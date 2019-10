Agri SA se verwagtinge: Mediumtermyn-begrotingsbeleidstelling 2019

This post is also available in: English

Agri SA verwag dat die mediumtermyn-begrotingsbeleidstelling (MTBPS) voldoende hulpbronne beskikbaar sal stel om die landboubedryf se mededingendheid te verhoog en boere te ondersteun, veral in die droogte-geteisterde gebiede.

Die minister van Finansies, Tito Mboweni, sal die MTBPS op 30 Oktober aan die Parlement voorlê. Dit dien ook as ’n geleentheid om terugvoering te gee en om die konteks en aannames wat die volgende jaar se begroting sal rig te verduidelik.

Die balans tussen staatsinkomste (belastinginkomste) en -uitgawes is sentraal tot die regering se begroting. Die afgelope dekade is gekenmerk deur ’n tendens van lae ekonomiese groei en stygende regeringskuld, waar verstadigde groei die toename in regeringskuld versterk het. Daarbenewens plaas die hoë vlak van regeringskuld tans ’n verdere demper op ekonomiese groei. Sleutelfaktore wat die MTPBS in ag sal moet neem is die volgende:

Vooruitsigte vir ekonomiese groei en belastinginsameling: Stadige ekonomiese groei het ’n negatiewe impak op die hoeveelheid belastinginkomste ingesamel relatief tot die teikens soos uiteengesit in die Februarie-begroting. Huidige markvooruitsigte dui daarop dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) nie hierdie teikens gaan bereik nie.

Stadige ekonomiese groei het ’n negatiewe impak op die hoeveelheid belastinginkomste ingesamel relatief tot die teikens soos uiteengesit in die Februarie-begroting. Huidige markvooruitsigte dui daarop dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) nie hierdie teikens gaan bereik nie. Stygende regeringskuld: Die rentebetalings op regeringskuld is een van die vinnigste groeiende uitgawe-items in die begroting. Indien die begrotingstekort voortduur, sal die druk om die tekort te dek toeneem.

Die rentebetalings op regeringskuld is een van die vinnigste groeiende uitgawe-items in die begroting. Indien die begrotingstekort voortduur, sal die druk om die tekort te dek toeneem. Beperkte ruimte vir verhoging in belasting: Persoonlike inkomstebelasting bereik nou ’n punt waar ‘n verdere verhoging in belastingkoerse aanleiding sal gee tot ’n afname in belastingopgawes. ’n Verhoging in belasting op toegevoegde waarde (BTW) is ondenkbaar binne die huidige ekonomiese omgewing waar verbruikers reeds swaarkry. In die konteks van Suid-Afrika se soeke na beleggings, kan hoër maatskappybelastingkoerse moontlik broodnodige direkte buitelandse investering (FDI) ontmoedig.

Persoonlike inkomstebelasting bereik nou ’n punt waar ‘n verdere verhoging in belastingkoerse aanleiding sal gee tot ’n afname in belastingopgawes. ’n Verhoging in belasting op toegevoegde waarde (BTW) is ondenkbaar binne die huidige ekonomiese omgewing waar verbruikers reeds swaarkry. In die konteks van Suid-Afrika se soeke na beleggings, kan hoër maatskappybelastingkoerse moontlik broodnodige direkte buitelandse investering (FDI) ontmoedig. Regeringsuitgawes en -waarborge : Balansering van uitgawes teenoor ’n afname in belastinginkomste sal wesenlike kostebesparings genoodsaak. Dit is egter ’n baie moeilike taak weens die stygende loonrekening in die openbare sektor, tesame met hulpverlening aan sukkelende ondernemings in staatsbesit (SoE’s), veral Eskom.

: Balansering van uitgawes teenoor ’n afname in belastinginkomste sal wesenlike kostebesparings genoodsaak. Dit is egter ’n baie moeilike taak weens die stygende loonrekening in die openbare sektor, tesame met hulpverlening aan sukkelende ondernemings in staatsbesit (SoE’s), veral Eskom. Groei-hervormings: Verdere besonderhede oor die implementering van hervormings soos voorgestel in die onlangse ekonomiese beleidsdokument vrygestel deur die Nasionale Tesourie.

Gegewe die belangrike rol wat landbou in die Suid-Afrikaanse ekonomie speel, verwag ons dat die MTBPS voldoende hulpbronne beskikbaar sal stel om die landboubedryf se mededingendheid te verhoog en boere te ondersteun, veral in die droogte-geteisterde gebiede, sodat die sektor kan voortgaan om gehalte voedsel vir die land te produseer en bydra tot werkskepping en armoedeverligting soos uiteengesit in hoofstuk 6 van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP).

Bron: Agri SA