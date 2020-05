Agri SA onderhandel suksesvol om landbou-water bekostigbaar te hou

This post is also available in: English

Agri SA verwelkom die beperkte verhogings in die voorgestelde rouwaterkoste vir die besproeiingsektor vir die 2020/21 finansiële jaar. Die rouwatertariewe vir die 2020/21 finansiële jaar is amptelik deur die Departement van Water en Sanitasie op 15 Mei 2020 gepubliseer.

Na afloop van die sektor-spesifieke konsultasies in Pretoria op 7 Augustus 2019, het Agri SA gevra dat die voorgestelde styging in waterhulpbron-infrastruktuurkoste beperk word tot 16,5% (d.w.s. 10% plus PPI soos in April 2019) in plaas van die aanvanklik voorgestelde stygings van tot 50% in sekere gebiede. Agri SA het die voorgestelde toename in waterhulpbronbestuurskoste van 6,5% vir alle waterbestuursgebiede aanvaar (met die uitsondering van die Oranje-bestuursgebied waar ‘n toename van 15,66% voorgestel is ingevolge die Nasionale Waterprysingstrategie).

Die regering het Agri SA se voorstel aanvaar en sy hersiene kostes tydens nasionale beraadslagings in Boksburg op 28 Augustus 2019 aangekondig. Die hersiene kostes het amptelik in werking getree met die publisering daarvan verlede week.

“Daar word verwag dat die Suid-Afrikaanse landbousektor ernstig beïnvloed sal word deur die ekonomiese gevolge van die Covid-19 pandemie, asook die gevolge van die voortslepende droogte in sekere dele van ons land,” sê Wayman Kritzinger, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne. “Die relatief matige stygings sal aansienlik bydra om die insetkoste en ekonomiese las te verminder en sal verseker dat produksie kan voortgaan.”

Agri SA sal voortgaan om met die regering te onderhandel en om sy verhouding met die regering te versterk om te verseker dat water nie alleen bekostigbaar bly nie, maar ook dat die bestuur en regulering daarvan verbeter om sekerheid van kwaliteit waterlewering te bevorder. Dit sal voedselsekerheid en ekonomiese groei vir Suid Afrika help handhaaf.

Bron: Agri SA