansienlik minder water.

“Ons besproei 220 hektaar pekanneutboorde met bome wat 10 by 10 meter uitmekaar geplant is,” verduidelik Heinrich.

՚n Pekanneutboom benodig ongeveer 1 200 ℓ water per seisoen. Die Amerikaanse boere het aanbeveel dat die stelsel 400 ℓ per boom per dag moet kan toedien, maar Heinrich se stelsel kan tot 1 300 ℓ per boom per dag toedien vir piekseisoen besproeiing. Wanneer hy in hierdie maande van Desember tot middel Februarie besproei, trek die stelsel 270 tot 290 ℓ/u per boom. In die winter benodig die bome selde water.

Makro-besproeiing van Agrico lei neute getrou nat

Vir Heinrich is dit belangrik dat sy diensverskaffer verstaan dat boerdery nie kantoorure het nie.

Binne-in die groen omhulsels wag gesonde pekanneute om vir die boer wins te verdien.

“Agrico help ons met die kundigheid en die tegnologie wat hulle bied,” sê hy.

“Ek kan Freddie bel net wanneer ek hom nodig kry, en hy kan my dadelik help.”

Freddie vertel dat die ontwerp van ՚n stelsel in noue samewerking met die boer geskied omdat hy die behoefte van die boer en boord moet verstaan. Daarna volg die uitleg en oprigting onder Freddie se kundige leiding.

“Ons is betrokke by die hele proses – van ontwerp tot die oomblik wanneer die boer met groot opgewondenheid die krane vir die eerste keer oopmaak. Selfs daarna is ons altyd beskikbaar om te help.”

Sorteeraanleg vir Patrysvlei Pecans

Patrysvlei Pecans het onlangs ook ՚n sorteeraanleg opgerig. “Ons wou in 1998 ՚n kraakaanleg oprig, maar daar was nie genoeg volume om die onkoste van oprigting te regverdig nie. Daarom het ons fokus verskuif na beter gradering van die neute. Hierdie proses verseker ons kopers dat die grootte, gehalte en eenvormigheid van neute deurlopend steekhoudend is,” vertel hy. “Nou lewer ons hierdie diens ook aan ander verwerkers.”

In die aanleg word neute geklas volgens grootte, naamlik klein, medium, groot en ekstra groot. Daarna word neute wat swak gevul is met ՚n vakuumproses uitgehaal. Laastens word dit in sakkies verpak en die vrag word voorberei vir verskeping.

