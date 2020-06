Agrico bied akkurate besproeiing met min moeite

This post is also available in: English

deur Salim Dawood, ProAgri Zambië

Tyd is geld. As jy honderde hectare moet besproei, dan word elke uittog na die spilpunt om hom aan en af te skakel, van rigting te laat verander of om die watertoediening te beheer ’n duur en tydsame proses. Dit is nie net in Suid-Afrika waar boere hierdie probleem het nie, maar ook in Zambië.

Philip Nicolle en sy span op Kakulu Farms in Kapiri Mposhi, sowat 200 km van Lusaka af, kan die besproeiing van hulle koring, mielies en sojabone gerieflik vanuit die plaashuis of -kantoor met hulle selfone of rekenaars beheer. Dit is te danke aan Agrico, ’n eg Suid-Afrikaanse maatskappy.

Kakulu Farms se bestuurder, Philip Nicolle, in die pompstasie met VSD’s wat die hart van die outomatiese besproeiingstelsel vorm.



Agrico het onlangs wisselspoedaandrywers (Variable Speed Drives) by hulle pompe geïnstalleer, wat saam met Advanced RAIN-beheer op hulle spilpunte, verantwoordelik is vir presisiebeheer van watertoediening deur hulle besproeiingstelsel. Selfs hulle damvlakke word deur die geïntegreerde internetbeheerstelsel beheer.

Philip, of enige ander lid van die span, hoef net ’n slimfoon op te tel om met een van die 12 beheerkaste van die spilpunte te kommunikeer. Hulle kan die masjiene aan- of afsit, die spoed vermeerder of -verminder, of die spilpunt se rigting verander. Die pompe sal dan outomaties reageer op die behoefte van die stelsel.

Philip verduidelik dat die doeltreffendheid van sy plaas verbeter is deurdat hy die regte hoeveelheid water op die regte groeistadium kan toedien.

Kakulu Farms se werkswinkelbestuurder, Joseph Phiri, verduidelik hoe die pompe water op die plaas versprei.

“Ons gebruik die stelsel nou al vir drie maande en die ondervinding is uiters fantasties, dit is uitstekend! Dit is ’n groot deurbraak en heel opwindend aangesien alles outomaties gebeur. Dan is dit ook nog so maklik om te gebruik,” vertel Philip. “Die hele besproeiingstelsel op die plaas is nou ten volle outomaties.”

Die plaas se werkswinkelbestuurder, Joseph Phiri, wat die stelsel beheer, verduidelik hoe die outomatisering help om water en arbeid te bespaar:

“Die pompe pomp water in die opgaardam en stop outomaties sodra die dam vol is. Dit bespaar water en arbeid aangesien niemand heen en weer hoef te loop om pompe aan- of af te skakel nie,” verduidelik Joseph. Vanuit die dam bedien pompe, wat met VSD’s toegerus is, die spilpunte ten volle outomaties om presies aan die waterbehoefte te voldoen.

Dit kan die spilpunt op sy vinnigste 10 uur vat om een sirkel te voltooi, of ’n hele week op sy stadigste. Stadige internetverbinding en wisselvallige elektrisiteit is wel ’n probleem vir die plaas wat oorkom moet word.

Die ses pompe by die opgaardam voorsien water volgens behoefte aan Kakulu Farms se spilpunte.

“Dit is soms moeilik om die ontwikkeling en toepassing van ’n outomatiese stelsel te geniet as mens nie verseker is van elektrisiteitstoevoer nie. Dit is ons grootste probleem,” sê Philip.

Maar Agrico het daaraan ook gedink. Die stelsel kan veilig aanhou werk selfs al is die selfoonnetwerk ontoeganklik.

Baie min data word na en van die toestelle gestuur, so stadige internet is nie ’n groot probleem nie. ’n Mens kan ook op die skerm sien of ’n instruksie ontvang en uitgevoer is. Wanneer daar ’n elektrisiteitsonderbreking was, kan die stelsel outomaties die besproeiing hervat, op ’n veilige manier. Indien jy verkies om eerder self weer die besproeiing aan die gang te sit, kan alles maklik en vinnig op een platform gedoen word. Dit spaar baie tyd. Philip vertel dat die Agrico-span altyd bereid is om te help met onderhoud en herstelwerk, as dinge verkeerd sou gaan.

“Ons span kon hierdie plaas in ’n kort tydjie opbou, en dit sou onmoontlik gewees het sonder die ondersteuning van Agrico. Hulle toewyding om deel te wees van die proses is waarlik ’n bate vir ons boerdery,” voeg Philip by. Belê in doeltreffende besproeiing met die ondersteuning van ’n hulpvaardige en kundige vervaardiger.

Belê in doeltreffende besproeiing met die ondersteuning van 'n hulpvaardige en kundige vervaardiger.