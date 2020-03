Agri SA reaksie op nasionale rampverklaring

This post is also available in: English

Agri SA neem kennis van die aankondiging van die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, dr. Nkosazana Dlamini Zuma, om Suid-Afrika as ‘n nasionale rampgebied te verklaar.

Dit is vir Agri SA onduidelik die rasioneel agter ‘n nasionale rampverklaring ten opsigte van droogte gegewe aangetekende reënvalsyfers en produksietoestande in die meeste van die provinsies.

In die geval van so ‘n verklaring moet die regering alle hulpbronne beskikbaar stel om die lyding van almal in droogtegeteisterde gebiede te verlig. In die praktyk beteken dit die implementering van die nasionale rampbestuursplan en die beskikbaarstelling van store, toerusting, voertuie, fasiliteite en personeel om die plan effektief en doeltreffend uit te voer. Spesifiek in die provinsies waar droogte vir die afgelope vier tot vyf jaar al duur.

‘n Geïntegreerde en eenvormige benadering tot rampbestuur deur alle provinsiale staatsorgane, provinsiale statutêre amptenare, nie-regeringsorganisasies en landboustrukture wat betrokke is by rampbestuur in hierdie provinsies en deur die privaatsektor, is nou van kritieke belang.

In die lig van bogenoemde, doen Agri SA ‘n beroep op die Minister om dringend met alle belanghebbendes te vergader om die volgende vas te stel:

Die provinsies wat die ergste geraak word deur die droogte;

Rol en verantwoordelikhede van elke belanghebbende;

Areas van samewerking;

Moontlike risiko’s wat hulpverlening kan ondermyn en strategieë om dit te mitigeer

Identifiseer en prioritiseer die gebiede wat onmiddellik hulp benodig;

Aktiveer die aksieplan; en

Monitor en beoordeel die koste-effektiwiteit en impak van hulpverlening.

Die geleentheid ten opsigte van herpriorisering van onaangewende fondse binne die verskeie departemente voor die einde van die finansiële jaar behoort deeglik benut te word vir finansiële steun ten opsigte van die rampverklaring.

Agri SA bied sy kundigheid en netwerk aan om die regering te help om alle gebeurlikheid- en noodlenigings-reëlings suksesvol in droogtegeteisterde gebiede te implementeer.

Bron: Agri SA