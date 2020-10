Agri4all bied alles waarmee jy kan boer op een werf

This post is also available in: English

Die wêreld het verander, en landbou is geen uitsondering nie. Boere moes vinnig aanpas by die vreemde omstandighede wat 2020 oorheers het. Skoue en veilings, wat gewoonlik groot byeenkomste was, moes skuif na aanlynplatforms om by die COVID-regulasies aan te pas.

Agri4all is ’n webblad wat reeds vanaf 2018 bestaan en wat boere die geleentheid bied om alle benodigdhede aan te koop, sonder om ’n tree by die plaashek uit te gee.

Die blad word gerieflik in hoofafdelings ingedeel, naamlik toerusting, voertuie, lewendehawe, veilings, eiendom en ander. Dit omvat alles wat ’n boer nodig kan kry op een gerieflike soek-en-koop-platform wat deur ProAgri Media bestuur word. Die boer is die teikenmark en daarom word daar net produkte en dienste geadverteer wat op die boer van toepassing is. Jy hoef nie meer tyd te mors om deur bladsy na bladsy se prente te kyk terwyl jy eintlik op soek is na ’n sekere item nie.

Die blad spog met die meeste landbougerigte advertensies teenoor soortgelyke platforms in Afrika. Agri4all bied aan adverteerders die beste waarde vir geld en bied aan die boer die grootste verskeidenheid en wydste keuse van produkte en dienste.

Grense hoef jou ook glad nie in te perk nie. Agri4all strek oor landsgrense en bied produkte en dienste aan boere in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Zambië en Zimbabwe. Daar word ook binnekort uitgebrei na ander Afrika-lande. Om binne ’n sekere land te soek na ’n produk of ’n diens is baie maklik. Die boer kies eenvoudig net die land waarin hy wil soek op die webwerf se tuisblad.

Wanneer Agri4all ’n nuwe land byvoeg, word al die landbou-organisasies, diensverskaffers en groot sake-ondernemings betrek om hulle produkte en dienste onder daardie land se afdelings te adverteer. Daar word dan ook ’n toegewyde sosialemediaveldtog geloods om te verseker dat die regte produkte by die regte teikenmark uitkom. Dit beteken dat die boer die produkte of dienste wat hy benodig direk op sy slimfoon kan kry.

Enige navrae wat ’n boer dalk mag hê, kan hy doodeenvoudig op die sosialemediakommentaar plaas en die adverteerder sal met die boer in verbinding tree om al sy vrae te beantwoord. Die onderskeie platforms bereik elke maand sowat sesmiljoen boere en landbousake. Vervoermaatskappye word ook by die Agri4all-netwerk betrek, sodat die boer sy produk sonder moeite afgelewer kan kry, selfs al is dit oor landsgrense heen. Dit gee die boer ook die kans om verskillende prysberamings te kry en dan die een te kies wat die beste by sy sak pas. Agri4all kan ook deur boere gebruik word om hulle plaasvars produkte te bemark, of om kopers te vind vir hulle kudde se genetika. Dit is ook die beste platform om tweedehandse toerusting en boeredienste te adverteer.

Agri4all verander die manier waarop boere sake doen. Dit skep ’n veilige en verbruikersvriendelike handelsplatform waarop boere produkte en dienste kan bekom sonder om die plaas te verlaat.

Die produkte op Agri4all word ondersteun deur die inligtingsartikels wat in die ProAgri-tydskrifte en die ProAgri-webblad, www.proagri.co.za, gepubliseer word. Die inligting wat op hierdie platforms gedeel word bemagtig die boer om ’n ingeligte besluit te neem voordat hy dalk ’n kat in die sak koop.

Om die beste produkte teen die beste prys op die grootste platform in Afrika te kry, besoek gerus www.agri4all.com. Boere kan ook op die nuusbrief inteken om weekliks gratis nuus te ontvang. Stuur ’n e-pos aan nita@agri4all.com om die gratis nuusbrief te ontvang en op hoogte te bly van die nuutste produkte en dienste wat geadverteer word.

Om gebruik te maak van Agri4all se uitstekende bemarkingsgeleenthede, kontak Diane Grobler by 082-555-6866 of diane@proagri.co.za.