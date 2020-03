Agrico bied boere meer as besproeiing

This post is also available in: English

Baie boere reken op Agrico as bekende en betroubare naam in die spilpuntbedryf, maar Agrico lewer ook ’n skitterdiens aan boere met sy plaaslik vervaardigde werktuie. Die Agrico T1000-reeks skeurploeë is een van hulle vlagskipprodukte.

Lourens van der Merwe boer op die plaas, Driehoek, by Reitz in die Vrystaat. Hierdie wêreld is bekend vir graanproduksie, maar ook vir grond wat verdigtingslae vorm. Daarom glo Lourens en sy plaasbestuurder, Lukie du Plessis, daarin om jaarliks die skeurploeg in te span.

Louw en Lukie het saam met VKB vergelykende toetse met verskillende skeurploeë gedoen. Op grond van hierdie toetsresultate het hulle op AGRICO T1000-skeurploeë besluit.

Wat die T1000 ’n voorsprong bo mededingers gee, is die feit dat hierdie werktuig een van die sterkste balke in die mark het. Dit beteken dat daar minder dwarsysters nodig is om die struktuur te ondersteun en dit gee die boer meer vryheid om verstellings met verskillende tandspasiërings te kan aanbring.

Op Driehoek gebruik Lukie ’n 11-tand T1000 met tande wat 350 mm uitmekaar gespasieer is. Hulle rip tot op ’n diepte van 450 mm om die ploegbanke op te breek. “Een van die voordele van die Agrico T1000 is die goeie vloei van materiaal tussen die tande deur,” verduidelik Paul Burger van Agrico.

Dit is te danke aan die tandspasiëring, asook die Agrico T1000 se grondvryhoogte van 1 000 mm. Die bewerking is meer doeltreffend omdat daar nie materiaal aan die tande of tussen die tande en die balk saampak sodat ’n mens elke nou en dan moet stop en skoonmaak nie.

Die yslike rots is op ’n ander plaas, dié van Japie van Zyl, met die T1000 uitgehaal sonder om enige skade aan die skeurploeg aan te rig.

Die voordele van die Skeurploegbewerking sluit in dat reënwater beter in die grond indring en dat dit erosie bekamp: “Wanneer die reënwater dieper in die grond kan intrek, kan ’n mens langer droë tye tussen reënbuie deursien,” vertel Lukie.

Dit bevorder ook die laterale wortelgroei van gewasse, wat die plante in staat stel om vog en voedingstowwe beter op te neem. Die Agrico T1000-skeurploeg se ideale werksdiepte is tussen 400 mm en 630 mm na gelang van toestande en bewerkingsmetode.

Die T1000 het die hoogste wegbreekweerstandkrag in sy klas. Wanneer die tande aanhoudend wegbreek, is dit gewoonlik ’n teken dat die grond te hard is om doeltreffend met ’n skeurploeg bewerk te word. Die groot kluite, wat onder sulke omstandighede vorm, belemmer die werking van die planter. Dit is dan gewoonlik beter om vir reën te wag.

Die T1000 is beskikbaar in ’n driepunt- of sleepmodel en kan van 3 tot 21 tande hê. Die ontwerp van die reguit skeurskaar en die groot balkvryhoogte verseker goeie stoppelvloei en verhoed verstopping. Elke skaar word op twee punte vasgebout, wat verhoed dat die skare tydens bewerking afval. Die T1000 is die enigste werktuig in sy klas met terugslagskokabsorbeerders wat ’n lang lewe verseker.

Agrico beveel aan dat ’n boer 25 kW vir elke tand toelaat, maar Louw van der Merwe reken dat hy met minder kan regkom aangesien sy lande jaarliks met ’n skeurploeg bewerk word en dus makliker is om te rip.

Louw van der Merwe se T1000-skeurploeg het ’n roller agter die tande om die werksdiepte te bepaal en ’n mooi gelyk saadbed agter te laat. Lukie is baie beïndruk met die gemak waarmee hierdie roller verstel kan word.

“Dit kos nie ’n dag se arbeid met ’n klomp mense om die rollers te verstel nie,” verduidelik hy.

Inteendeel, ProAgri kon beleef hoe die rollers binne minute sommer daar in die land verstel word deur doodeenvoudig drie penne uit te trek en in ander gate te steek. Verder was Lukie net so beïndruk met die lang lewe van die rollers se laers. “Op 1 850 hektaar het ek nog net een rollerlaer vervang,” sê hy.

Paul Burger en Christo Hepburn van Agrico en Lukie du Plessis van Louwschem Boerdery wys hoe stewig is die Agrico T1000-skeurploeg gebou.

Lukie het sy redes hoekom hy die Agrico T1000 verkies goed opgesom in drie punte:

● Weerstand teen verstoppings danksy goeie materiaal vloei

● Die verskuifbaarheid van die tande

● Die diepte waarop die skeurploeg gemaklik kan werk

Vir enige navrae kontak gerus vir Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of stuur gerus ’n e-pos na Alfred.andrag@agrico.co.za.