Agri SA verwelkom vroeë aankondiging oor Glasgow-klimaatsooreenkoms

This post is also available in: English

Agri SA verwelkom die vroeë aankondiging deur president Cyril Ramaphosa tydens die COP26-klimaatsonderhandelinge in Glasgow dat Suid-Afrika ’n multimiljardonderneming met ontwikkelde lande aangegaan het ingevolge waarvan die land sy hoë koolstof-uitlatings en afhanklikheid van steenkool sal verminder.

Die ooreenkoms behels ’n vennootskap tussen die Europese Unie (Duitsland en Frankryk), die Verenigde Koninkryk, die VSA en Suid-Afrika waarvolgens hulp aan Suid-Afrika verleen sal word om weg te beweeg van sy hoë afhanklikheid van steenkool-gegenereerde elektrisiteit.

Besonderhede van die ooreenkoms is nog onduidelik in dié stadium, maar dit sluit blykbaar beleggings in van tot R131-miljard oor die volgende drie tot vyf jaar in die vorm van toekennings, konsessie-lenings, asook belegging- en risikodelingsinstrumente (met inbegrip van die mobilisering van openbare-sektor befondsing).

“Die implikasie is duidelik dat die ontwikkelde lande ’n vinnige oorgang na hernubare energiebronne verlang en dat hulle Suid-Afrika as ’n sleutel-rolspeler in Afrika beskou,” meen Janse Rabie, Agri SA se hoof van Natuurlike Hulpbronne.

Benewens die onlangse aankondiging van 25 voorkeurbieërs in die volgende rondte van Suid-Afrika se verkrygingsproses vir onafhanklike opwekkers van hernubare energie (REIPPPP), is die aankondiging vanuit Glasgow ’n duidelike aanduiding dat Suid-Afrika deel vorm van die wêreldwye tendens om weg te beweeg van fossielgebaseerde energie-opwekking ten gunste van skoner, hernubare energietegnologie.

“Hierdie aankondiging het die potensiaal vir aansienlike verdere kapitaalbelegging in Suid-Afrika en word verwelkom deur Agri SA vanuit ’n omgewingsperspektief. Hoëwaarde-landbouproduksiegebiede, in besonder, word nadelig getref deur steelkoolontginning en kragopwekkingsaktiwiteite in Mpumalanga en elders,” sê Rabie.

“Terwyl Agri SA bewus is van die implikasies wat dit vir ons mynbousektor

inhou, is die globale wegbeweging van fossielgebaseerde kragopwekking

onvermydelik en behoort dit verwelkom te word deur alle rolspelers.”

Terwyl Agri SA die belangrikheid van hierdie aankondiging besef, moet daar kennis geneem word van die feit dat die klimaatsverandering-onderhandelinge by COP26 eers oor die volgende twee weke in alle erns sal begin. Agri SA sal enige verdere verwikkelinge en aankondigings wat ’n uitwerking op Suid-Afrika se landbousektor kan hê, fyn dophou.

Bron: Agri SA