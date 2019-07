Agri SA verwelkom nuwe Agri Limpopo uitvoerende hoof

This post is also available in: English

Agri SA verwelkom graag Deidre Carter wat pas as die nuwe uitvoerende hoof van Agri Limpopo aangestel is. Die uitvoerende hoof is verantwoordelik om onder meer met boerelede, regeringsamptenare en ander besluitnemers binne die landbou-waardeketting op ’n strategiese vlak te skakel.

Carter het ’n loopbaan binne die politiek en bestuurswese gesmee en in die Suid-Afrikaanse parlement in verskeie komitees, wat te make het met landbou, gedien.

“Ons vertrou Deidre sal goed inskakel by Agri Limpopo en die verhoudings wat reeds gebou is verder verstewig,” sê Piet Engelbrecht, Agri Limpopo waarnemende President.

“Agri Limpopo is ’n belangrike verteenwoordiger van sy boerelede by die onderskeie plaaslike, provinsiale en nasionale fora en daarom is ons opgewonde oor die kundigheid en gesag wat Deidre bring.”

Carter was ’n stigterslid van die Congress of the People (COPE) en het as die adjunk-sekretaris-generaal gedien. Sy is in 2009 as ‘n COPE parlementslid verkies. Buiten haar politieke verpligtinge het Carter ook in die daaglikse bestuur van die party ‘n leidende rol gespeel.

“Ek is opgewonde en dankbaar vir die geleentheid en is reg om aan die werk te spring,” sê Deidre Carter, Agri Limpopo se uitvoerende hoof. “Ek is bekend met die uitdagings binne landbou, spesifiek vir boere in Limpopo, en ek sien uit om nouer met vriende en bestaande vennote saam te werk.”

Agri Limpopo is ’n provinsiale lid van Agri SA.

“Suid-Afrikaanse landbou verdien die beste talent om die saak van boere so goed moontlik te behartig, en ons sien uit om saam met Deidre te werk,” sê Omri van Zyl, Agri SA se uitvoerende direkteur.

Bron: Agri SA