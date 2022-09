Agri Wes-Kaap baklei vir boere

“Vir landbou om voort te bestaan moet dit winsgewend wees.” So sê die president van Agri Wes-Kaap (AWK), Villiers Loubser, aan AgriXtra in die NAMPO Kaap-week. Boere kon lekker by NAMPO Kaap gesels met die bestuur van Agri Wes-Kaap en meer uitvind oor hulle bedrywighede.

Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê Agri Wes-Kaap is ‘n vrywillige ledeorganisasie met 3 500 boere wat lede is en 92 landbouverenigings. Hulle tree ook in gesprek en onderhandel op regeringsvlak om steun vir die landbousektor te kry. “Ons het verteenwoordigers in elke munisipale gebied, en kan ingelig argumenteer namens ons lede met betrekking tot wetgewing en beleid.

“AWK het ʼn poel van kundigheid onder ons lede en affiliasies,

en kan dus sinvol namens ons lede intree,” sê hy.

“Agri Wes-Kaap het ook streekskongresse om gereeld by elke streek in die Wes-Kaap te hoor hoe die lede dink en wat hulle wil hê, en dan ook hulle jaarlikse kongres.Ons fokus is om ‘n gunstige omgewing te skep waarin ons lede kan funksioneer. Ons help hulle met dit wat buite die plaashekke gebeur,” voeg Jannie verder by.

Hulle het ook ‘n Jongboer van die Jaar-kompetisie vir boere om blootstelling te kry en die wenner gaan deur na die nasionale kompetisie van Agri SA.

Agri Wes-Kaap het verskillende beleidskomitees, soos landelike veiligheid, natuurlike hulpbronne, arbeid en maatskaplike, kommersiële, transformasie, kommunikasie en beeldbou.

Louis Wessels van Agri Wes-Kaap se regsdienste-afdeling, sê ook Agri Wes-Kaap is daar om na boere se belange om te sien. Boere verkies self die raad van AWK. “Hoe meer ons is, hoe groter en sterker is ons stem. Ons is ook in noue kontak met dr Ivan Meyer, minister van Landbou in die Wes-Kaap.”

Die eerste landbouvereniging is al in 1807 tot stand gebring.

Is jy ‘n boer in die Wes-Kaap, word dan lid van Agri Wes-Kaap. Skakel hulle by 021-860-3800 of besoek hulle webwerf vir meer inligting: https://awk.co.za/