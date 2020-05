Agri SA sê voedselproduksie en hongersnood verligting moet nou voorop gestel word

This post is also available in: English

Dit blyk dat die twee departemente van landbou en grondhervorming en landelike ontwikkeling nou uiteindelik saamgesmelt het in een departement. Die nuwe struktuur is op 5 Mei 2020 aan die portefeuljekomitee op landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling voorgehou. Die departement het hulle strategiese plan vir die volgende 5 jaar met die portefeuljekomitee gedeel.

Willem de Chavonnes Vrugt, voorsitter van Agri SA se Grondsentrum van Uitnemendheid, het gewaarsku dat die nuwe departement se mandaat geweldig wyd is en dat daar gewaak moet word daarteen om die landbou-aspekte af te skeep. Die prioriteit vir die afsienbare toekoms is om volgehoue voedselproduksie te handhaaf en hongersnood te beveg.

Agri SA se lede speel ‘n kritiese rol in hierdie verband. Daar is ‘n gevaar dat die gronddebat landbou-kwessies kan oorskadu. Hoewel Agri SA die belangrikheid van grondhervorming ten volle erken, verg landbou nou groot fokus.

Agri SA het met kommer kennis geneem van die feit dat die departement beoog om die Wetsontwerp op die Regulering van Landbou Grondbesit terug te bring. Die kontroversiële wetsontwerp maak voorsiening vir grondplafonne en die regulering van buitelandse grondbesit. Dit blyk ook dat planne om artikel 25 van die Grondwet te wysig voortstoom, asook die Onteieningswetsontwerp.

Agri SA en sy lede speel reeds ‘n groot rol in hongersnood-verligting met voedselhulp wat al aan verskeie gemeenskappe gelewer is. Vir landbouers om aan te hou produseer, is beleidsekerheid en sekerheid van eiendomsreg nodig. Dit is ook baie belangrik dat landbouers wat op staatsgrond boer, sekerheid van besitreg en bekostigbare finansiering kry om produksie op hierdie grond te optimaliseer.

Covid-19 gaan die wêreld in baie opsigte verander, het De Chavonnes Vrugt gesê. “Ons het nou visioenêre leierskap nodig wat ons land reg kan posisioneer vir die veranderde wêreld na die pandemie. Landbou gaan ‘n nog groter rol speel in die toekoms en ons moet ons landbousektor koester en beskerm.”

Bron: Agri SA