Agrico laat elke druppel werk

Mielies in die woestyn! Werner Mouton, gewasbestuurder van Hartebeesloop, sê met die goeie water wat deur doeltreffende en betroubare Agrico-spilpunte toegedien word, kan ongekende hoogtes bereik word!

In ՚n woestynland waar water skaars is kan ՚n boer nie bekostig om selfs ՚n druppel te mors nie. Op die plaas Hartebeesloop, by Stampriet in Namibië, is dit die daaglikse gebruik om elke milliliter wat uit die oeroue waterbron diep onder die grondoppervlak getrek word, te meet.

Toegang tot hierdie streng beheerde hulpbron is een van die redes waarom dr Joggie Briedenhann, bekende Bonsmara-teler, die topklas kondisie van sy diere kan handhaaf.

Op die plaas is 77 van 40 000 ha onder besproeiing. Sewe Agrico-spilpunte besproei lande wat wissel van 5 tot 15 ha elk en trek water deur boorgate uit die waterdraer (‘akwifeer’). Enige uitbreiding beteken dat ՚n bykomende boorgat geboor moet word — glad nie ՚n goedkoop of maklike onderneming nie.

Die boorgate is gewoonlik 100 tot 110 meter diep. Om te verhoed dat sand en soutwater deur die boorgatpype insypel en die helder water van die Stampriet artesiese put bederf, moet die boorgat uitgevoer en tot onder vasgesement word.

Streng kwotas geld vir die hoeveelheid water wat uit elke boorgat getrek mag word. Die hoeveelheid water gebruik asook die watervlak van elke boorgat moet maandeliks aan die owerhede gerapporteer word.

Beplanning en bewerking op hierdie plaas draai geheel en al om die bestuur van hierdie antieke en waardevolle hulpbron.

Sover moontlik word boerderymetodes wat minimale of geen bewerking behels gevolg om vog in die grond te bewaar.

Gewasbestuurder Werner Mouton sê die meeste van die aanplantings onder die Agrico-spilpunte is daarop gerig om deur die jaar goeie voer te verskaf, met wisselbou tussen mielies, sorghum en hawer. Hulle plant ook mielies as kontantgewas, en wanneer geseën met ՚n goeie reënseisoen en ՚n voldoende waterkwota vir die wintertyd, kan hulle ook koring plant.

Verlede jaar het die gebied goeie reënval in Desember gehad, ná sewe jaar van droogte. Baie boere was in die versoeking om op droëland te plant, maar in Januarie het die reën opgehou. Sonder besproeiing sou geen oeste oorleef het nie.

“Onthou, ons plant in die rooi Kalahari-sand!” sê Werner. “Ons het die afgelope seisoen ons eerste winterkoring geplant en ՚n uitstekende 7,3 t/ha B1-graad oes gehad. Die Agrico-spilpunte het dit moontlik gemaak. As die koring vir selfs ՚n paar dae nie behoorlik besproei word nie, kan dit ՚n ton per hektaar verskil maak.”

Die groei in die rooi Kalahari-sand word moontlik gemaak deur Agrico, goeie bestuur deur dr Joggie Briedenhann se span op die plaas Hartebeesloop, en die helder water van Stampriet se artesiese waterdraer.

Toe Werner en die span by Hartebeesloop hulle navorsing oor spilpunte gedoen het, het hulle ՚n paar ononderhandelbare vereistes gehad. Die spilpunte moes stewig wees, gebou vir toestande in Afrika, en maklik om te bestuur met lae onderhoudsbehoeftes. “Ons is ver van alles af. As iets breek, moet onderdele beskikbaar wees en ons moet alle onderhoud self kan hanteer,” verduidelik Werner.

Hulle het ՚n verhouding met Agrico Upington in Suid-Afrika, gelei deur Rudi Horn, aangeknoop en het sedertdien nie teruggekyk nie. Werner sê die gehalte van Agrico se toerusting word geëwenaar deur hulle vlak van dienslewering en ondersteuning.

Voor die oprigting van die spilpunte het Agrico die plaas besoek en ՚n strategie ontwikkel om die beskikbare water ten beste te benut. Sommige van die spilpunte is gebou net voordat die Covid- inperkings aangekondig is. Hulle moes self een oprig, maar dit was heeltemal moontlik danksy die praktiese ontwerp en volgehoue afstandondersteuning van Rudi en sy span.

Werner sê hy kan Rudi enige tyd bel. “Wanneer hy nie beskikbaar is nie sal iemand anders in die span ons bystaan, want hulle almal weet wat hulle doen.” Van Agrico se kant af sê Rudi hulle verstaan die probleme wat boere in die uitgestrekte gebied van die Noord-Kaap en verder in die buurlande ervaar.

“Dit is nie altyd moontlik om afgeleë gebiede op kort kennisgewing te bereik nie. Daarom help ons boere om hulle eie toerusting te verstaan en te versorg. Ons maak seker dat hulle die basiese komponente beskikbaar het om die motors aan die gang te hou en die wiele aan die draai op elke spilpunt. In hierdie droë hitte kan boere eenvoudig nie bekostig om besproeiingsiklusse te mis nie.”

In die tussentyd geniet die lieflike rooi Bonsmara-dames van Hartebeesloop sonder enige kommer die groen bederf onder die Agrico-spilpunte.

