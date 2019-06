Agrico: G4-spilpunt fnuik diewe se planne

This post is also available in: English

Hoe lekker sal dit nie vir boere wees as hulle nie meer slapelose nagte hoef te hê oor kabeldiewe nie of gereeld hulle kabels moet vervang nie? Dit is nou moontlik met Agrico se nuwe G4-spilpunt. Hy is sterk, taai, betroubaar en spesifiek ontwerp om diefstal af te weer.

Agrico vervaardig sedert 1985 spilpunte in Suid-Afrika en het in die sewentigerjare al spilpunte uit Amerika verkoop. Hulle is ook die enigste maatskappy wat deurlopend by al die Oesdae sedert die SAMPI-dae was. “Ons is ou NAMPO-gangers,” sê Alfred Andrag, operasionele direkteur van Agrico.

As jy uitvra of hulle ՚n kompetisie aanbied op NAMPO sê Alfred net, “ons gee slegs goeie pryse weg.”

Hulle nuwe spilpunt het baie aandag op NAMPO getrek en die internetbeheer is ook beskikbaar met die masjien. “Ons het die struktuur van die spilpunt van voor af ontwikkel met gebruik van gevorderde ingenieursmateriale en met behulp van rekenaar-gesteunde ontwerp,” voeg Alfred by.

Hierdie nuwe spilpuntontwerp het ՚n eweredigbelaaide brugstruktuur, wat daartoe in staat is om maklik 70 m tussen torings te span. Dit dek tot 4,5 hektaar met ՚n enkeltoringmasjien, 11,5 hektaar met twee torings en 21,5 hektaar met drie torings. Tans is die brûe met 101 en 127 mm pyp beskikbaar, met groter diameters wat binnekort in produksie sal wees.

Die spilpunt se groot voordele volgens Johan Myburgh, ontwerpsingenieur van die spilpunt, is:

• Sy fokus is diefstalbestandheid. Alle belangrike komponente is òf wegge-steek òf beveilig dus sien jy geen elektriese kabels met die blote oog nie. Die kabels is binne in die brug se pyp en die buisvormige bene versteek.

• Dit is die langste boogstruktuur wat in die wêreld beskikbaar is.

• Die spilpunt kan boere baie kostes bespaar. Die toringstruktuur is baie smal gebou, wat minder verlies aan gewasse veroorsaak. Die dooie area langs die wielspoor word met meer as 30% verminder deur die wiele direk teen die toring se struktuur te plaas. Minder van die oes word doodgetrap. Dit verhoog die opbrengs en hou wielspore droër en vlakker omdat daar meer plante beskikbaar is om die water wat andersins in die wielspore sou afloop, te gebruik.

• Die senter is ten volle hersien, en het nou ՚n diefstalveilige beheerkas uit gegalvaniseerde staal wat direk aan die struktuur vasgesweis is. Die senter sowel as die aanhegtings tussen torings het ՚n korrosievrye rubber-op-plastiek seël, vir onderhoudvrye operasie. Direkte metaal-op-metaal flense met ՚n interne seëlring skakel ultravioletskade aan pakstukke tussen flense uit, sowel as brûe wat sak as gevolg van pakstukke wat oor jare platdruk of verweer. Elke trekstang word met ՚n enkele bout aan die hoekysters geheg.

• Die 2,5 m uitlaatpatroon verseker goeie uniformiteit van benatting selfs wanneer lae-onderhoud stilstaande spuite gebruik word. Vir moderne bewegende spuite met beter bandwydte kan ՚n 5 m spasiëring gebruik word.

• Die spilpunt is geskik vir Afrika-toestande, die prys en waarde ook. Hy sal ook nie maklik val nie, sy staanvermoë is baie hoër.

Die G4 spilpunt is diefstalwerend want al die waardevolle komponente is binne-in die spilpunt weggesteek.

Agrico se G4-spilpunt werk saam met hulle webbeheeropsies

Elektromeganiese beheer (Basic RAIN) sowel as elektroniese beheer (Advanced RAIN) is beskikbaar. Agrico se webbeheerstelsel het die vermoë om meer as een pomp te beheer, stelseldruk te verander soos wat spilpunte aangesit of afgesit word of van posisie verander. Hierdeur word elektrisiteitskoste bespaar want slegs hoogste gehalte komponente word gebruik. Dit werk saam met enige slimfoon, tablet of rekenaar.

Meer oor Advanced RAIN:

• Aksies kan volgens posisie of vir sektore uitgevoer word.

• Gedetaileerde geskiedenis word gehou van alle gebruikersinsette, status, ensovoorts met grafiese voorstelling vir die boer.

• Kalibrasie en besproeiingsverstellings is maklik.

• Teksboodskap- en/of telefoniese kennisgewings kan opgestel word.

• Verskillende vlakke van toegang kan vir individuele gebruikers gegee word.

Advanced RAIN en pompbeheer van Agrico werk ook saam. Die stelsel kan aan- en afbeheer, dinamiese drukbeheer, reservoirbeheer, beheer van besproeiingsblokke of veelvuldige beheer van tot nege pompe uitvoer.

Agrico Advanced RAIN het ook ՚n 24/7 tegniese hulplyn: 076-523-1577.

Verdere eienskappe van Agrico- spilpunte:

• Beskikbaar met ՚n 100 mikron sinklaag, wat lewensduur met 80% verleng vergeleke met die bedryfstandaard van 55 mikron sinklaag.

• Volle reeks bandgroottes.

• Wêreldklas ratkaste en motors.

• Omvattende waarborg.

• Die Autoflush-klep op die spilpunt skakel die probleem van verstopte spuite op die oorhang uit deur die masjien te spoel elke keer wat dit in gebruik geneem word.

Agrico se naverkopediens is uitmuntend. Die spilpunt word vir die boer afgelewer, opgerig en indiensgestel.

Agrico se tegnici staan by om te help as daar later diens benodig word. Boonop kan sommige probleme deesdae met behulp van Agrico Advanced RAIN deur die internet geïdentifiseer of selfs opgelos word.

Agrico bied die beste besproeiingsoplossing vir jou plaas, met die opmeet, ontwerp, lewering, installering en naverkopediens vir boere. Kontak hulle vandag nog vir hierdie diefstalwerende spilpunt sodat jy nooit weer slapelose nagte hoef te hê nie. Kontak Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of stuur ՚n e-pos na: Alfred.andrag@agrico.co.za.