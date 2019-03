Agri SA/SAAFWUA vat hande oor water

This post is also available in: English

Agri SA en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Waterverbruikerverenigings (SAAFWUA) het Woensdag, 13 Maart 2019, ‘n Memorandum van Verstandhouding (MoU) tydens ‘n komiteevergadering van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne onderteken.

Die MoU herbevestig die lang samewerkingsverhouding tussen Agri SA en SAAFWUA wat gemik is op die verbetering van waterhulpbronbestuur deur die Nasionale Regering, Opvangsgebied-bestuursagentskappe (CMA’s) en Waterverbruikersverenigings in Suid-Afrika.

Agri SA, sowel as SAAFWUA, is sterk ten gunste van die stigting van ten volle verteenwoordigende, doeltreffende Plaaslike Waterhulpbronbestuursinstellings (LWRMI’s) wat water doeltreffend en koste-effektief aan individuele wettige waterverbuikers voorsien. Met die oog hierop, sal beide organisasies saamwerk op inisiatiewe en projekte wat die ontwikkeling van ondersteuningsmeganismes vir LWRMI’s bevorder en fasiliteer ten einde die kapasiteit van kommersiële en opkomende Suid-Afrikaanse boere te verbeter en terselfdertyd verseker dat water deur almal doeltreffend aangewend word.

“Soos in die geval van grond, is aangeleenthede rondom die transformasie van waterverbruik van uiterse belang vir boere in Suid-Afrika,” sê Wayman Kritzinger, voorsitter van Agri SA se Natuurlike Hulpbronne Sentrum van Uitnemendheid.

“Dit is meer belangrik vandag as ooit tevore dat gesonde, bewys-gegronde beleid die regering se besluitneming rig wanneer dit kom by water. Ons is gelukkig om oor die jare heen vir SAAFWUA as betroubare vennoot te hê en sien uit na selfs nouer samewerking tussen die twee organisasies gedurende hierdie onstuimige tye.”

Bron: Agri SA