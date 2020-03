Agri SA spreek hul siening uit oor COVID-19

This post is also available in: English

COVID-19 pandemie en georganiseerde landbou se rol om volgehoue voedselproduksie te verseker

Georganiseerde landbou (Agri SA, AGBIZ, Graan SA, TLU SA) dien tans op die Departement Landbou se COVID-19 Taakspan.

Dié pandemie ontwrig die Suid-Afrikaanse samelewing op groot skaal. Die staat het omvattende inperkingsmaatreëls ingestel om beweging van mense tot die minimum te beperk in die hoop dat dit die verspreiding van COVID-19 sal stuit.

Internasionaal is bykans 450 000 mense tot dusver met COVID-19 gediagnoseer. Lande soos China, Italië, Frankryk, Spanje en die VSA word tans die ergste geraak met die dodetal wat daagliks styg. In Suid-Afrika het meer as 1000 mense reeds die siekte en is die eerste sterfte weens COVID-19 Vrydag aangemeld. Dit is ‘n groot bron van kommer vir almal. As ‘n land kan ons egter nie die implikasies van hierdie virus ignoreer nie en moet ons die inperkingsmaatreëls nougeset nakom.

Essensiële goedere insluitend voedselprodukte, skoonmaak en higiëniese middels, mediese- en hospitaalprodukte, petroleum, basiese goedere soos lugtyd, water en elektrisiteit word uitgesluit van die inperkings. Omvattende essensiële dienste wat noodsaaklik is om te verseker dat alle basiese produkte beskikbaar is, word ook uitgesluit.

In die geval van landbou sluit dit dienste en produkte aan die insetkant van voedselproduksie in, die produksie van voedsel self, die oes van produkte, stoor, verwerking, verpakking, verspreiding en verkope van voedselprodukte. Daar rus egter ‘n massiewe verantwoordelikheid op die landbousektor om toe te sien dat daar in alle prosesse wat verband hou met voedselvoorsiening, die nodige voorsorgmaatreëls ingestel word om die verspreiding van die virus te verhoed.

In Agri SA se daaglikse interaksie met die Departement en Ministerie van Landbou word bestaande en potensiële probleme wat die landbousektor ervaar om kos te produseer, bespreek. Dit word deur die Minister aan die Nasionale COVID-19 Operasionele en Intelligensie Taakspan (NATJOINTS) deurgegee.

Op die span se aandrang is gewysigde regulasies in terme van artikel 27(2) soos vervat in die Rampbestuurswet 2002, waarin voedsel as ‘n essensiële diens verklaar is, is verder aangepas. Die oes en stoor van alle landbou-produkte wat wyn, tabak, katoen,wol,sybokhaar insluit is nou toelaatbaar.

In tye soos die is selfregulering en lidmaatskap aan geakkrediteerde organisasies van uiterste belang. Daar rus egter ‘n massiewe verantwoordelikheid op die skouers van georganiseerde landbou om alle voorsorgmaatreëls in plek te stel om die verspreiding van dié dodelike virus te voorkom. Dra sorg dat werkers van relevante persoonlike beskermende toerusting (PPE) verskaf moet word. Voldoende handhigiene insluitende gereelde was van hande en die gebruik van 70% alkohol bevattende handontstmettingsmiddels is krities. Pas die sosiale distansiëringsmaatreëls nougeset toe. Monitor werkers en tree onmiddellik op as iemand enige COVID-19 simptome toon.



Wat Agri SA in plek het:

Ons het ‘n ramphulpsentrum opgerig wat fokus op daaglikse opdaterings, scenariobeplanning, kommoditeitsaangeleenthede, provinsiale aangeleenthede en korporatiewe kwessies wat ervaar word met die implementering van die maatreels. Kwessies wat gemonitor en bespreek word, is byvoorbeeld hawe-infrastruktuuropdaterings, veiligheid, arbeid, vervoerprotokolle, invoer- en uitvoerprotokolle, om maar ‘n paar te noem.

Ons het n bewegingspermit met ons logo aan ons lede versprei wat hulle met hul eie logo’s kan gebruik om aan die vereistes vir bewegingspermitprotokol te voldoen. In die Noord-Kaap, byvoorbeeld, het die provinsiale polisiestrukture ons logo’s en die versekering wat daarmee gepaard gaan, formeel onderskryf.

Kommunikasie met ons lede is noodsaaklik, aangesien baie reëls in die regulasies verskillend in verskillende provinsies toegepas word. Ons bestuur dit deur ons lede, apangesien die reeks probleme wesenlik verskil. Daar was baie verwarring oor die registrasie van entiteite by die Departement van Handel en Nywerheid – die standpunt is tans dat ondernemings op die databasis kan registreer, maar dit word nie in die regulasies gedek nie en ook nie verpligtend nie.

Ongelukkig gaan alle sektore ekonomies hard getref word, maar die landboubedryf is nog steeds in ‘n bevoorregte posisie om te kan produseer en voedsel vir ons land se mense te kan voorsien. Daar rus egter ‘n enorme verantwoordelikheid op ons om hierdie situasie met omsigtigheid en verantwoordelikheid te bestuur.

Landbou is die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie. In desperate tye soos hierdie is dit veral nodig dat ons saamstaan, saamwerk, en so die pad vorentoe bepaal.

Omri van Zyl

Uitvoerende Hoof

Agri SA