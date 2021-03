Agrico betrokke by groot watervoorsieningsprojek langs Oranjerivier

This post is also available in: English

Onbetwisbare kundigheid het van Agrico ՚n welkome bekende in die landboubedryf gemaak. Hierdie kundigheid in die ontwerp, voorsiening en instandhouding van besproeiingstelsels, pompstasies en alles wat met water te doen het, het daarvoor gesorg dat Agrico genader is om by ՚n groot watervoorsieningsprojek uit die Oranjerivier betrokke te raak.

Onseepkans Grootmaat Watervoorsiening in die Noord-Kaap is ՚n projek waar die Departement van Landbou ՚n bestaande besproeiingswater-toevoerstelsel herstel en opgradeer het. BVI Consulting is die ingenieurs wat by die projek betrokke was.

Die eerste fase van 2 400 m3/h se aanjaagpompinstallasie, netjies voltooi.

Marius Pretorius, projekingenieur van BVI Consulting, sê: “Agrico is as kontrakteur aangestel om alle pypmateriaal, pompe, motors, vlotte, kleppe en watermeters vir die projek se twee pompstasies te voorsien. Al die pypmateriaal en meganiese toerusting vir die ongeveer 30 besproeiingsaftappunte is ook deur Agrico voorsien.

“Tydens die uitvoering van die projek, wat van Januarie tot Desember 2019 geduur het, het ek nou saam met Agrico Upington se projekbestuurder, Hannes Schoeman, gewerk. Dit is ՚n plesier om te kan getuig van Agrico se goeie diens, praktiese hantering van uitdagings op terrein en hulle deurgaanse betrokkenheid en raad met die uitvoering van die besonderse projek. Ek sal enige tyd weer so projek saam met Agrico aanpak.”

Die pompstasie pomp water uit die Oranjerivier na ՚n opgaardam 50 meter hoër, vanwaar dit met swaartekrag na vloedbesproeiingsboere versprei word.

Die ou bestaande besproeiingswater-toevoerstelsel van Onseepkans:

Baie water is met ՚n kanaal van 16 km vanuit die Oranjerivier na 370 ha besproeiingsplotte gelei. Die stelsel was ontwerp om grootmaat water aan altesaam 620 hektaar besproeiingsgrond te verskaf. Boere het vloedbesproeiing toegepas.

Hierdie 900-mm eenrigtingklep wat Agrico geïnstalleer het verhoed water om terug te vloei.

Die nuwe waterstelsel wat die ou een vervang en uitgebrei het:

• ՚n Rivier- en aanjaagpompstasie wat gefiltreerde water deur ՚n hooflyn met ՚n deursnit van 900 mm na ՚n opgaardam van 38 000 m³ pomp. Die opgaardam is 50 m hoër as die pompstasie.

• ՚n Vloeitempo van 2 400 m³/h met die moontlikheid om dit te verhoog na 3 900 m³/h om ՚n bykomende 250 ha te besproei.

• ՚n 700-mm GRP swaartekraghooflyn vanaf die opgaardam, wat water aan 370 hektaar besproeiingsplotte lewer.

• 10 km verspreidingspype (UPVC, 200 mm tot 560 mm in deursnit).

• 30 besproeiingstoevoerpunte wat water teen 250 kPa verskaf en boere toelaat om, eerder as vloedbesproeiing, meer doeltreffend te besproei met mikro-sprinkelaars en druppers.

Die spruitstuk vir die pompstasie by die rivier word geïnstalleer.

Kontak Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of alfred.andrag@agrico.co.za vir meer inligting oor wat Agrico vir jou kan doen.