Agri SA trots op sy Jongboer van die Jaar

Agri SA wens graag vir Johan van der Schyff geluk met sy aanwysing gisteraand as die Toyota SA/Agri SA Jongboer van die Jaar vir 2019. Hy is ‘n eierprodusent van die Plettenbergbaai-omgewing en produseer nagenoeg 1 miljoen dosyn eiers per maand en voer uit so ver as Angola en Namibië.

In sy inskrywing sê Johan dat sy prioriteit is om slimmer en meer doeltreffend te boer – nie noodwendig groter nie. Sy doel is om die voorkeur eierverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap te wees.

Sewis van der Horst, ‘n appel-, peer- en nektarien produsent van die Villiersdorp-omgewing was die New Harvest kompetisie se wenner van 2019. As ‘n seun van ‘n plaaswerker is hy vandag ‘n boer in eie reg en uitvoerder van gehalte vrugte na die buiteland. Agri SA wens Sewis ook geluk met hierdie besondere prestasie.

“Die finaliste in die Jongboer- en New Harvest kompetisie is soos die Springbokke van landbou,” sê Christo van der Rheede, Agri SA se adjunk-uitvoerende direkteur. “Elkeen van hulle het ‘n doelgerigte visie wat hulle nastreef en hulle haal nooit hul oog van die einddoel af nie. Daarom is hulle so suksesvol in dit wat hulle doen.”

Agri SA erken graag die rol wat jongboere as dinamiese sakemense in die landbou vervul. Die jongboere het reeds bewys dat hulle uitdagings te bowe kan kom en tegnologie kan aanwend in hulle produksieprosesse waardeur produksie-uitsette verhoog kan word.

Toyota SA is al vir jare lank ’n trotse vennoot in die kompetisie.

“Toyota SA se belegging in die kompetisie is nie net ‘n belegging in die lewens van die jongboere nie, maar ook in die van die sektor. Ons jongboer finaliste is die ideale rolmodelle en dien as inspirasie vir jongmense wat tot die sektor wil toetree.”

Agri SA is trots op al die finaliste in die Jongboer- en New Harvest kompetisie en hoop om ’n lang pad saam met elk te stap.

Bron: Agri SA