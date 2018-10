Agri SA weier om moed op te gee

This post is also available in: English

Vanjaar se Agri SA kongres was veer vol verrassings en interessanthede. Onteiening sonder vergoeding het sterk voorkeur in die besprekings geniet en Agri SA werk tans ‘n finansieringsstrategie deur middel van die vier groot banke uit om om die wind in hierdie opsig uit die regering se seile te neem. Die uitdagings wat grondhervorming bied wil maar net nie weggaan nie, maar Agri SA voel steeds dat dit die grondkwessie sal oplos.

‘n Punt wat tydens die #AgriSA2018 kongres geopper is, is dat Agri SA navorsing moet doen oor die geskiedenis van grondeienaarskap, sodat boere iets in die hand kan hê in die deurlopende gronddebat. Van die bestuurslede het egter die vrees uitgespreek dat dit verdeeldheid onder Suid-Afrikaners sal veroorsaak in plaas van samewerking teweeg sal bring en dat sodanige navorsing onnodig is, omdat vandag se geslag boere nie grond gesteel het nie en dat die grondwet reeds grondregte beskerm.

King Price het in ‘n kort rukkie baie bekend onder Suid-Afrikaners geword en was ‘n uitstaller by die Agri SA kongres. “Ons wil help om landbou te ontwikkel en uit te brei met ons produkte, omdat ons glo in volhoubare landbou,” sê Kobus Stapelberg, (regs) hoofbestuurder by King Price se Landbou-afdeling. Hulle beskou landbouversekering vanuit ‘n ander hoek en beloof om boere baie geld te spaar deur vir hulle onder andere selfbefondsingskeuses te gee. Charl Prinsloo (links) is King Price se makelaarsraadgewer vir Landbou.

Dan Kriek is weer as die president van Agri SA verkies en het in sy presidentsrede dit duidelik gestel dat landbou in SA nog nooit soveel probleme gehad het as nou nie. Buiten grondhervorming en onteiening sonder vergoeding is droogtes, plaasmoorde en geweld van die grootste probleme waarmee hulle tans sukkel. In reaksie op president Cyril Ramaphosa se onlangse uitspraak in Washington waar hy gesê het dat boere nie vermoor word nie, het Dan Kriek in baie duidelike terme gesê dat hy van president Ramaphosa vereis om te sê dat plaasmoorde ‘n groot probleem is.

Dr Patrice Motsepe is ‘n miljardêr en die stiger van African Rainbow Minerals. Hy sê die regering se grondhervormingsproses het grootliks misluk en dat swartmense met rede ongelukkig is.

Na Bayer se oorkoop en samesmelting met Monsanto het hulle gewys dat hulle steeds vir die Suid-Afrikaanse boere omgee – veral vir hulle veiligheid. Hulle het R1 miljoen vir die Agri Securitas Trustfonds geskenk. Kobus Steenekamp is operasionele bedryfshoof van die Gewasverbouingsafdeling van Bayer, Japie Grobler is voorsiter van die Agri Securitas Trustfonds en Jesus Madrazo is Bayer se hoof van Gewaswetenskap van Landbousake en Volhoubaarheid uit Duitsland.

Quinton Johnson, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Instituut vir Land, Erfenis en Menseregte sê: “Soos die geld wat op grondhervorming bestee word verminder, so vermeerder die gewelddadige protesoptogte. Die regering se jongste fokus is om eerder geld in Agriparke te stoot. Twee miljard is reeds bestee en dit het grootliks misluk.