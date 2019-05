Agri SA se uitvoerende direkteur aan die hoof van WFO werkgroep

This post is also available in: English

Agri SA wil graag vir Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA, gelukwens met sy verkiesing Dinsdag tot Fasiliteerder vir die Globale Koöperasies Werkgroep van die Wêreld-landbou-organisasie (WFO).

Die WFO bring nasionale boereorganisasies en landboukoöperasies van regoor die wêreld saam en vergader tans in Luxemburg.

“Die werkgroep is ’n geleentheid vir Agri SA om met internasionale spelers te skakel terwyl ’n vertoonvenster vir Suid-Afrika se eie wêreldklas agri-besighede verder uitgebou kan word,” sê Omri van Zyl.

“Die Agri SA Korporatiewe Kamer het binne ’n kort tyd die ideale forum geword vir maatskappye in die Suid-Afrikaanse landbou-waardeketting om op strategiese vlak deel te neem en netwerke te vorm. As fasiliteerder van die Werkgroep sal ons verdere waarde tot ons besprekings kan byvoeg.”

Agri SA hou die Suid-Afrikaanse setel by die WFO en was ‘n stigterslid van die organisasie in 2011. Die WFO bestaan uit organisasies van beide ontwikkelde en ontwikkelende ekonomieë. Die doelwit is om die omgewing te skep wat voordelig is vir die aanneming van beleid en programme wat die ekonomiese omgewing en bestaan van boere en landelike gemeenskappe kan verbeter.

“Die verskil tussen die ontwikkelde lande en die ontwikkelende lande is verbysterend, en die opdrag was om te sien hoe ons ‘n brug tussen die twee wêrelde kan bou. Vanuit ‘n Suid-Afrikaanse perspektief is ons so te sê in die ontwikkelde wêreld se kategorie met ons eie 20 koöperasies, wat dieselfde internasionale tendense as sommige van die ander ontwikkelde lande volg. Ons is ook van plan om sommige van die ander ontwikkelende beste praktyke te verstaan om sommige van ons ontwikkelingsaktiwiteite dienooreenkomstig aan te pas. “

Die werkgroep sal onder andere die VSA, Noorweë, Suid-Korea en Nederland insluit. Die 2020-sessie sal in die VSA gehou word waar ‘n beleidsdokument wat die WFO-beleid oor koöperasies bevat, van stapel gestuur sal word.

Bron: Agri SA